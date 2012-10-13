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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İsviçre Federal Demiryolu Servisi ve Apple saat tasarımı lisansı konusunda anlaşmaya vardı

6 yıl
4,2b
1
34
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın iOS6 ile birlikte iPad'te yer verdiği yeni saat uygulamasının tasarımı, şirketin İsviçre Federal Demiryolu Servisi ile karşı karşıya gelmesine neden olmuştu. Ancak, kısa bir süre sonra taraflar bu konudaki anlaşmazlığı çözmek için bir araya gelmiş ve sorunun mahkemeye gidilmeden çözülebileceğinin işaretini vermişlerdi.

Anlaşma masasından gelen haberlere göre; Apple, tasarımın kullanımı için İsviçre Federal Demiryolu Servisi'ne lisans ücreti ödemeyi kabul etmiş durumda. Tarafların makul bir lisans bedeli üstünden anlaştıkları belirtilirken, anlaşmanın detayları henüz açıklanmış değil. Ancak, yakın bir zaman içerisinde anlaşmaya ilişkin detayların paylaşılması bekleniyor. 

İsviçre Federal Demiryolu Servisi'yle özdeşleşen saat tasarımı, 1944 yılında Hans Hilfiker adındaki İsviçre Federal Demiryolu çalışanı tarafından tasarlanmıştı. Apple'ın iOS6'da bu tasarımı kullanmasından dolayı onur duyduklarını belirten İsviçre Federal Demiryolu Servisi sorunun mahkemeye taşınmadan çözülmesini istediklerini ifade etmişti.

http://www.theverge.com/2012/10/12/3492896/apple-sbb-licensing-agreement-ios-6-clock-app Yorum Yaz
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
AzRocK
Olması gereken bu. Bir şey daha tatlıya bağlandı.

tatlıya bağlanan nedir?kimin umrundalar ki... hırsızlıklarını paranın gücüyle legal hale çevirmek bumu tatlı olan? millet şaşırmış iyice.
AzRocKOlması gereken bu. Bir şey daha tatlıya bağlandı.tatlıya bağlanan nedir?kimin umrundalar ki... hırsızlıklarını paranın gücüyle...
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DH Misafiri 6 yıl
AzRocK
Olması gereken bu. Bir şey daha tatlıya bağlandı.

Böylelikle huzur dolu hayatımıza devam edebiliriz. Gerçekten bu iki kurum arasındaki anlaşmazlıktan huzursuz olup endişe duyuyor musunuz? Yoksa öylesine mi yazdınız.
AzRocKOlması gereken bu. Bir şey daha tatlıya bağlandı.Böylelikle huzur dolu hayatımıza devam edebiliriz. Gerçekten bu iki kurum ara...
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shimoda 6 yıl
Silent Guardian
xxxx1
AzRocK Olması gereken bu. Bir şey daha tatlıya bağlandı.
tatlıya bağlanan nedir?kimin umrundalar ki... hırsızlıklarını paranın gücüyle legal hale çevirmek bumu tatlı olan? millet şaşırmış iyice.
Sen şaşırmışsın.Adamlar parasını verip patent anlaşmasına gitmişler,uzlaşmışlar.Çalmamış,karşılığını vermiş.

apple babanın oğlu mu senin? Neyini savunuyorsun da millete "sen şaşırmışsın" diyorsun?
"Çalmamış, karşılığını vermiş." miş.
Dikkat edersen önce kafasına göre saati birebir aynı tasarımla işletim sistemine eklemiş. Sahibi de: "Ne iş?" deyince, "Tamam be parası neyse vereyim" demiş. Bu kadar açık bir duruma kılıf uydurmak için ya apple olmak lazım ya da apple fanatiği.
Silent Guardianxxxx1AzRocK Olması gereken bu. Bir şey daha tatlıya bağlandı.tatlıya bağlanan nedir?kimin umrundalar ki...
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nurettinaz 6 yıl
Şu apple a bir boyun eğmeyen yok mu ya yeter bıktım. Sanırsın adamlar ilah ne zaman bir sıkıntı olsa sıkıntı yaşadığı taraf çekiliyor. Bu kadar korkmayın. Adamlar güney kore deki satış yasaklarını bile erteletmiş daha ne diyeyim ki ben.
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Sirrüs 6 yıl
Bende bişey sandım saatte saat olsa
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umut_baris 6 yıl
Minareyi çalan kılıfını çoktan uydurmuş bile :)
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Virtual Reality 6 yıl
AzRocK
Olması gereken bu. Bir şey daha tatlıya bağlandı.

Nesi tatlıya bağlandı adam çalacağını çalmış zaten. Bundan sonrası parayı verip susturmak olur. Türk filmlerine döndü. Milyoner iş adamının oğlu adam öldürüyor. Baba parasının gücüyle bir gariban bulup suçu üstlenmesini sağlıyor.
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TheLastNinja2 6 yıl
Her sattığı telefondan 5 dolar alsın isviçre, microsoft gibi
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aspirin_00 6 yıl
koskoca apple şirketinin tasarımcısı yok hazır olan bir saatin lisans ücretini ödemişler. Bu kadar mı bu firma yok artık
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Vash The Stampede 6 yıl
Statistik
Apple sanki cebinden odeyecek! iFanlardan aldigi fahis miktardaki paralarla odeyecek

şaka mısın? ayfanlardan aldığı parayı sokağa mı saçıyor? tabi ki cebinden ödeyecek.
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bydvd 6 yıl
eeee etme bulma dünyası samsungla çok uğraştı patent muhabbetine şimdide elmayla uğraşıyolar... elma hep elma yicek değilyaaa birazda arrrrrmuttttt yedirmişler
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arrivederci 6 yıl
Hiç değilse kabul edip anlaşmışlar.Yakalanınca bir milyar dolar ödeyen hırsızda var.
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BlackeR 6 yıl
umarım isviçreliler bu aç gözlü amerikalılardan 1 milyar dolar koyar..
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ThePoseidon 6 yıl
Mantıklı bir karar olmuş.Zira zıtlaşsalardı ikiside zararlı çıkardı .
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shimoda 6 yıl
Silent Guardian
xxxx1
AzRocK Olması gereken bu. Bir şey daha tatlıya bağlandı.
tatlıya bağlanan nedir?kimin umrundalar ki... hırsızlıklarını paranın gücüyle legal hale çevirmek bumu tatlı olan? millet şaşırmış iyice.
Sen şaşırmışsın.Adamlar parasını verip patent anlaşmasına gitmişler,uzlaşmışlar.Çalmamış,karşılığını vermiş.

apple babanın oğlu mu senin? Neyini savunuyorsun da millete "sen şaşırmışsın" diyorsun?
"Çalmamış, karşılığını vermiş." miş.
Dikkat edersen önce kafasına göre saati birebir aynı tasarımla işletim sistemine eklemiş. Sahibi de: "Ne iş?" deyince, "Tamam be parası neyse vereyim" demiş. Bu kadar açık bir duruma kılıf uydurmak için ya apple olmak lazım ya da apple fanatiği.
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