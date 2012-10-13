İsviçre Federal Demiryolu Servisi ve Apple saat tasarımı lisansı konusunda anlaşmaya vardı

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Apple'ın iOS6 ile birlikte iPad'te yer verdiği yeni saat uygulamasının tasarımı, şirketin İsviçre Federal Demiryolu Servisi ile karşı karşıya gelmesine neden olmuştu. Ancak, kısa bir süre sonra taraflar bu konudaki anlaşmazlığı çözmek için bir araya gelmiş ve sorunun mahkemeye gidilmeden çözülebileceğinin işaretini vermişlerdi.
Anlaşma masasından gelen haberlere göre; Apple, tasarımın kullanımı için İsviçre Federal Demiryolu Servisi'ne lisans ücreti ödemeyi kabul etmiş durumda. Tarafların makul bir lisans bedeli üstünden anlaştıkları belirtilirken, anlaşmanın detayları henüz açıklanmış değil. Ancak, yakın bir zaman içerisinde anlaşmaya ilişkin detayların paylaşılması bekleniyor.
İsviçre Federal Demiryolu Servisi'yle özdeşleşen saat tasarımı, 1944 yılında Hans Hilfiker adındaki İsviçre Federal Demiryolu çalışanı tarafından tasarlanmıştı. Apple'ın iOS6'da bu tasarımı kullanmasından dolayı onur duyduklarını belirten İsviçre Federal Demiryolu Servisi sorunun mahkemeye taşınmadan çözülmesini istediklerini ifade etmişti.
http://www.theverge.com/2012/10/12/3492896/apple-sbb-licensing-agreement-ios-6-clock-app Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tatlıya bağlanan nedir?kimin umrundalar ki... hırsızlıklarını paranın gücüyle legal hale çevirmek bumu tatlı olan? millet şaşırmış iyice.
Böylelikle huzur dolu hayatımıza devam edebiliriz. Gerçekten bu iki kurum arasındaki anlaşmazlıktan huzursuz olup endişe duyuyor musunuz? Yoksa öylesine mi yazdınız.
apple babanın oğlu mu senin? Neyini savunuyorsun da millete "sen şaşırmışsın" diyorsun?
"Çalmamış, karşılığını vermiş." miş.
Dikkat edersen önce kafasına göre saati birebir aynı tasarımla işletim sistemine eklemiş. Sahibi de: "Ne iş?" deyince, "Tamam be parası neyse vereyim" demiş. Bu kadar açık bir duruma kılıf uydurmak için ya apple olmak lazım ya da apple fanatiği.