İsviçre Federal Demiryolu Servisi ve Apple saat tasarımı lisansı konusunda anlaşmaya vardı

Apple'ın iOS6 ile birlikte iPad'te yer verdiği yeni saat uygulamasının tasarımı, şirketin İsviçre Federal Demiryolu Servisi ile karşı karşıya gelmesine neden olmuştu. Ancak, kısa bir süre sonra taraflar bu konudaki anlaşmazlığı çözmek için bir araya gelmiş ve sorunun mahkemeye gidilmeden çözülebileceğinin işaretini vermişlerdi.





Anlaşma masasından gelen haberlere göre; Apple, tasarımın kullanımı için İsviçre Federal Demiryolu Servisi'ne lisans ücreti ödemeyi kabul etmiş durumda. Tarafların makul bir lisans bedeli üstünden anlaştıkları belirtilirken, anlaşmanın detayları henüz açıklanmış değil. Ancak, yakın bir zaman içerisinde anlaşmaya ilişkin detayların paylaşılması bekleniyor.





İsviçre Federal Demiryolu Servisi'yle özdeşleşen saat tasarımı, 1944 yılında Hans Hilfiker adındaki İsviçre Federal Demiryolu çalışanı tarafından tasarlanmıştı. Apple'ın iOS6'da bu tasarımı kullanmasından dolayı onur duyduklarını belirten İsviçre Federal Demiryolu Servisi sorunun mahkemeye taşınmadan çözülmesini istediklerini ifade etmişti.

http://www.theverge.com/2012/10/12/3492896/apple-sbb-licensing-agreement-ios-6-clock-app