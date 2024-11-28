Instagram'da hikaye nasıl gizlenir? İşte story gizleme yolu

Instagram hikayeleri, anları paylaşmanın eğlenceli ve etkileşimli bir yolu. Profiliniz gizli değilse, hikayelerinizin Instagram hesabı olmayan kişiler tarafından bile görülmesi mümkün. Instagram hikayelerinizi herkesin görmesini tamamen engellemenin yolu hesabı gizli yapmaktır. Ancak, yalnızca belirli kişilerin (takipçilerinizin) hikayelerinizi görüntülemesini engellemek istiyorsanız, bunun için bir ayar var. Instagram’da hikaye (story) nasıl gizlenir? adım adım anlatıyoruz.

Instagram hikaye gizleme 📲 Tam Boyutta Gör Instagram’da hikayeleri bazen herkese açık olarak paylaşmak istemeyebilirsiniz. Herkesin görmesini istemediğiniz anlar olmuştur. Instagram, hikayelerinizi belirli kişilerden gizlemenize izin verir. Kişiyi engellemeden hikayelerinizi görmesini engelleyebilirsiniz. Peki, Instagram hikayeleri nasıl gizlenir? İşte adım adım Instagram hikaye gizleme: Instagram’ı açın. Profil simgesine dokunun. Sağ üstte üç çizgiye dokunun. İçerikleri kimler görebilir? kısmına gelin. Hikayeyi ve canlı videoları gizle’ye dokunun. Hikayeyi ve canlı videoları bu kişilerden gizle’ye dokunun. Instagram hikayelerinizi gizlemek istediğiniz kişiyi seçin. Attığınız storyler artık o kişiye gösterilmeyecektir.

Artık bir hikaye paylaştığınızda veya canlı yayın yaptığınızda, seçili kişiler bundan haberdar edilmeyecek ve hiçbir şey göremeyecek. Bu noktada “Hikaye gizleme karşı taraf görür mü?” merak konusu olabilir. Instagram story gizleme adımları sonrasında kişi hikayelerinizi görüntüleyemez, hikayelerinizi gizlediğinize dair bildirim gitmez ancak profilinizi ve paylaştığınız fotoğraf ve reels videoları görmeye devam eder.

Instagram hikayelerinizi birinden gizlemeyi seçtiniz ancak sonradan kaldırma kararı aldınız. Instagram hikaye gizleme nasıl kaldırılır? sorusunun yanıtı çok basit. Instagram profilinize gidin, içerikleri kimler görebilir bölümünde hikayeyi ve canlı videoları gizle seçeneğine dokunun. Hikaye gizlemeyi kaldırmak için, kişinin yanındaki tiki kaldırın.

Instagram hikayelerine gizlice nasıl bakılır? 2 yıl önce eklendi

Instagram hesabınızın gizlilik ayarı da hikayenizi kimlerin görebileceğini etkiler. Instagram hesabınız gizli olarak ayarlanmışsa, hikayenizi yalnızca onaylanmış takipçiler görebilir. Instagram hesabınız herkese açıksa, takipçileriniz akışlarında hikaye paylaştığınızı görebilir, herkes te profilinizden hikayenize bakabilir. Unutmamalısınız ki, hikayenizi birinden gizlemekle birini engellemek farklı şeylerdir. Story gizleme, o kişinin profilinizi ve gönderilerinizi görmesini engellemez.

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