Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Instagram'da hikaye nasıl gizlenir? İşte story gizleme yolu

    Story gizleme Instagram kullanıcılarının da sıkça merak ettiği konulardan biri. Peki, Instagram hikayeleri nasıl gizlenir? İşte Instagram hikaye gizleme yöntemi:

    Instagram hikayeleri, anları paylaşmanın eğlenceli ve etkileşimli bir yolu. Profiliniz gizli değilse, hikayelerinizin Instagram hesabı olmayan kişiler tarafından bile görülmesi mümkün. Instagram hikayelerinizi herkesin görmesini tamamen engellemenin yolu hesabı gizli yapmaktır. Ancak, yalnızca belirli kişilerin (takipçilerinizin) hikayelerinizi görüntülemesini engellemek istiyorsanız, bunun için bir ayar var. Instagram’da hikaye (story) nasıl gizlenir? adım adım anlatıyoruz.

    Instagram hikaye gizleme 📲

    Instagram hikaye gizleme nasıl yapılır? Tam Boyutta Gör

    Instagram’da hikayeleri bazen herkese açık olarak paylaşmak istemeyebilirsiniz. Herkesin görmesini istemediğiniz anlar olmuştur. Instagram, hikayelerinizi belirli kişilerden gizlemenize izin verir. Kişiyi engellemeden hikayelerinizi görmesini engelleyebilirsiniz. Peki, Instagram hikayeleri nasıl gizlenir? İşte adım adım Instagram hikaye gizleme:

    1. Instagram’ı açın.
    2. Profil simgesine dokunun.
    3. Sağ üstte üç çizgiye dokunun.
    4. İçerikleri kimler görebilir? kısmına gelin.
    5. Hikayeyi ve canlı videoları gizle’ye dokunun.
    6. Hikayeyi ve canlı videoları bu kişilerden gizle’ye dokunun.
    7. Instagram hikayelerinizi gizlemek istediğiniz kişiyi seçin.
    8. Attığınız storyler artık o kişiye gösterilmeyecektir.

    Artık bir hikaye paylaştığınızda veya canlı yayın yaptığınızda, seçili kişiler bundan haberdar edilmeyecek ve hiçbir şey göremeyecek. Bu noktada “Hikaye gizleme karşı taraf görür mü?” merak konusu olabilir. Instagram story gizleme adımları sonrasında kişi hikayelerinizi görüntüleyemez, hikayelerinizi gizlediğinize dair bildirim gitmez ancak profilinizi ve paylaştığınız fotoğraf ve reels videoları görmeye devam eder.

    Instagram hikayelerinizi birinden gizlemeyi seçtiniz ancak sonradan kaldırma kararı aldınız. Instagram hikaye gizleme nasıl kaldırılır? sorusunun yanıtı çok basit. Instagram profilinize gidin, içerikleri kimler görebilir bölümünde hikayeyi ve canlı videoları gizle seçeneğine dokunun. Hikaye gizlemeyi kaldırmak için, kişinin yanındaki tiki kaldırın.

    Instagram hesabınızın gizlilik ayarı da hikayenizi kimlerin görebileceğini etkiler. Instagram hesabınız gizli olarak ayarlanmışsa, hikayenizi yalnızca onaylanmış takipçiler görebilir. Instagram hesabınız herkese açıksa, takipçileriniz akışlarında hikaye paylaştığınızı görebilir, herkes te profilinizden hikayenize bakabilir. Unutmamalısınız ki, hikayenizi birinden gizlemekle birini engellemek farklı şeylerdir. Story gizleme, o kişinin profilinizi ve gönderilerinizi görmesini engellemez.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vti motor nedir siyah saçlı beyaz tenli insanlara ne denir otomatik araba vites atmıyor old takı çevirme tarihi geçmiş kefir içilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X5 5G
    Xiaomi POCO X5 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 82R4006FTR07
    Lenovo IdeaPad 1 82R4006FTR07
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız