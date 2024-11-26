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    Instagram karanlık (gece) modu nasıl açılır? İşte koyu tema yapmanın yolu

    Instagram karanlık mod nasıl yapılır? Tıklayın, Instagram koyu tema yapma adımlarıyla gece modu nasıl açılır hızlıca öğrenin.                                    

    Instagram karanlık modu, daha iyi gezinme deneyimi sağlar. Koyu tema, video ve fotoğraflara daha iyi odaklamanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda geceleri göz sağlığınızı korur, telefonun pil ömrünü uzatmada da yardımı olur. Peki, Instagram’da karanlık mod nasıl açılır? Instagram’da gece modunu açmanın yolunu anlatıyoruz.

    Instagram karanlık modu açma (iOS) ⚫️

    instagram siyah tema yapma iphone Tam Boyutta Gör
    Instagram, iPhone uygulamasında koyu temaya geçmek için bir ayar sunmaz. Ancak, sistem ayarlarını değiştirerek Instagram gece modunu aktif edebilirsiniz. İşte adım adım iOS cihazlarda Instagram karanlık modu açma ⬇️
    1. iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Ekran ve Parlaklık’a dokunun.
    3. Koyu temaya geçmek için “Koyu” seçeneğini seçin.
    4. Instagram’a girin.
    5. Karanlık mod otomatik açılmış olacak.
    6. Instagram’ı siyah yapma bu kadar basit.

    Instagram koyu tema yapma (Android) 🌙

    instagram koyu modu açma android Tam Boyutta Gör
    Instagram karanlık modu açmak Android telefonlarda da oldukça kolaydır. Koyu tema yapmak için cihazınızın işletim sisteminin Android 10 ve üzeri çalıştırması gerekir. İşte adım adım Android cihazlarda Instagram gece modunu açma ⬇️
    1. Instagram’ı açın.
    2. Profil resminize dokunun.
    3. Üç çizgiye dokunun.
    4. Uygulaman ve medya altında Erişilebilirlik’e dokunun.
    5. Karanlık moda dokunun.
    6. Açık yanındaki simgeye dokunun.

    Instagram gece modu kapatma ⚪️

    instagram karanlık moddan çıkma Tam Boyutta Gör
    Peki, Instagram'da karanlık mod nasıl kapatılır? Bazı kullanıcılar geceleri de telefonu, buna bağlı olarak uygulamaları açık modda kullanmayı sever. Siyah tema hoşunuza gitmediyse ve karanlık modundan nasıl çıkılır merak ediyorsanız, işte adım adım Instagram'da karanlık modu kapatma ⬇️
    1. Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Android'de Ekran, iOS'ta Ekran ve Parlaklık'a dokunun.
    3. Android'de koyu temayı kapalı hale getirin.
    4. iPhone'da açık mod seçeneğine dokunun.
    5. Instagram beyaz olacaktır.

    Instagram siyah tema nasıl yapılır, nasıl koyu renk olur özellikle, iPhone için Instagram uygulamasında koyu mod ayarı olmadığından sıkça merak ediliyor. Bu rehber yazıda Android ve iOS cihazlarda Instagram karanlık modu açma yolunu bulabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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