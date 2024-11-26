Instagram karanlık (gece) modu nasıl açılır? İşte koyu tema yapmanın yolu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Instagram karanlık modu, daha iyi gezinme deneyimi sağlar. Koyu tema, video ve fotoğraflara daha iyi odaklamanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda geceleri göz sağlığınızı korur, telefonun pil ömrünü uzatmada da yardımı olur. Peki, Instagram’da karanlık mod nasıl açılır? Instagram’da gece modunu açmanın yolunu anlatıyoruz.

Instagram karanlık modu açma (iOS) ⚫️ Tam Boyutta Gör Instagram, iPhone uygulamasında koyu temaya geçmek için bir ayar sunmaz. Ancak, sistem ayarlarını değiştirerek Instagram gece modunu aktif edebilirsiniz. İşte adım adım iOS cihazlarda Instagram karanlık modu açma ⬇️ iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın. Ekran ve Parlaklık’a dokunun. Koyu temaya geçmek için “Koyu” seçeneğini seçin. Instagram’a girin. Karanlık mod otomatik açılmış olacak. Instagram’ı siyah yapma bu kadar basit.

Instagram koyu tema yapma (Android) 🌙 Tam Boyutta Gör Instagram karanlık modu açmak Android telefonlarda da oldukça kolaydır. Koyu tema yapmak için cihazınızın işletim sisteminin Android 10 ve üzeri çalıştırması gerekir. İşte adım adım Android cihazlarda Instagram gece modunu açma ⬇️ Instagram’ı açın. Profil resminize dokunun. Üç çizgiye dokunun. Uygulaman ve medya altında Erişilebilirlik’e dokunun. Karanlık moda dokunun. Açık yanındaki simgeye dokunun.

İnstagram sakin mod (uyku modu) kapatma & açma adımları 1 ay önce eklendi

Instagram gece modu kapatma ⚪️ Tam Boyutta Gör Peki, Instagram'da karanlık mod nasıl kapatılır? Bazı kullanıcılar geceleri de telefonu, buna bağlı olarak uygulamaları açık modda kullanmayı sever. Siyah tema hoşunuza gitmediyse ve karanlık modundan nasıl çıkılır merak ediyorsanız, işte adım adım Instagram'da karanlık modu kapatma ⬇️ Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın. Android'de Ekran, iOS'ta Ekran ve Parlaklık'a dokunun. Android'de koyu temayı kapalı hale getirin. iPhone'da açık mod seçeneğine dokunun. Instagram beyaz olacaktır.

Instagram siyah tema nasıl yapılır, nasıl koyu renk olur özellikle, iPhone için Instagram uygulamasında koyu mod ayarı olmadığından sıkça merak ediliyor. Bu rehber yazıda Android ve iOS cihazlarda Instagram karanlık modu açma yolunu bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Instagram karanlık (gece) modunu açma yolu