Instagram karanlık (gece) modu nasıl açılır? İşte koyu tema yapmanın yolu

- Instagram karanlık modu açma (iOS) ⚫️
- Instagram koyu tema yapma (Android) 🌙
- Instagram gece modu kapatma ⚪️
- Yorumlar
Instagram karanlık modu, daha iyi gezinme deneyimi sağlar. Koyu tema, video ve fotoğraflara daha iyi odaklamanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda geceleri göz sağlığınızı korur, telefonun pil ömrünü uzatmada da yardımı olur. Peki, Instagram’da karanlık mod nasıl açılır? Instagram’da gece modunu açmanın yolunu anlatıyoruz.
Instagram karanlık modu açma (iOS) ⚫️
- iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın.
- Ekran ve Parlaklık’a dokunun.
- Koyu temaya geçmek için “Koyu” seçeneğini seçin.
- Instagram’a girin.
- Karanlık mod otomatik açılmış olacak.
- Instagram’ı siyah yapma bu kadar basit.
Instagram koyu tema yapma (Android) 🌙
- Instagram’ı açın.
- Profil resminize dokunun.
- Üç çizgiye dokunun.
- Uygulaman ve medya altında Erişilebilirlik’e dokunun.
- Karanlık moda dokunun.
- Açık yanındaki simgeye dokunun.
Instagram gece modu kapatma ⚪️
- Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.
- Android'de Ekran, iOS'ta Ekran ve Parlaklık'a dokunun.
- Android'de koyu temayı kapalı hale getirin.
- iPhone'da açık mod seçeneğine dokunun.
- Instagram beyaz olacaktır.
Instagram siyah tema nasıl yapılır, nasıl koyu renk olur özellikle, iPhone için Instagram uygulamasında koyu mod ayarı olmadığından sıkça merak ediliyor. Bu rehber yazıda Android ve iOS cihazlarda Instagram karanlık modu açma yolunu bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.