Instagram'a canlı konum atma özelliği geldi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram artık kullanıcıların arkadaşlarıyla canlı konumlarını paylaşmalarına izin veriyor. Bu özellik halihazırda diğer sosyal medya platformlarında kullanılıyor olsa da Instagram için yeni.

Instagram'da canlı konum atma artık mümkün. Bir arkadaşınızla bir saate kadar canlı konum paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca, buluşmaları koordine etmek için bir noktayı haritaya sabitleme seçeneği de var.

Instagram canlı konum paylaşma 📍

Tam Boyutta Gör Instagram, konumların yalnızca direkt mesaj üzerinden, sohbette bir kişiyle veya grup sohbetinde paylaşılabileceğini söylüyor. Tüm canlı konumlar bir saat sonra sona eriyor. Canlı konum paylaşma varsayılan olarak kapalı. Yalnızca sohbetteki kişiler konumunuzu görebiliyor, konum bilgileri diğer sohbetlere taşınmıyor. Instagram, konumunuzu yalnızca gerçek hayatta tanıdığınız kişilerle paylaşmanızı öneriyor. Peki, Instagram'da hareketli konum nasıl atılır?

Instagram'da canlı konum atmak için;

Instagram'ı açın ve sohbet bölümüne gidin. Canlı konum paylaşmak istediğiniz kişi veya grubu seçin. Mesaj panelinde + simgesine, konuma dokunun. Mevcut konumunuz gösterilecektir. "Konumunuzu paylaşmaya başlayın"a dokunun.

Instagram’a gelen diğer yeni özellikler 🆕

Instagram, kelimeler yetersiz kaldığında DM'lerinizi renklendirmek için yüzlerce yeni çıkartma sunan yeni çıkartma paketi sunuyor. Artık DM’lerde favori çıkartmalarınızı kullanabiliyorsunuz.

Instagram, ayrıca kendinize veya arkadaşlarınıza takma adlar ekleyerek DM'leri kişiselleştirmenize olanak tanıyor. Nickname yalnızca DM’lerde görünüyor, başka yerlerdeki kullanıcı adlarını etkilemiyor. Instagram takma adınızı istediğiniz zaman değiştirebiliyor, bir sohbette takma adları kimlerin güncelleyebileceğine karar verebiliyorsunuz. Takma adları varsayılan olarak takip ettiğiniz kişiler veya yalnızca sizinle sınırlı.

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