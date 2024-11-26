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    Anlık Bildirim

    Instagram'a canlı konum atma özelliği geldi

    Instagram'a canlı konum paylaşma özelliği geldi, WhatsApp'ta olduğu gibi hareketli konum atma seçeneği sunmaya başladı. Peki, Instagram'da canlı konum nasıl atılır?
    instagram canlı konum atma özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Instagram artık kullanıcıların arkadaşlarıyla canlı konumlarını paylaşmalarına izin veriyor. Bu özellik halihazırda diğer sosyal medya platformlarında kullanılıyor olsa da Instagram için yeni.

    Instagram'da canlı konum atma artık mümkün. Bir arkadaşınızla bir saate kadar canlı konum paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca, buluşmaları koordine etmek için bir noktayı haritaya sabitleme seçeneği de var.

    Instagram canlı konum paylaşma 📍

    instagram canlı konum gönderme Tam Boyutta Gör
    Instagram, konumların yalnızca direkt mesaj üzerinden, sohbette bir kişiyle veya grup sohbetinde paylaşılabileceğini söylüyor. Tüm canlı konumlar bir saat sonra sona eriyor. Canlı konum paylaşma varsayılan olarak kapalı. Yalnızca sohbetteki kişiler konumunuzu görebiliyor, konum bilgileri diğer sohbetlere taşınmıyor. Instagram, konumunuzu yalnızca gerçek hayatta tanıdığınız kişilerle paylaşmanızı öneriyor. Peki, Instagram'da hareketli konum nasıl atılır?

    Instagram'da canlı konum atmak için;

    1. Instagram'ı açın ve sohbet bölümüne gidin.
    2. Canlı konum paylaşmak istediğiniz kişi veya grubu seçin.
    3. Mesaj panelinde + simgesine, konuma dokunun.
    4. Mevcut konumunuz gösterilecektir.
    5. "Konumunuzu paylaşmaya başlayın"a dokunun.

    Instagram’a gelen diğer yeni özellikler 🆕

    Instagram, kelimeler yetersiz kaldığında DM'lerinizi renklendirmek için yüzlerce yeni çıkartma sunan yeni çıkartma paketi sunuyor. Artık DM’lerde favori çıkartmalarınızı kullanabiliyorsunuz.

    Instagram, ayrıca kendinize veya arkadaşlarınıza takma adlar ekleyerek DM'leri kişiselleştirmenize olanak tanıyor. Nickname yalnızca DM’lerde görünüyor, başka yerlerdeki kullanıcı adlarını etkilemiyor. Instagram takma adınızı istediğiniz zaman değiştirebiliyor, bir sohbette takma adları kimlerin güncelleyebileceğine karar verebiliyorsunuz. Takma adları varsayılan olarak takip ettiğiniz kişiler veya yalnızca sizinle sınırlı.

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    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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