Instagram'a canlı konum atma özelliği geldi

Instagram'da canlı konum atma artık mümkün. Bir arkadaşınızla bir saate kadar canlı konum paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca, buluşmaları koordine etmek için bir noktayı haritaya sabitleme seçeneği de var.
Instagram canlı konum paylaşma 📍
Instagram'da canlı konum atmak için;
- Instagram'ı açın ve sohbet bölümüne gidin.
- Canlı konum paylaşmak istediğiniz kişi veya grubu seçin.
- Mesaj panelinde + simgesine, konuma dokunun.
- Mevcut konumunuz gösterilecektir.
- "Konumunuzu paylaşmaya başlayın"a dokunun.
Instagram’a gelen diğer yeni özellikler 🆕
Instagram, kelimeler yetersiz kaldığında DM'lerinizi renklendirmek için yüzlerce yeni çıkartma sunan yeni çıkartma paketi sunuyor. Artık DM’lerde favori çıkartmalarınızı kullanabiliyorsunuz.
Instagram, ayrıca kendinize veya arkadaşlarınıza takma adlar ekleyerek DM'leri kişiselleştirmenize olanak tanıyor. Nickname yalnızca DM’lerde görünüyor, başka yerlerdeki kullanıcı adlarını etkilemiyor. Instagram takma adınızı istediğiniz zaman değiştirebiliyor, bir sohbette takma adları kimlerin güncelleyebileceğine karar verebiliyorsunuz. Takma adları varsayılan olarak takip ettiğiniz kişiler veya yalnızca sizinle sınırlı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.