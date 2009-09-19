Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes 9, iPod Classic ile sorun çıkartıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,1b
1
17
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iTunes 9, iPod Classic ile sorun çıkartıyor
Tam Boyutta Gör

Apple'ın 9 Eylül'deki müzik temalı etkinliğinde tanıttığı ve iTunesLP, App Organizator, Genius Mixes gibi yeni özellikleri barındıran iTunes 9'un iPod Classic ile uyum sorunu yaşadığı ortaya çıktı.

Apple internet sitesindeki iPod destek forumunda kullanıcılar en çok iTunes 9'un iPod Classic'i medya transfer edemeyip, senkronize sorunundan şikayetçi. Bazı kullanıcılarda cihazı bilgisayara bağladıktan sonra iTunes'un otomatik bağlantıyı kestiğini yada hiç bağlantı kuramadığını belirtiyor.

Gerek Mac ile gerekse de Windows ile bağlantıda iPod Classic'in bütün modellerinin (80, 120 ve 160 Gb) karşılaştığı gözüken bu sorunlara Apple tarafından şimdilik bir çözüm getirilmiş değil.


http://discussions.apple.com/category.jspa?categoryID=204 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar benimde apple ipod classic 80gb cihazım var fakat benimde ipodum bir bozuldu ki o günden beri pc ye usb ile bağladığımda ipod u okumuyor itunes yüklediğimde yanıt vermiyor şarkı yüklenmiyor normal harici hard disc olarak kullandığım zamnalarda olurdu onun gibi pcden dosya atayım dedim bu sefer yükleme kopyalama işlemide yapmıyor(itunes kullanmadan) buna nasıl bir çözüm bulabilirim ??sizde yaşıyormusunuz teknik servisini arayıp durumu anlattım bana yazılım atılması gerekiyor olabilir 100 dolardan bahsetti:S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reef1905 9 yıl

Sağolsun benim 160 gb. ipod un içindeki albüm kapak fotoları gözükmez oldu, İtunes te gözüken albüm kapak fotoları ipod da gözükmüyor.Var mı bunun çözümünü bilen bir arkadaşımız ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Force 10 yıl
Arkadaşlar,
Itunes'un kullanılması sebebi program ve müzik satışı. Müzik firmalarıyla aralarına kara kedi sokmaktansa, kendi platformuna geliştirdiği medya oynatıcısına bu tarz özellikler ekleyerek kısıtlamayla da olsa hizmeti kesintisiz sağlıyor. Düşünsenize telif hakkı sıkıntısı doğduğunu ve Itunesu açtığınızda "Geçici olarak satış yapılamamaktadır" yazısını gördüğünüzü, çok olumsuz tepkiler alır eminim. Mahkeme bitecek de, o yazı kalkacak da Itunes tekrar açılacak. Bu sebeple böyle bir programa ihtiyacı var Apple'ın. Bu açıdan bakarsanız aslında Itunesu kullanmak zorunda kaldıklarını görebilirsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-D06A31849 10 yıl
evet ben de bu sorunu arada çıkartıyor ama pekde büyütmemek lazım takıp çıkarınca düzeliyor, ben pek kafaya takmadım açıkçası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electrogod 10 yıl

Kesin biri çıkar zune'da itunes'da sorun çıkarıyo der :)
Puhahahahahaha :)
No tekel , Forever Özgür yazılım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ubust 10 yıl
Apple bu yazılım konusunda tamamen ahlaksız.Niye PC'de Mac'de sürükle bırakla dosya atılmasına izin vermiyor illaki iTunes'ı aracı yapıyor?Ama bu tip olumsuzlarını yinede iyi gölgeliyorlar ve aynı hızla alet satıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x1650Pro 10 yıl
çıkmadan önce hiç mi kontrol etmiyorlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Bana bu şirketi savunmamanız için bir neden daha...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15090 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Apple, iTunes
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl TÜBİTAK UEKAE ile Röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim