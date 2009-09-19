iTunes 9, iPod Classic ile sorun çıkartıyor

Haber Editörü
Apple'ın 9 Eylül'deki müzik temalı etkinliğinde tanıttığı ve iTunesLP, App Organizator, Genius Mixes gibi yeni özellikleri barındıran iTunes 9'un iPod Classic ile uyum sorunu yaşadığı ortaya çıktı.
Apple internet sitesindeki iPod destek forumunda kullanıcılar en çok iTunes 9'un iPod Classic'i medya transfer edemeyip, senkronize sorunundan şikayetçi. Bazı kullanıcılarda cihazı bilgisayara bağladıktan sonra iTunes'un otomatik bağlantıyı kestiğini yada hiç bağlantı kuramadığını belirtiyor.
Gerek Mac ile gerekse de Windows ile bağlantıda iPod Classic'in bütün modellerinin (80, 120 ve 160 Gb) karşılaştığı gözüken bu sorunlara Apple tarafından şimdilik bir çözüm getirilmiş değil.
http://discussions.apple.com/category.jspa?categoryID=204 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sağolsun benim 160 gb. ipod un içindeki albüm kapak fotoları gözükmez oldu, İtunes te gözüken albüm kapak fotoları ipod da gözükmüyor.Var mı bunun çözümünü bilen bir arkadaşımız ???
Itunes'un kullanılması sebebi program ve müzik satışı. Müzik firmalarıyla aralarına kara kedi sokmaktansa, kendi platformuna geliştirdiği medya oynatıcısına bu tarz özellikler ekleyerek kısıtlamayla da olsa hizmeti kesintisiz sağlıyor. Düşünsenize telif hakkı sıkıntısı doğduğunu ve Itunesu açtığınızda "Geçici olarak satış yapılamamaktadır" yazısını gördüğünüzü, çok olumsuz tepkiler alır eminim. Mahkeme bitecek de, o yazı kalkacak da Itunes tekrar açılacak. Bu sebeple böyle bir programa ihtiyacı var Apple'ın. Bu açıdan bakarsanız aslında Itunesu kullanmak zorunda kaldıklarını görebilirsiniz
Kesin biri çıkar zune'da itunes'da sorun çıkarıyo der :)
Puhahahahahaha :)
No tekel , Forever Özgür yazılım :)