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iTunes 9.1 yayınlandı

9 yıl
7,7b
1
8
Diğer
Shady
Haber Editörü
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iTunes 9.1 yayınlandı
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3 Nisan'da iPad'i satışa sunmaya hazırlanan Apple, iTunes yazılımında güncellemeye gitti. Her zamanki gibi Apple Software Update yazılımı ve iTunes'un internet sayfası aracılığıyla yayınlanan güncelleme, iTunes'a iPad senkronizasyon kabiliyeti kazandırıyor.

iTunes 9.1 ile gelen yeni özellikler şu şekilde;

  • iTunes'unuzdaki içerikleri (Müzik, Video, TV Şovları, Kitapları vb.) iPad'e aktarabilirsiniz.
  • iPad yada bilgisayarınız üzerinden satın aldığınız elektronik kitapları düzenleyebilirsiniz.
  • Genius Mixes listelerine yeni ad verebilir, düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.

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DH Misafiri 9 yıl
itunes 9.1 versiyonu yükledikten sonra iphone görmemeye başladı,sync edemiyorum,böyle bi sorunla karşılaşan oldumu yardım lütfen
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m3t 9 yıl

DH Misafiri

itunes 9.1 versiyonu yükledikten sonra iphone görmemeye başladı,sync edemiyorum,böyle bi sorunla karşılaşan oldumu yardım lütfen


Bende de garip bir sorun var. Geçen hafta restore ettikten sonra 9.1 itunes yükledim ve 3.1.3i update yapttıktan sonra SYNC i başlatıyorum ama 2 saatten fazla beklememe rağmen bitmiyor.. iptal edip çıkıyorum.. Sorun nerde olabilir acaba bilen var mı?
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WVdestek 9 yıl
yada ayrımına dikkat edelim lütfen. (ya da )
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JustBeCooL 9 yıl

WVdestek

yada ayrımına dikkat edelim lütfen. (ya da )

Wow... Çok keskinsin...
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TELESCOPE 9 yıl

WVdestek

yada ayrımına dikkat edelim lütfen. (ya da )



hocam ,,on parmak yazarken bazı hataları hep yapıyoruz belki cık hoş görü please
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