iTunes 9.1 yayınlandı

Haber Editörü
3 Nisan'da iPad'i satışa sunmaya hazırlanan Apple, iTunes yazılımında güncellemeye gitti. Her zamanki gibi Apple Software Update yazılımı ve iTunes'un internet sayfası aracılığıyla yayınlanan güncelleme, iTunes'a iPad senkronizasyon kabiliyeti kazandırıyor.
iTunes 9.1 ile gelen yeni özellikler şu şekilde;
- iTunes'unuzdaki içerikleri (Müzik, Video, TV Şovları, Kitapları vb.) iPad'e aktarabilirsiniz.
- iPad yada bilgisayarınız üzerinden satın aldığınız elektronik kitapları düzenleyebilirsiniz.
- Genius Mixes listelerine yeni ad verebilir, düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.
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Bende de garip bir sorun var. Geçen hafta restore ettikten sonra 9.1 itunes yükledim ve 3.1.3i update yapttıktan sonra SYNC i başlatıyorum ama 2 saatten fazla beklememe rağmen bitmiyor.. iptal edip çıkıyorum.. Sorun nerde olabilir acaba bilen var mı?
Wow... Çok keskinsin...
hocam ,,on parmak yazarken bazı hataları hep yapıyoruz belki cık hoş görü please