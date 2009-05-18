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iUnika güneş enerjisiyle çalışan netbook hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iUnika güneş enerjisiyle çalışan netbook hazırladı
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İspanyol iUnika firması dört yeni netbook hazırladı. Maliyet gözetilerek hazırladığı mini-bilgisayarlardan özellikle bir tanesini, aynı segmentteki diğer pek çok çözümden ayıran önemli bir fark bulunuyor zira iUnika'nın yeni sistemi güneş enerjisi ile çalışıyor. Açıklanan detaylara göre netbook, LCD ekranın arkasına konumlandırılan panel sayesinde, güneş olduğu müddetçe aralıksız kullanım imkanı sunabiliyor.

Linux işletim sistemi kullanan ve 700 gram ağırlığında olduğu belirtilen netbook'un 220 dolar seviyesinden satışa sunulacağı belirtilirken detayları henüz netleşmiş değil.


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sertacaygun 10 yıl
Kablosuz internetin olduğu yerlerde işe yarar, yoksa amacı yok bunların.
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Yazılımcı Online 10 yıl
Bence mantıksız. Bilgisayarı ısıtmamak için elimizden geleni yaparız ama güneş enerjisi panelini tam ekranın üstüne yaparlar. Güneşin altında çalışmak lazım bunun için böylelikle hem biz hemde bilgisayar bir güzel ısınacak, verim düşecek, başımıza güneş geçecek.

Bunun yerine firma ürettiği laptoplara şarj cijazını hem AC hemde güneş ernerjili çalışan tipte yapsaydı daha iyi olurdu. Ekstra bir güneş paneli olurdu ayrı bişey aletin çantasında saklanan onu güneşe koyar şarj ederdik aleti bizde şemsiye altında gölede mis gbi dururduk.
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Poibra 10 yıl
Bence güneş enerjisi ile notebook-netbook u şarj edebilen bir mousepad olsa daha çok işe yarardı. Hem ısı yüzünden ne zarar gelebilirki mousepad e. Hemde uyumlu olduktan sonra her cihazla kullanılabilirdi.
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MattPegasus 10 yıl
süper olmuş çevreci bir tasarım ayrıca otobüste veya diğer yerlerde netbookunuzun bedavaya jarz olduğunu düşünün iUnika firması işini iyi biliyor
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spinapubica 10 yıl
özellikle yeni nesil panellerin doğrudan güneşi görmeye ihtiyaç duymayacağını düşündüğünüzde, çok da abes olmuyor bu ürün. aydınlık bir ortamda olması dahi optimal düzeyde akım üretmesi için yeterlidir. çarpan foton miktarının az olması, sadece elde edilecek akımın şiddet kaybetmesine yol açabilir. bu ürünü doğrudan güneşe koymak gerektiği inancını şaşırtıcı bulduğumu da ifade etmeliyim. güneş ışığı deyince ne anladınız arkadaşlar siz? aydınlık ortam dahi yeterlidir yahu.
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yonex78 10 yıl
güzel düşünce ama bir sorun var maliyet odaklı bir üründeki lcd güneş ısıgı alan bir ortamda ne kadar görülebilir. hoş güneş ısıgı direkt ekrana vurmayacak ama
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GurcellOnline 10 yıl
Bence biraz mantiksiz. Gunsein atinda kim saatlece otursunki golgelik yada kapali bir yerde ferah ferah calismak dururken. Ustelik ekrani actigimda paneller altta kalacak ve sadeceyerden yansiyan isikla sarj olacaksa isimiz var :D Diger turlu ekrani kapatip sarj olmasini beklersekde gunes makinayi cok isitir. Asagi tukursen sakal yukari tukursen biyik. :)Komik bir icat ama amac guzel :D
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tanak 10 yıl
fiyatı da guzelmiş
ekran boyutu kucuk galiba
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fatihcanery 10 yıl
günümüzde böyle ürünlerin artması güzel
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Father Torque 10 yıl
Zamanında güneş enerjisi ile içindeki kalem pilleri şarj edebileceğini iddia eden bir Walkman'im vardır, aleti şarj etsin diye birkaç saat güneş altında bıraktığımda öylesine ısınmıştı ki bir daha şarj falan denememiştim. Aynın olayın bir dizüstünde olduğunu düşünüyorum da, bence çok zor.
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