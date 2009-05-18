iUnika güneş enerjisiyle çalışan netbook hazırladı

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İspanyol iUnika firması dört yeni netbook hazırladı. Maliyet gözetilerek hazırladığı mini-bilgisayarlardan özellikle bir tanesini, aynı segmentteki diğer pek çok çözümden ayıran önemli bir fark bulunuyor zira iUnika'nın yeni sistemi güneş enerjisi ile çalışıyor. Açıklanan detaylara göre netbook, LCD ekranın arkasına konumlandırılan panel sayesinde, güneş olduğu müddetçe aralıksız kullanım imkanı sunabiliyor.

Linux işletim sistemi kullanan ve 700 gram ağırlığında olduğu belirtilen netbook'un 220 dolar seviyesinden satışa sunulacağı belirtilirken detayları henüz netleşmiş değil.

