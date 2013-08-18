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Ixi-play robot projesi, yürümeye yeni başlayan çocuklara yardımcı olmayı hedefliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Ixi-play robot projesi, yürümeye yeni başlayan çocuklara yardımcı olmayı hedefliyor

Son yıllarda önemli gelişmeler yaşayan robot teknolojileri, üst seviye amaçlar yanında artık son kullanıcıya da ulaşmış durumda. Günümüzde pek çok amaca hitap eden robot ürünler bulmak mümkün. Ixi-play bunlardan birisi.

Witty WorX tarafından geliştirilen ixi-play projesi, Android işletim sistemi ile çalışan ve yürümeye yeni başlayan çocuklara gelişiminde yardımcı olmayı hedefleyen bir baykuş robot. Robotta çift çekirdekli Cortex-A9 tabanlı işlemci, 1GB RAM, 720p kamera, Android 4.2 işletim sistemi gibi özellikler bulunuyor.

Iix-play; yüz, kart ve nesne tanıma, ses tanıma, kafasında bir dokunmatik sensör, göz şeklinde ekranlar ve güçlü hoparlörler ile çocuklarla iletişim kurarken, düşmelere karşı da dayanıklı. Robotun hareket etmesi için uçak simülasyonlarında kullanılan bir tasarım benimsenmiş.

Robotun tüm işi çocuklarla etkileşime girerek gelişimlerine yardımcı olmak. Şu anda bir bebek monitörü, dil öğrenme ve hayvan temalı duygu kartları şeklinde üç farklı uygulama mevcut. Bir yazılım geliştirme aracı da sunularak üçüncü taraf geliştiricilerin farklı çözümler ile konsepte katkıda bulunmaları bekleniyor. 

1 milyon dolar bağışa ihtiyacı olan projede 299$ bağış karşılığında ixi-play Temmuz 2014 tarihinde sevkiyata başlayacak. 

https://www.ixiplay.com/the-robot-buddy-kids-will-love Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DubSteq 6 yıl
Çocuğa 3.resimdeki gibi bakarsa yürütmekte yararlı olur(çocuk korkup kaçacağından koşmayı bile öğrenebilir).
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Zuko 6 yıl
Gereksiz alet. Buna 300 dolar verenin aklına şaşarım.
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AMDR 6 yıl
Örümcek var daha güzel
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iboocum 6 yıl
birakin da bari kendileri yurumeyi ogrensinler ya
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