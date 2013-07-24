iyzi Payments, iyzico'ya "Abonelik Sistemi" özelliğini ekledi









iyzi Payments, ödeme sistemleri yönetim platformu iyzico'ya yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda "Abonelik Sistemi" özelliğini devreye sokan şirket, bireysel kullanıcıların ve e-ticaret sitelerinin ödemelerini rahatlıkla gerçekleştirmelerini sağlıyor.





E-ticaret siteleri bu yeni özellikle birlikte ödemeleri önceden belirlediği periyotlarla yapabiliyor veya tahsil edebiliyor. Bu sayede, aylık abonelik ödemesi gerektiren ürün ve hizmetler için e-ticaret siteleri taksitlendirme seçeneğini kullanması zorunluluk olmaktan çıkıyor.





Bu yeni özellik bireysel kullanıcılara da kolaylık sağlıyor. Normal bir kredi kartı kullanıcısının kullanmış olduğu taksitli ödeme yönteminde müşterinin kredi kartına ödemenin tamamı kadar sınırlama koyuluyor. iyzico'nun Abonelik Sistemi'nde ise, karta sınırlama koyulmadan sadece o periyotta ödenmesi gereken tutar tahsil ediliyor. Bu sayede, belirli periyotlarla yapılması gereken ödemeler kullanıcıların kredi kartlarının limitlerini bir anda doldurmayacak. Bu arada, şirketin iyzico Plus ve iyzico Premium adlı ürünleriyle taksitlendirmeyi çok yakında kullanıcılarının beğenisine sunacağını da belirtelim.