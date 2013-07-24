Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iyzi Payments, iyzico'ya "Abonelik Sistemi" özelliğini ekledi

5 yıl
826
1
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iyzi Payments, iyzico'ya


iyzi Payments, ödeme sistemleri yönetim platformu iyzico'ya yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda "Abonelik Sistemi" özelliğini devreye sokan şirket, bireysel kullanıcıların ve e-ticaret sitelerinin ödemelerini rahatlıkla gerçekleştirmelerini sağlıyor.

E-ticaret siteleri bu yeni özellikle birlikte ödemeleri önceden belirlediği periyotlarla yapabiliyor veya tahsil edebiliyor. Bu sayede, aylık abonelik ödemesi gerektiren ürün ve hizmetler için e-ticaret siteleri taksitlendirme seçeneğini kullanması zorunluluk olmaktan çıkıyor.

Bu yeni özellik bireysel kullanıcılara da kolaylık sağlıyor. Normal bir kredi kartı kullanıcısının kullanmış olduğu taksitli ödeme yönteminde müşterinin kredi kartına ödemenin tamamı kadar sınırlama koyuluyor. iyzico'nun Abonelik Sistemi'nde ise, karta sınırlama koyulmadan sadece o periyotta ödenmesi gereken tutar tahsil ediliyor. Bu sayede, belirli periyotlarla yapılması gereken ödemeler kullanıcıların kredi kartlarının limitlerini bir anda doldurmayacak. Bu arada, şirketin iyzico Plus ve iyzico Premium adlı ürünleriyle taksitlendirmeyi çok yakında kullanıcılarının beğenisine sunacağını da belirtelim.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 ay
Abonelik sistemi aradığım dönemde ben de bu posta denk geldim ama böyle bir servisleri yok. Ben abonelik sistemi olarak subscreasy kullanıyorum. Şimdilik bir şikayetim yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 ay
Sitelerine baktım ama böyle bir hizmetleri görünmüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Windows 8.1, Galaxy S4 Mini,Tegra 4'lü ZTE Geek U988S, LG Optimus Pro ve dahası... 5 yıl Samsung Galaxy Mega 6.3 Oyun Performansı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim