iyzi Payments, yeni elektronik ödeme sistemi iyzico'yu tanıttı





Elektronik ticaret sektöründe ödeme sistemleri geliştiren iyzi Payments, ilk ürünü olan iyzico'nun Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.





iyzi Payments, Avrupa'da e-ticaret alanında Firstdata, ClickandBuy, Klarna gibi şirketlerde önemli kariyerlere sahip olan Barbaros Özbugutu ve Tahsin Isin tarafından Türkiye'de kuruldu.





iyzico sistemi, Türkiye'de e-ticaret ödeme sistemleri yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor. İlk aşamada yeni kurulan ve küçük ölçekli e-ticaret şirketlerine, yakın gelecekte de onlarca farklı ödeme yöntemiyle çalışan büyük organizasyonlara hitap etmesi planlanıyor.





Sistem kullanılmak istenen siteye 'kopyala-yapıştır' yöntemiyle sadece 5 dakika içinde entegre edilebiliyor. Uzun banka süreçleri yerine 48 saat içinde ödeme almaya başlayabildiği için firmalara da büyük zaman kazancı sağlıyor. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra tek çekim ile kredi kartı, banka kartı ve PayPal ile satış yapmak mümkün oluyor.





iyzico, elektronik ödeme alanında dünya standardı olan PCI-DSS sertifikasına da sahip olduğu için ödemeleri tümüyle kendi sunucuları üzerinden alıyor ve sitelere ortak bir güvenli platform sunuyor.

Önümüzdeki dönemde piyasada olacak iyzico Plus ve iyzico Premium ise, daha gelişmiş ödeme altyapılarına sahip şirketlere hitap edecek. iyzico Plus, profesyonel e-ticarette verimlilik ve güvelik konularında kritik öneme sahip yönetim imkanlarını sunacak. iyzico Premium ise iyzico Plus'ın kapsadığı imkanların yanı sıra tek platform üzerinden 50 değişik ülkenin 200'den fazla ödeme sistemini bir tık ile ödeme sayfasına ekleme imkanı sunacak.





Lansmanda konuşan iyzi Payments CEO'su Barbaros Özbugutu, Türkiye'nin e-ticaret alanında hızlı gelişen bir pazar olduğunu ve sektörün bundan sonraki süreçte büyümesini sürdürebilmesi için yeni yaklaşımların ortaya koyulması gerektiğini dile getirdi.

iyzico ilke etapta test sürecinden geçecek. Test kullanımı sürecinde sisteme kaydını yapacak ilk 100 e-ticaret şirketi iyzico'yu test etme fırsatı yakalayacak. iyzico sistemi Mayıs 2013 itibariyle tüm e-ticaret şirketlerine kapısını açacak, sisteme kayıtlı olan ve yeni kayıt yapacak şirketler bu tarih itibariyle 48 saat içinde ödeme almaya başlayacaklar.