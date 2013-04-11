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iyzi Payments, yeni elektronik ödeme sistemi iyzico'yu tanıttı

6 yıl
1,9b
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13
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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iyzi Payments, yeni elektronik ödeme sistemi iyzico'yu tanıttı

Elektronik ticaret sektöründe ödeme sistemleri geliştiren iyzi Payments, ilk ürünü olan iyzico'nun Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. 

iyzi Payments, Avrupa'da e-ticaret alanında Firstdata, ClickandBuy, Klarna gibi şirketlerde önemli kariyerlere sahip olan Barbaros Özbugutu ve Tahsin Isin tarafından Türkiye'de kuruldu.

iyzico sistemi, Türkiye'de e-ticaret ödeme sistemleri yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor. İlk aşamada yeni kurulan ve küçük ölçekli e-ticaret şirketlerine, yakın gelecekte de onlarca farklı ödeme yöntemiyle çalışan büyük organizasyonlara hitap etmesi planlanıyor.

Sistem kullanılmak istenen siteye 'kopyala-yapıştır' yöntemiyle sadece 5 dakika içinde entegre edilebiliyor. Uzun banka süreçleri yerine 48 saat içinde ödeme almaya başlayabildiği için firmalara da büyük zaman kazancı sağlıyor. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra tek çekim ile kredi kartı, banka kartı ve PayPal ile satış yapmak mümkün oluyor.

iyzico, elektronik ödeme alanında dünya standardı olan PCI-DSS sertifikasına da sahip olduğu için ödemeleri tümüyle kendi sunucuları üzerinden alıyor ve sitelere ortak bir güvenli platform sunuyor.
Önümüzdeki dönemde piyasada olacak iyzico Plus ve iyzico Premium ise, daha gelişmiş ödeme altyapılarına sahip şirketlere hitap edecek. iyzico Plus, profesyonel e-ticarette verimlilik ve güvelik konularında kritik öneme sahip yönetim imkanlarını sunacak. iyzico Premium ise iyzico Plus'ın kapsadığı imkanların yanı sıra tek platform üzerinden 50 değişik ülkenin 200'den fazla ödeme sistemini bir tık ile ödeme sayfasına ekleme imkanı sunacak.

Lansmanda konuşan iyzi Payments CEO'su Barbaros Özbugutu, Türkiye'nin e-ticaret alanında hızlı gelişen bir pazar olduğunu ve sektörün bundan sonraki süreçte büyümesini sürdürebilmesi için yeni yaklaşımların ortaya koyulması gerektiğini dile getirdi. 
iyzico ilke etapta test sürecinden geçecek. Test kullanımı sürecinde sisteme kaydını yapacak ilk 100 e-ticaret şirketi iyzico'yu test etme fırsatı yakalayacak. iyzico sistemi Mayıs 2013 itibariyle tüm e-ticaret şirketlerine kapısını açacak, sisteme kayıtlı olan ve yeni kayıt yapacak şirketler bu tarih itibariyle 48 saat içinde ödeme almaya başlayacaklar. 

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QuantumVM 6 yıl en beğenilen
Şirketin ve ürünün isminden gıcık kaptım. Bu kadar da özenti olunmazki.
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teacher47 5 yıl
su arıma cihazı www.toptansuaritma.com sitemize kurdurmayı dusunuyoruz hadi hayırlısı cok acele tum banka karlarına taksitlendirme imkanı verilmeli payu tarzı yuksek komisyonlu sitelerden kurtuarın bizi
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beatz 5 yıl
taksit olsa payuyu bırakır gelirim
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Naqoyqatsi 5 yıl
Neden bazı kredi kartları ile ödeme alma işlemi onaylanmıyor?

iyzico sistemi, teknik olarak bankacılık altyapısını yurtdışındaki iş ortağı olan bankadan almaktadır. Türkiye’de bu altyapıyı sunan bir sistem olmadığından ödemeler, yurtdışındaki bankadan yapılmaktadır. Bu durum, ödeme için kullanılan kredi kartlarının yurtdışı alışverişlerine açık olmaması halinde onay alınamaması sonucunu doğurmaktadır. iyzi Payments, Türkiye’deki bankalarla sürekli iletişim halinde olarak, gerekli teknik yapının en kısa süre içerisinde Türkiye sınırları içerisinde sağlanması için çalışmaktadır.
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Naqoyqatsi 5 yıl
Iyzico sisteminden yapılan alışverişlerde bazı müşterilerden ekstra komisyon alınıyor. Bunun sebebi nedir?

Öncelikle şunu belirtelim; Ödemelere yansıyan ekstra komisyon, iyzico tarafından alınmamaktadır!. Bu komisyon, transaksiyonun yurt dışında tamamlanmasından kaynaklanmakta. Yani bu ek ücret kart kullanıcısının kendi bankasından talep edilmektedir. iyzico sistemi, teknik olarak bankacılık altyapısını yurtdışındaki iş ortağı olan bankadan almaktadır.

iyzico'nun bana maliyeti ne kadar olacak?

iyzico'da sabit ücret ve ön ödeme Yok. Sadece iyzico ile aldığınız ödemelerden 2,95% tahsil ediyoruz. Yani iyzico'ya sadece satış yaptığınız zaman ücret ödeyeceksiniz.
PayPal ile ödeme yaptırmak istiyorum, 2,95% komisyon oranı geçerlimi?

Hayır, 2,95% komısyon oranı sadece Kredi veya Banka Kartları için geçerlidir. PayPal komisyonları için PayPal ile dırek irtibata geçmeniz gerekmektedir.

PayPal üyesiyim. Eski PayPal hesabımı kullanabilirmiyim?

Evet, PayPal hesabınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Tarafıma yapılacak ödemelerden, komisyon haricinde, herhangi bir tutar alınacak mıdır?

İşbirliği içerisinde olduğumuz Valitor Bankasından, sizin banka hesabınıza yapılacak ödemelerden, havale başı 9.90 USD tutarında bir ücret kesilecektir.

Tarafıma yapılacak ödemelerde herhangi bir alt limit bulunmakta mıdır?

Tarafınıza yapılacak olan haftalık ödemelerin 100 USD'nin altında kalması durumunda, ödeme bir sonraki hafta yapılacaktır. Bunun nedeni yukarıda belirtmiş olduğumuz 9.90 USD tutarındaki kesintidir.

Örneğin bu hafta hesabınıza 40 USD aktarılacağını varsayalım. Valitor, bu tutardan 9.90 USD tutarında bir kesinti yapacaktır. Öteki hafta da hesabınıza 60 USD aktarılacağını varsayalım. Valitor ilgili masrafı tekrar kesecektir. Bu ücretin tarafınızdan 2 defa kesilmesini önlemek için 100 USD'nin altında kalan ödemeler bir sonraki hafta gerçekleştirilecektir.
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Naqoyqatsi 5 yıl
Her havale başı 9,90 dolar bence çok yüksek , şirket yurt dışın da ki banka ile çalışıyorsa havale farkını neden benden kesiyor ?
sitenin sıkça sorulan sorularında tatmin edici bilgiler yer almıyor. Ondan dolayı böyle, bundan dolayı böyle vs vs ..
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AkdenizFotokopi 6 yıl
Şimdilik güzel görünüyor yeni aldığım ideasoft paketlerine uygulatabiliyor muyuz sıkıntı yaşanır mı tek sorun bu. Bir çok komisyonculuk yapan firmalara göre gayet şeffaf uygun komisyon. www.yazicim.com.tr kurduracağım bakalım olursa olumlu olumsuz yine yazacağım. Şimdiden tavsiye edebileceğim bit firma.
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Ceann Capall 6 yıl
Geç bile kalındı bence bu vakitten sonra kimsenin paypalı felan bırakcağını zannetmiyorum.
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: QuantumVM
Şirketin ve ürünün isminden gıcık kaptım. Bu kadar da özenti olunmazki.

Bangle Smithson LeverHousen Goopers.


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manyakurt 6 yıl
tiplerde ceketlerini iyi dolduruyor maşallah.
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blank42 6 yıl
Payu tekelinden kurtulmuş oldu sektör.Tek eksiği taksit olsa gerek...
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acbold 6 yıl
Projeye verilen ismi çokmu aramışlar. Türkçe bir isim bulsalarmış. Zaten herşeyi çok geç kullanan bir milletiz. Türkçe isim en azından daha hızlandırırdı kullanımı.
Ayrı yeten isim olarak olmasada genel olarak güzel bir iş yapmışlar tebrik etmek lazım.
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teknoobez 6 yıl
iyzico bence çok doğru bir iş modeli ve türkiye'de açık olan bir alana giriş yapıyor...e-ticarete giriş yapmak isteyen kişile rşirket kurduktan sonra onca para harcayıp her şeyi kurduktan sonra aylarca 3-4 ay sanal pos alma mücadelesi veriyor, bazen olumsuz da oluyor bu süreç... işe hızlı girmek isteyen şirketler için kurtarıcı olur, hatta oranları da iyi gözküyor... başarılar dilerim.
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QuantumVM 6 yıl en beğenilen
Şirketin ve ürünün isminden gıcık kaptım. Bu kadar da özenti olunmazki.
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