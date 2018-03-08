Jaguar, elektrikli I-Pace modeline yapay motor sesi ekliyor

Ancak görünen o ki bazı üreticiler böyle düşünmüyor. Bunlardan bir tanesi de Jaugar Land Rover. Şirket, Cenevre’de sergilediği ilk tamamen elektrikli aracı I-Pace’e yapay motor sesi ekliyor.
I-Pace’i geliştirirken yol, rüzgar ve motor sesini bir elektrikli araçta mümkün olduğunca düşürmeye odaklandıklarını belirten Jaguar, aracın hızlanması esnasında ise yapay bir motor sesinin duyulmasını istiyor.
Jaguar’ın ses tasarım uzmanı Iain Suffield, I-Pace modeline neden yapay motor sesi eklediklerini şu sözlerle açıklıyor; “Motor genel itibariyle sessiz. Ancak hızlanma esnasında yapay bir motor sesinin duyulmasını istedik, çünkü sürücünün hızlanma esnasında aracın gücünü hissetmesi gerekiyor.”
Hıza göre farklı tonları bulunuyor
Otomobile eklenen yapay motor sesi içerideki hoparlörlerden veriliyor ve hıza göre değişken olarak farklı tonları bulunuyor.
Tabii ki bu durum otomobiller için yeni değil. Pek çok üretici, özellikle lüks ve performans odaklı üreticiler, hali hazırda bazı modellerine motor sesinin daha iyi duyulması için yapay ses ekliyor. Ancak, Jaguar’ın bu adımı elektrikli otomobiller içerisinde bir ilk teşkil ediyor.
Jaguar’ın ilk tamamen elektrikli aracı I-Pace’e eklediği yapay motor sesini aşağıdaki videoda 11:26'dan itibaren dinleyebilirsiniz:
https://electrek.co/2018/03/07/jaguar-i-pace-artificial-motor-sounds-electric/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bisiklet sürücüleri, görme engelliler ve hayvanlar için dışarıda da ses vermesi gerekiyor.
yeni elektirikli araçların sesnsörleri, otonom fonksiyonları ne kadar olursa olsun diğer insanları ve canlıları korkutmaya hakları yok bu tarz araç sahiplerinin.
haa ama abartılı da olmaması lazım. misal warex modu vs gibi sadece duyulabilecek düzeyde olması kafi.
hem bu ses olayı sürücü içinde iyi olur. sadece a dan b ye gitmek için değil, yeri geliyor hevesle de biniyoruz ve motor sesi bazen huzur veriyor + sürücüyü sesiyle daha hızlı kullandığı hissiyatı verdiğinden dizginliyor.
Bugün belki evet lazım ancak bundan 50 sene sonra yeni bir nesil tamamen elektrikli araçlarla yetiştiğinde kimse sessiz araçları yadırgamayacak ve büyük olasılıkla şuan kullandığımız araçlara çok ilkel ve çağdışı bakılacak.
:D