Jaguar, elektrikli I-Pace modeline yapay motor sesi ekliyor

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Dünya genelinde hava kirliliğinin geldiği nokta, hükumetlerin fosil yakıtlı araçlara uyguladığı yaptırım ve yasakları git gide daha katı hale getiriyor. Dev otomobil üreticileri ürünlerini bir bir elektrikli tarafa geçirirken, bu araçlardaki elektrikli motorların çok sessiz oluşu içten yanmalı motorlara göre bir avantaj olarak görülüyor.

Ancak görünen o ki bazı üreticiler böyle düşünmüyor. Bunlardan bir tanesi de Jaugar Land Rover. Şirket, Cenevre’de sergilediği ilk tamamen elektrikli aracı I-Pace’e yapay motor sesi ekliyor.

I-Pace’i geliştirirken yol, rüzgar ve motor sesini bir elektrikli araçta mümkün olduğunca düşürmeye odaklandıklarını belirten Jaguar, aracın hızlanması esnasında ise yapay bir motor sesinin duyulmasını istiyor.

Jaguar’ın ses tasarım uzmanı Iain Suffield, I-Pace modeline neden yapay motor sesi eklediklerini şu sözlerle açıklıyor; “Motor genel itibariyle sessiz. Ancak hızlanma esnasında yapay bir motor sesinin duyulmasını istedik, çünkü sürücünün hızlanma esnasında aracın gücünü hissetmesi gerekiyor.”

Hıza göre farklı tonları bulunuyor

Otomobile eklenen yapay motor sesi içerideki hoparlörlerden veriliyor ve hıza göre değişken olarak farklı tonları bulunuyor.

Tabii ki bu durum otomobiller için yeni değil. Pek çok üretici, özellikle lüks ve performans odaklı üreticiler, hali hazırda bazı modellerine motor sesinin daha iyi duyulması için yapay ses ekliyor. Ancak, Jaguar’ın bu adımı elektrikli otomobiller içerisinde bir ilk teşkil ediyor.

Jaguar’ın ilk tamamen elektrikli aracı I-Pace’e eklediği yapay motor sesini aşağıdaki videoda 11:26'dan itibaren dinleyebilirsiniz:

https://electrek.co/2018/03/07/jaguar-i-pace-artificial-motor-sounds-electric/