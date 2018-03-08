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Jaguar, elektrikli I-Pace modeline yapay motor sesi ekliyor

İlk elektrikli aracı I-Pace'i 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyen Jaguar, hızlanma esnasında aracın gücünün daha iyi hissedilebilmesi için bazı noktalara yapay motor sesi ekliyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Jaguar, elektrikli I-Pace modeline yapay motor sesi ekliyor
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Dünya genelinde hava kirliliğinin geldiği nokta, hükumetlerin fosil yakıtlı araçlara uyguladığı yaptırım ve yasakları git gide daha katı hale getiriyor. Dev otomobil üreticileri ürünlerini bir bir elektrikli tarafa geçirirken, bu araçlardaki elektrikli motorların çok sessiz oluşu içten yanmalı motorlara göre bir avantaj olarak görülüyor.

Ancak görünen o ki bazı üreticiler böyle düşünmüyor. Bunlardan bir tanesi de Jaugar Land Rover. Şirket, Cenevre’de sergilediği ilk tamamen elektrikli aracı I-Pace’e yapay motor sesi ekliyor.

I-Pace’i geliştirirken yol, rüzgar ve motor sesini bir elektrikli araçta mümkün olduğunca düşürmeye odaklandıklarını belirten Jaguar, aracın hızlanması esnasında ise yapay bir motor sesinin duyulmasını istiyor.

Jaguar’ın ses tasarım uzmanı Iain Suffield, I-Pace modeline neden yapay motor sesi eklediklerini şu sözlerle açıklıyor; “Motor genel itibariyle sessiz. Ancak hızlanma esnasında yapay bir motor sesinin duyulmasını istedik, çünkü sürücünün hızlanma esnasında aracın gücünü hissetmesi gerekiyor.”

Hıza göre farklı tonları bulunuyor

Otomobile eklenen yapay motor sesi içerideki hoparlörlerden veriliyor ve hıza göre değişken olarak farklı tonları bulunuyor.

Tabii ki bu durum otomobiller için yeni değil. Pek çok üretici, özellikle lüks ve performans odaklı üreticiler, hali hazırda bazı modellerine motor sesinin daha iyi duyulması için yapay ses ekliyor. Ancak, Jaguar’ın bu adımı elektrikli otomobiller içerisinde bir ilk teşkil ediyor.

Jaguar’ın ilk tamamen elektrikli aracı I-Pace’e eklediği yapay motor sesini aşağıdaki videoda 11:26'dan itibaren dinleyebilirsiniz:


https://electrek.co/2018/03/07/jaguar-i-pace-artificial-motor-sounds-electric/ Yorum Yaz
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ssbrutality 1 yıl
Geçen sene F! de denemişlerdi bu yapay ses olayını
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khytr89 1 yıl
renault captur de vardı sanırım. istenildiği gibi ayarlanabiliyor. gerçi o sadece iç mekan için.
bisiklet sürücüleri, görme engelliler ve hayvanlar için dışarıda da ses vermesi gerekiyor.
yeni elektirikli araçların sesnsörleri, otonom fonksiyonları ne kadar olursa olsun diğer insanları ve canlıları korkutmaya hakları yok bu tarz araç sahiplerinin.
haa ama abartılı da olmaması lazım. misal warex modu vs gibi sadece duyulabilecek düzeyde olması kafi.
hem bu ses olayı sürücü içinde iyi olur. sadece a dan b ye gitmek için değil, yeri geliyor hevesle de biniyoruz ve motor sesi bazen huzur veriyor + sürücüyü sesiyle daha hızlı kullandığı hissiyatı verdiğinden dizginliyor.
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haberelectro 1 yıl
Araba elektrikli dahi olsa motor sesi lazımmış demekki...
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Draqonn 1 yıl haberelectro
haberelectro
Araba elektrikli dahi olsa motor sesi lazımmış demekki...

Bugün belki evet lazım ancak bundan 50 sene sonra yeni bir nesil tamamen elektrikli araçlarla yetiştiğinde kimse sessiz araçları yadırgamayacak ve büyük olasılıkla şuan kullandığımız araçlara çok ilkel ve çağdışı bakılacak.
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meshutx 1 yıl haberelectro
Lazım değil.
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H@$@N 1 yıl
Yapay :(
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tobepeople 1 yıl
Bari özelleştirilebilir olsun aslan anırması falan :D GS'lılara ekstra vergi ile satılabilir ve BJK'lılara da kartal sesi ama Fenerin ki tutmaz :D
1 Yanıt Yanıtla +2
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lazloo 1 yıl tobepeople
tobepeople
Bari özelleştirilebilir olsun aslan anırması falan :D GS'lılara ekstra vergi ile satılabilir ve BJK'lılara da kartal sesi ama Fenerin ki tutmaz :D

:D
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