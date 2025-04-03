Yeni Renault Austral tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Renault, model yelpazesini yenilemeye devam ederken, son olarak Espace'ın ardından Austral'i de benzer bir güncellemeden geçirdi. Ancak bu makyaj sadece görsel değil; Renault, yeni Austral'i kullanacak kişilerin daha konforlu ve rafine bir sürüş deneyimi hissedeceğini söylüyor.
Yeni Renault Austral, özellikleriyle neler sunuyor❓
Arka taraftaki değişiklikler daha sade tutulmuş. Arka farlar önceki şekline büyük ölçüde sadık kalsa da biraz kısalmış. Otomotiv dünyasında boydan boya uzanan LED ışık imzası popülerken Renault bu trende katılmamış.
İç mekânda ise 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 12 inçlik bilgi-eğlence ekranı mevcut modelden tanıdık gelse de, Google destekli sistem artık daha fazla uygulama sunuyor. Yeni Austral, daha ergonomik ve ekstra dolgulu koltuklarıyla sürüş sırasında daha iyi destek sağlıyor.
Renault, yeni Austral’in daha konforlu olmasının yanı sıra daha sessiz ve akıcı bir sürüş sunduğunu belirtiyor. Yeni kapı fitilleri, geliştirilmiş kaput yalıtımı ve daha sessiz kapı aynası tabanları iç mekândaki gürültüyü azaltıyor. Alpine donanımında ise ön kapılar lamine camla donatılmış. Ayrıca, titreşimi azaltmak için motor takozları da elden geçirilmiş.
Yenilenen Austral, 160 beygirlik dört silindirli 1.3 litre hafif hibrit ve 200 beygirlik üç silindirli 1.2 litre E-Tech tam hibrit motorlarla satışa sunulmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra multi-link arka süspansiyon ile arka aks yönlendirme sistemini bir araya getiren 4Control Advanced sistemi de Austral'in dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Şehir içinde otomobilin dönüş çapını 10.1 metreye kadar düşüren bu sistem, Austral'in daha çevik hareket edebilmesini sağlıyor.
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