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    Yeni Renault Austral tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Makyajlı Renault Austral, Rafale'den esinlenen şık tasarımı, konfor odaklı güncellemeleri ve gelişmiş teknolojileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.      

    Renault, model yelpazesini yenilemeye devam ederken, son olarak Espace'ın ardından Austral'i de benzer bir güncellemeden geçirdi. Ancak bu makyaj sadece görsel değil; Renault, yeni Austral'i kullanacak kişilerin daha konforlu ve rafine bir sürüş deneyimi hissedeceğini söylüyor.

    Yeni Renault Austral, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 Renault Austral tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Renault Austral'de ilk bakışta dikkat çeken en büyük değişiklik, Rafale’den ilham alınan ve kısa süre önce yenilenen Espace’ta da görülen tasarım dokunuşları. Markanın elmas logosu artık kaputta bir kesinti yapmadan doğrudan yeni, daha köşeli ızgaraya entegre edilmiş. Gündüz farları ise önceki gibi aşağıya sarkıtılmak yerine uçak kanadını andıran bağımsız bir tasarımla yeni tamponlara yerleştirilmiş.

    Arka taraftaki değişiklikler daha sade tutulmuş. Arka farlar önceki şekline büyük ölçüde sadık kalsa da biraz kısalmış. Otomotiv dünyasında boydan boya uzanan LED ışık imzası popülerken Renault bu trende katılmamış.

    İç mekânda ise 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 12 inçlik bilgi-eğlence ekranı mevcut modelden tanıdık gelse de, Google destekli sistem artık daha fazla uygulama sunuyor. Yeni Austral, daha ergonomik ve ekstra dolgulu koltuklarıyla sürüş sırasında daha iyi destek sağlıyor.

    2025 Renault Austral tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Renault Austral, sürücüyü tanıyan bir kamera sistemine sahip. Sol A sütununa yerleştirilen bu kamera, sürücüyü algılayarak kişisel ayarları otomatik olarak devreye sokabiliyor. Bunun için sürücünün önce multimedya ekranı üzerinden bir profil oluşturması gerekiyor. Sistem etkinleştirildiğinde, araca girildiği zaman ana ekran menüsü, favori radyo ve medya istasyonları, sürüş pozisyonu ve OpenR Link sistemi üzerinden Google uygulamaları gibi kişisel ayarlar otomatik olarak ayarlanıyor.

    Renault, yeni Austral’in daha konforlu olmasının yanı sıra daha sessiz ve akıcı bir sürüş sunduğunu belirtiyor. Yeni kapı fitilleri, geliştirilmiş kaput yalıtımı ve daha sessiz kapı aynası tabanları iç mekândaki gürültüyü azaltıyor. Alpine donanımında ise ön kapılar lamine camla donatılmış. Ayrıca, titreşimi azaltmak için motor takozları da elden geçirilmiş.

    2025 Renault Austral tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Renault Austral'in arka koltukları 60:40 oranında katlanabiliyor, 16 cm ileri-geri kaydırılabiliyor ve üç farklı açıda (25°/27°/29°) yatırılabiliyor. Arka yolcular, 27.4 cm diz mesafesi ve 90 cm’den fazla baş mesafesi sayesinde uzun yolculuklarda konforlu bir oturma pozisyonuna sahip oluyor. Elektrikli bagaj kapağı, bagaja kolay erişim sağlıyor. Motor seçeneğine göre 555 litreye kadar bagaj hacmi sunan modelde bagajda ekstra pratiklik sunan bir 12V priz de bulunuyor.

    Yenilenen Austral, 160 beygirlik dört silindirli 1.3 litre hafif hibrit ve 200 beygirlik üç silindirli 1.2 litre E-Tech tam hibrit motorlarla satışa sunulmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra multi-link arka süspansiyon ile arka aks yönlendirme sistemini bir araya getiren 4Control Advanced sistemi de Austral'in dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Şehir içinde otomobilin dönüş çapını 10.1 metreye kadar düşüren bu sistem, Austral'in daha çevik hareket edebilmesini sağlıyor.

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