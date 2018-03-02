2018 Jaguar I-Pace, 480km menzili ile tanıtıldı

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Konsept olarak tanıtılmasının ardından üretim versiyonu merakla beklenen Jaguar I-Pace nihayet resmi olarak tanıtıldı. Duyurulduğundan bu yana Tesla Model X’e rakip olarak görülen araç oldukça modern bir görünüme ve teknolojilere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Jaguar’ın ilk tamane elektrikli SUV’u olan I-Pace’de 398 beygir güç ve 694Nm tork üreten iki elektrikli motor görev yapıyor. Ön ve arka aksların üzerine konumlandırılan motorlar bu sayede dört tekerleğe de güç sağlıyor. Üretilen bu değerler sayesinde 0-100km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlayan araç 90kWs bataryası sayesinde kullanıcısına 480 km menzil sunuyor.

30 dakika şarjla 130km

Jaguar’ın belirttiğine göre 50kW cihazlar 1 saat 25 dakikada I-Pace’in bataryasını %80 dolduruyor ve araç 30 dakikalık şarjla yaklaşık 130km yol alabiliyor. 100kW cihazlarla da uyumlu olan SUV modelinde bu kez %80 doldurma süresi 45 dakikaya iniyor. Ancak Jaguar I-Pace’i evde şarj etmek isterseniz %80 doluluk oranına ulaşması için 10 saat beklemeniz gerekiyor.

Üreticinin iddiasına göre elektrikli SUV’un sahip olduğu yeni mimaride batarya tam olarak iki aksın ortasına konumlandırılmış. Bu sayede hem ağırlığın ön ve arkaya 50/50 oranında dağılımı sağlanmış hem de ağırlık merkezi aşağıya çekilmiş.

Görünüm olarak konsept versiyonuna oldukça yakın olan Jaguar I-Pace, boyutlarıyla konseptten ayrılıyor. Aracın üretim versiyonu konseptten 12mm daha dar ve 12mm daha alçak olmasıyla dikkat çekiyor. 4682 mm uzunluğa sahip olan araçta 2990 mm aks mesafesi bulunuyor ve bu mesafe sayesinde arka taraftaki yolculara oldukça geniş bir diz mesafesi sunuluyor. Ayrıca ön ve arka tarafta depolama alanlarına sahip olan araçta 656 litre bagaj hacmi bulunuyor.

Yapay zeka kullanıyor

İç tarafta ise oldukça modern bir tasarım söz konusu. Jaguar’ın Touch Pro Duo bilgi-eğlence sistemi kapsamında konsolun merkezinde 10 ve 5.5 inçlik iki ekran yer alıyor ve çoğu fonksiyon bu ekranlardan sağlanıyor. Ancak tamamen dijitalliğe teslim olmayan araçta geleneksel fiziksel kontrol elemanları da bulunuyor.

Jaguar I-Pace aynı zamanda yapay zeka kullanıyor. Bu sayede trafik durumu, sürüş stili, çevre ve hava şartlarına göre aracın ortalama menzilini hesaplayabiliyor. Yapay zeka aynı zamanda araçtaki yolcu sayısını algılayarak klima kontrollerini de en verimli olacak şekilde ayarlayabiliyor.

I-Pace Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Tamamen elektrikli Jaguar I-Pace modeli 2018’in ikinci yarısından itibaren S, SE, ve HSE donanım paketleriyle birlikte satışa sunulacak. 6 Mart’ta kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek I-Pace, Temmuz ayından itibaren Türkiye'de satılmaya başlanacak ve başlangıç fiyatı 88 bin euro (410 bin TL) olacak. En üst donanımda ise bu rakam 100 bin euroya ulaşacak.

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/2018-jaguar-i-pace-revealed-395bhp-and-298-mile-range-pivotal