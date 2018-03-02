Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 Jaguar I-Pace, 480km menzili ile tanıtıldı

Duyurulduğundan bu yana 'Tesla Katili' olarak nitelenen tamamen elektrikli SUV Jaguar I-Pace, 480km menzili ve diğer tüm detaylarıyla ortaya çıktı. İşte Jaguar I-Pace özellikleri:
1 yıl
4,6b
2
41
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2018 Jaguar I-Pace, 480km menzili ile tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
 

Konsept olarak tanıtılmasının ardından üretim versiyonu merakla beklenen Jaguar I-Pace nihayet resmi olarak tanıtıldı. Duyurulduğundan bu yana Tesla Model X’e rakip olarak görülen araç oldukça modern bir görünüme ve teknolojilere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Jaguar’ın ilk tamane elektrikli SUV’u olan I-Pace’de 398 beygir güç ve 694Nm tork üreten iki elektrikli motor görev yapıyor. Ön ve arka aksların üzerine konumlandırılan motorlar bu sayede dört tekerleğe de güç sağlıyor. Üretilen bu değerler sayesinde 0-100km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlayan araç 90kWs bataryası sayesinde kullanıcısına 480 km menzil sunuyor.

30 dakika şarjla 130km 

Jaguar’ın belirttiğine göre 50kW cihazlar 1 saat 25 dakikada I-Pace’in bataryasını %80 dolduruyor ve araç 30 dakikalık şarjla yaklaşık 130km yol alabiliyor. 100kW cihazlarla da uyumlu olan SUV modelinde bu kez %80 doldurma süresi 45 dakikaya iniyor. Ancak Jaguar I-Pace’i evde şarj etmek isterseniz %80 doluluk oranına ulaşması için 10 saat beklemeniz gerekiyor.

Üreticinin iddiasına göre elektrikli SUV’un sahip olduğu yeni mimaride batarya tam olarak iki aksın ortasına konumlandırılmış. Bu sayede hem ağırlığın ön ve arkaya 50/50 oranında dağılımı sağlanmış hem de ağırlık merkezi aşağıya çekilmiş.

Görünüm olarak konsept versiyonuna oldukça yakın olan Jaguar I-Pace, boyutlarıyla konseptten ayrılıyor. Aracın üretim versiyonu konseptten 12mm daha dar ve 12mm daha alçak olmasıyla dikkat çekiyor. 4682 mm uzunluğa sahip olan araçta 2990 mm aks mesafesi bulunuyor ve bu mesafe sayesinde arka taraftaki yolculara oldukça geniş bir diz mesafesi sunuluyor. Ayrıca ön ve arka tarafta depolama alanlarına sahip olan araçta 656 litre bagaj hacmi bulunuyor.

Yapay zeka kullanıyor 

İç tarafta ise oldukça modern bir tasarım söz konusu. Jaguar’ın Touch Pro Duo bilgi-eğlence sistemi kapsamında konsolun merkezinde 10 ve 5.5 inçlik iki ekran yer alıyor ve çoğu fonksiyon bu ekranlardan sağlanıyor. Ancak tamamen dijitalliğe teslim olmayan araçta geleneksel fiziksel kontrol elemanları da bulunuyor.

Jaguar I-Pace aynı zamanda yapay zeka kullanıyor. Bu sayede trafik durumu, sürüş stili, çevre ve hava şartlarına göre aracın ortalama menzilini hesaplayabiliyor. Yapay zeka aynı zamanda araçtaki yolcu sayısını algılayarak klima kontrollerini de en verimli olacak şekilde ayarlayabiliyor.

I-Pace Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Tamamen elektrikli Jaguar I-Pace modeli 2018’in ikinci yarısından itibaren S, SE, ve HSE donanım paketleriyle birlikte satışa sunulacak. 6 Mart’ta kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek I-Pace, Temmuz ayından itibaren Türkiye'de satılmaya başlanacak ve başlangıç fiyatı 88 bin euro (410 bin TL) olacak. En üst donanımda ise bu rakam 100 bin euroya ulaşacak.

 

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/2018-jaguar-i-pace-revealed-395bhp-and-298-mile-range-pivotal Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Erasmus78 1 yıl en beğenilen
Tesla katili denmiş ama ne menzili ile ne de performansı ile yanına bile yaklaşamamış Tesla'nın...
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 1 yıl haberelectro
haberelectro

Erasmus78
Tesla katili denmiş ama ne menzili ile ne de performansı ile yanına bile yaklaşamamış Tesla'nın...

Anliyorum


Jaguar I-Pace 0-100km/h 4.5sn, Tesla model X Ludicrous mod açıkken 3.6sn. ;)
haberelectroErasmus78Tesla katili denmiş ama ne menzili ile ne de performansı ile yanına bile yaklaşamamış Tesla'nın...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl Erasmus78
Erasmus78
Tesla katili denmiş ama ne menzili ile ne de performansı ile yanına bile yaklaşamamış Tesla'nın...

Anliyorum
Erasmus78Tesla katili denmiş ama ne menzili ile ne de performansı ile yanına bile yaklaşamamış Tesla'nın...Anliyorum...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolfestein 1 yıl
Hocam jaguar hakkında güncel fikirlerinizi öğrenebilir miyiz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emreq 1 yıl
Fiyat teklifi aldım
S modeli: 435 bin TL
SE modeli: 467 bin TL
HSE modeli: 504 bin TL

Donanım seviyeleri baya yüksek, hele HSE’de yok yok. Havalı süspansiyon dahi var.
Fiyatlar 1 temmuza kadar 1500 € indirimli
Bu fiyatlarda bütün donanımlara ek olarak cam tavan var
Ayrıca 1 temmuza kadar ön sipariş verenlere ücretsiz kurulum dahil wallbox hediye.

Almayı düşünüyorum ama karar veremedim.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 1 yıl emreq
emreq
Fiyat teklifi aldım
S modeli: 435 bin TL
SE modeli: 467 bin TL
HSE modeli: 504 bin TL

Donanım seviyeleri baya yüksek, hele HSE’de yok yok. Havalı süspansiyon dahi var.
Fiyatlar 1 temmuza kadar 1500 € indirimli
Bu fiyatlarda bütün donanımlara ek olarak cam tavan var
Ayrıca 1 temmuza kadar ön sipariş verenlere ücretsiz kurulum dahil wallbox hediye.

Almayı düşünüyorum ama karar veremedim.

Hocam elektrikli araçlarda da ÖTV arttı galiba. Bu fiyatlar kesin miymiş?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gallagher2001 7 ay emreq

Ne hale geldiğimizi bu fiyatlar ortaya koyuyor ... Şu an en en boşu 600 bin tl .... Sadece 6 ayda 200 bin tl zam ... Bu istikrar bir harika dostlar ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
camokan 1 yıl
jaguar diye girdik teslayı tartışıp durmuşsunuz neyse jaguar bence yapmış güzel de olmuş dizaynını beğendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meshutx 1 yıl
Tesla modelleri hakkında karışıklık çok fazla açıklık getirelim.
Model X veya S eğer başında P harfi yoksa ludicrous mode içermiyor. Ludicrous mode 100D modellerinde yok sadece P ile başlayan mesela P100D modellerinde var. Doğal olarak P içermeyen modeller teslanın en hızlıları değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NextMove 1 yıl
410.000TL cok uygun, Muhtemelen glc220d X3 2.0d yerine oldukca tercih edilecek buyuk bir pay alacaktir.
OTV dusuk oldugu icin cok daha donanimli olacaktir.
En buyuk problemi Jaguar olmasi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 1 yıl
Drag race videosuna baktim Model X 100D konusunda bir sikinti var buyuk ihtimalle ludicrous modunu acmamislar yoksa teknik. eride 3.3 sn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaman06 1 yıl
Tesla Model X 100d kullanılmış. Ludicrous modlu olan P100d. Araçlar 0-100-0 testinde karşılaştırılmış. Tesla Model X’e rakip göstermişler ama boyut olarak alakaları yok.
Yine de İ-Pace önemli bir başarıya imza atmış. Ama şunu da kabul edelim Model X yıllardır piyasada. Tesla’nın seviyesine yeni yeni ulaşılıyor.
Bu araca benzer bir aracı 3 büyük Premium’un Jaguar’dan önce çıkarması gerekirdi. Bu sebeple de Jaguar’ı tebrik etmek gerek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl yaman06
Model X 2016 da satilmaya basladi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meshutx 1 yıl haberelectro
Tesla Model X P100D değil o videodaki 100D. Videodaki model x i süren adam "daha hızlı bir arabaya ihtiyacım var p100d verir misin" diyor i-pace sürücüsüne. i-pace sürücüsü de "p100d fiyatına iki tane i-pace alırım" diyor.
Sonuç olarak fiyatları yakın olan model x 100d i-pace'den daha atik değil, ancak fiyatı çok daha yüksek olan model x p100d daha atik.
P100D 2.8 saniyede, i-pace 4.5 saniyede ulaşıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amon_Amarth 1 yıl
Ludicrous mode açık mı görmeden itimat etmiyorum zira jaguar propangadası gibi olmuş, videoda mevcut değildi.
Gelsin o tip bir video hakkını teslim edeyim.
Bu arada Jaguar çok güzel araç hazırlamış, Range Rover iç dizaynda çok yakışmış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaiser75 1 yıl
Tesla yolu açtı diğerleri takip ediyor. Tüketici için iyi haberler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4564 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
jaguar ı pace, jaguar elektrikli suv ve
4 etiket daha ı pace özellikleri Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch" testlere başladı 1 yıl Avrupa Komisyonu'ndan sosyal medya devlerine ''illegal içerik'' uyarısı 1 yıl Apple giyilebilir teknoloji pazarında Fitbit ve Xiaomi'yi geçti 1 yıl Volkswagen Tiguan hibrit, kış testlerinde görüntülendi 1 yıl Trump, okul katliamlarının çoğalmasının ardından şiddet içeren oyunlara el atıyor 1 yıl RTÜK üyesi Ersoy: "YouTube'u değil, Netflix gibi platformları denetleyeceğiz" 1 yıl Cep telefonu arayanlara farklı bir yaklaşım: Light Phone 2 1 yıl Nokia 6'yı inceledik: 2018 model 1 yıl Samsung Galaxy Xcover 5 göründü 1 yıl SikurPhone: Hem çok güvenli hem de taşınabilir kripto cüzdan 1 yıl Facebook, Oscar Ödülleri'nin kırmızı halı seremonisini canlı yayınlayacak 1 yıl Netflix bu yıl 700 orijinal film ve dizi yayınlayacak 1 yıl Ford EcoSport Türkiye pazarına giriş yaptı 1 yıl 8.8 milyar dolarlık dev teleskop James Webb, yine bir erteleme riskiyle karşı karşıya 1 yıl Meizu M6S artık 6GB RAM’e sahip 1 yıl Microsoft, Skylake işlemcili sistemler için Intel'in Spectre yamalarını yayınladı 1 yıl Roma 2024 yılında dizel otomobilleri yasaklayacağını açıkladı 1 yıl Nokia 7 Plus'ı inceledik: Şık tasarım, Snapdragon 660 1 yıl Yeni Volvo S60, Twitter'da paylaşıldı 1 yıl Sarhoş olduğu için Uber'e yanlış adres girdi ve 1600 dolar ödedi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2018 Jaguar I-Pace, 480km menzili ile tanıtıldı Sonraki Canlı: Asus Zenfone 5Z ve MWC 2018 özeti 1 yıl ZTE’den 4 fanlı oyuncu odaklı telefon 1 yıl Apple AirPods gelecekte sağlık durumunuzu takip edebilir 1 yıl GitHub dünyanın en büyük DDos saldırısına uğradı 1 yıl Instagram'a sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor 1 yıl DxOMark: Kamera performansı en iyi telefon Galaxy S9+ 1 yıl İki yıllık iPhone 7, GeekBench 4 tek çekirdek testinde Galaxy S9'u geçti 1 yıl Bank Frick, kripto para yatırımı ve depolama hizmeti sunacak 1 yıl Kvaern elektrikli bisiklet, güneş enerjili şarj istasyonu ile geliyor 1 yıl Far Cry 5'in Hollywood filmlerini aratmayan tanıtım videosu yayınlandı 1 yıl Facebook iş ilanları 40 ülkeye daha gidiyor 1 yıl Google çevrimiçi yapay zekâ eğitimlerine başlıyor 1 yıl En iyi ekrana sahip akıllı telefon Samsung Galaxy S9 1 yıl Reklam Kurulundan Booking ve Google'a ceza 1 yıl Qualcomm, Snapdragon 600 serisi için 10nm sürecine geçebilir 1 yıl Maliye Bakanı Ağbal'dan Vergi Konseyi'ne öneri: "Whatsapp grubu kuralım" 1 yıl Skoda Superb hibrit 2019 yılında geliyor 1 yıl Yaz saati uygulaması ile 1 milyon 308 bin megavat tasarruf 1 yıl Slack'e rakip olacak Hangouts Chat önümüzdeki hafta kullanıma sunuluyor 1 yıl Amazon'dan ''teslimat güvenliğine'' 1 milyar dolarlık yatırım Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim