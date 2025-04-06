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    Jaguar Land Rover, Trump’ın gümrük vergileri nedeniyle ABD sevkiyatlarını durdurdu

    Jaguar ve Land Rover otomobillerinin İngiliz üreticisi Jaguar Land Rover Automotive, Trump yönetimi tarafından araç ithalatına uygulanan yüzde 25'lik vergi sonrasında ABD'ye sevkiyatları durdurdu.
    Jaguar Land Rover, vergiler sonrası ABD sevkiyatlarını durdurdu Tam Boyutta Gör
    Jaguar ve Land Rover otomobillerini üreten ve İngiltere'nin en büyük otomobil üreticilerinden olan Jaguar Land Rover Automotive (JLR), yaptığı açıklamada, Trump yönetimi tarafından araç ithalatına uygulanan yüzde 25'lik verginin etkisini azaltmak için Nisan ayı boyunca ABD'ye sevkiyatları durdurma kararı kaldı.

    JLR tarafından yapılan açıklamada, “İş ortaklarımızla yeni ticaret koşullarını ele almaya çalışırken, orta ve uzun vadeli planlarımızı geliştirirken Nisan ayında sevkiyata ara vermek de dahil olmak üzere bazı kısa vadeli eylemlerde bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

    ABD’de fiyatlar artacak

    Söz konusu gümrük vergisi, ithal bir otomobilin ABD pazarındaki fiyatını 5.000 ila 10.000 dolar arasında artırabilir. Bu durum, yalnızca tüketicilerin değil, aynı zamanda üretici firmaların da ciddi şekilde etkilenmesine neden oluyor. Aktarılanlara göre JLR, her yıl sattığı yaklaşık 400.000 aracın dörtte birini ABD’ye ihraç ediyor.

    Uzmanlara göre, JLR’nin ABD’deki mevcut araç stoğu yaklaşık iki aylık talebi karşılayabilecek düzeyde. Sevkiyatların yeniden başlaması durumunda ise yeni araçların Amerika kıtasına ulaşması yaklaşık 21 gün sürecek. Bu gecikme, özellikle yaz aylarında talebin artmasıyla birlikte bayi ağında stok sıkıntılarına neden olabilir.

    Şirketin üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerde ise endişeler giderek artıyor. The Guardian’a konuşan bir fabrika çalışanı, gümrük vergilerinin işten çıkarmalara yol açabileceğini dile getirerek, yerel ekonominin bu karardan olumsuz etkilenebileceğini vurguladı.

    Etkiler küresel ölçekte de hissedilecek

    Jaguar Land Rover, vergiler sonrası ABD sevkiyatlarını durdurdu Tam Boyutta Gör
    JLR tarafından alınan bu keskin karar, Trump yönetiminin ticaret politikalarına verilen cevapların ilk örneklerinden. Aynı hafta içinde Nintendo da Switch 2 oyun konsolunun ABD ön siparişlerini ertelediğini açıkladı. Gerekçe yine Trump’ın ithal ürünlere yönelik yeni tarifeleri oldu. WSJ’nin haberine göre açıklanan vergiler sonrası ABD borsasında sadece iki gün içinde 6.6 trilyon dolarlık bir tarihi değer kaybı yaşandı.

    Her ne kadar bazıları “vergiler ABD ve halkını etkileyecek” şeklinde düşünse de dünya ticaretinin merkezinde olan bir ülkenin böylesi bir politika başlatması küresel ölçekte etkiler yaratacaktır. Firmalar, artan maliyetlerini diğer pazarlara da yansıtacaktır. Etkiler sadece elektronik ve otomotivde değil, giyim gibi daha geniş ve çeşitli endüstrilerde de hissedilecek.

    Kaynakça https://www.cbsnews.com/news/jaguar-land-rover-pausing-shipments-develops-post-tariff-plans/ https://www.theguardian.com/us-news/live/2025/apr/05/trump-tariffs-global-economy-markets-latest-news-updates https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-tariffs-trade-war-04-04-2025
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