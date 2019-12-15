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    Japonya’da yaşlılar, giyilebilir iskeletlerle çalışmaya devam ediyor

    Nüfusunun %26'sı 65 yaş ve üstü insanlardan oluşan Japonya'da yaşlılar çalışmaya hayatlarına devam etmek için giyilebilir iskeletlerden yardım alıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Japonya’da yaşlılar, giyilebilir iskeletlerle çalışmaya devam ediyor
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    Japonlar çalışkanlıkları ile bilenen bir millet. Ancak ülkenin gittikçe yaşlanan nüfusu, iş yaşamını olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Bu durumun farkında olan şirketler, iş hayatına devam etmek isteyen yaşlı nüfusu da gözeterek teknolojiden yardım almaya başlamışlar.

    Felçli insanlar, askerler ya da ağır sanayide görev yapan insanların kullandığı giyilebilir iskelet olarak dilimize çevirebileceğimiz eksoskeletonlar, bu anlamda ülkenin yaşlıları için kullanılmaya başlamış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Bilim insanları, güneş pillerine delik açarak şeffaf hale getirmeyi başardı"

    Nüfusunun %26’sı 65 yaş ve üstü insanlardan oluşan Japonya’da Innophys isimli bir şirket, ürettiği giyilebilir iskeletlerle yaşlıların imdadına yetişiyor. Şirketin ürettiği söz konusu giysiler bir adet el pompasıyla çalışıyor ve pompa yaklaşık 30 kere sıkıldığında oluşan hava, havayla işleyen kaslara yönlendiriliyor. Şirket daha önceleri de ürettiği mekanik giyilebilir iskeletlerle gündeme gelmişti.

    Sırt çantası gibi giyilen ve yaklaşık 1.300 dolara satılan iskeletler, kullanıcısına 24 kg. ağırlığında bir yükü rahatlıkla kaldırma imkânı tanıyor.

    Innophys sözcüsü Daigo Orihara geliştirdikleri iskelet kapsamında yaptığı açıklamada, “Müşterilerimizden biri, turp turşusu üretip satan bir aile şirketi. Emeklilik yaşı çoktan geçen ve 70’lerini devirmiş olana baba halen bizim ürettiğimiz giysi ile çalışmaya devam ediyor.” ifadelerini kullanmış.



    https://interestingengineering.com/elderly-in-japan-are-wearing-exoskeletons-to-keep-working-past-retirement-age Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Bay Robot 15 dk.
    Biz o kadar yaşayamıyoruz bile nüfusumuzun %8’i yaşlılardan oluşuyor...
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    MustafaC53 22 dk.
    Japonyanın EYT lileri yok mu ya. Adamlar 69 yaşında emekli oluyor. Burdan gönderelim hemen bizim EYT'lileri.
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