Japonya’da yaşlılar, giyilebilir iskeletlerle çalışmaya devam ediyor

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Japonlar çalışkanlıkları ile bilenen bir millet. Ancak ülkenin gittikçe yaşlanan nüfusu, iş yaşamını olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Bu durumun farkında olan şirketler, iş hayatına devam etmek isteyen yaşlı nüfusu da gözeterek teknolojiden yardım almaya başlamışlar.

Felçli insanlar, askerler ya da ağır sanayide görev yapan insanların kullandığı giyilebilir iskelet olarak dilimize çevirebileceğimiz eksoskeletonlar, bu anlamda ülkenin yaşlıları için kullanılmaya başlamış durumda.

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Nüfusunun %26’sı 65 yaş ve üstü insanlardan oluşan Japonya’da Innophys isimli bir şirket, ürettiği giyilebilir iskeletlerle yaşlıların imdadına yetişiyor. Şirketin ürettiği söz konusu giysiler bir adet el pompasıyla çalışıyor ve pompa yaklaşık 30 kere sıkıldığında oluşan hava, havayla işleyen kaslara yönlendiriliyor. Şirket daha önceleri de ürettiği mekanik giyilebilir iskeletlerle gündeme gelmişti.

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Sırt çantası gibi giyilen ve yaklaşık 1.300 dolara satılan iskeletler, kullanıcısına 24 kg. ağırlığında bir yükü rahatlıkla kaldırma imkânı tanıyor.

Innophys sözcüsü Daigo Orihara geliştirdikleri iskelet kapsamında yaptığı açıklamada, “Müşterilerimizden biri, turp turşusu üretip satan bir aile şirketi. Emeklilik yaşı çoktan geçen ve 70’lerini devirmiş olana baba halen bizim ürettiğimiz giysi ile çalışmaya devam ediyor.” ifadelerini kullanmış.

https://interestingengineering.com/elderly-in-japan-are-wearing-exoskeletons-to-keep-working-past-retirement-age