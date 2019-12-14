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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilim insanları, güneş pillerine delik açarak şeffaf hale getirmeyi başardı

    Koreli bilim insanları, klasik güneş pillerine insan saçı kalınlığında delikler açarak şeffaf pil elde ettiler. Yakında, cep telefonu ekranları pil şarj edebilecek hale gelebilir.
    16 sa.
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    5
    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Bilim insanları, güneş pillerine delik açarak şeffaf hale getirmeyi başardı
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    Kristal yapıdaki silikon (kristalin silikon),  güneş pili üreticilerinin 1950’li yıllardan beri kullandıkları bir malzeme. Güneş ışınlarını elektrik enerjisine çevirirken verimlilikten en az tavizi veren malzeme, diğer alternatiflere göre de oldukça güvenli. Ancak söz konusu malzemenin kusurları da yok değil. Şeffaf olmayan kristalin silikon, bu yapısı sebebiyle evlerimizde genellikle çatı kurulumlarında tercih ediliyor.

    Kore Ulsan Ulusal Bilim Enstitüsü ve Kore Üniveristesi’nde görev yapan araştırmacılar, kristalin silikonun sahip olduğu matlığı ortadan kaldırmak için bir yöntem geliştirmiş. Yöntem en temel haliyle malzemenin doğru yerlerine delik açma prensibiyle işliyor. Bilim insanları, kristalin silikonu bu sayede şeffaf hale getirmeyi başarmış.

    Ayrıca Bkz. "Avrupa'dan 'uzay çöpü' problemine ilginç çözüm: Kamikaze Robotu"

    Alternatif enerji alanında önemli gelişmelerin yaşanmasına önderlik edebilecek yöntem sayesinde; ev pencerelerinin, otomobillerdeki sunroof ya da tavanların ve hatta cep telefonu ekranlarının bile bu tür güneş pilleri ile değiştirilebileceği belirtiliyor. Bu sayede neredeyse her koşul altında elektrik üretebilmek mümkün hale gelebilecek.

    Bilim insanları, güneş pillerine delik açarak şeffaf hale getirmeyi başardı
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    Araştırma ekibinde görev alan bilim insanlarından biri olan Kwanyong Seo yöntem kapsamında yaptığı açıklamada, “Farklı alternatifleri deneyen araştırma ekibi, kristalin silikonun doğal görünümlü, yüksek verimlilik ile güvenliğe sahip ve cam benzeri güneş pili üretmek için en uygun malzeme olduğuna karar verdi. İlk etapta bize de çılgınca gelen fikir daha sonra aklımıza yattı.” ifadelerini kullanmış.

    Bilim insanları, güneş pillerine delik açarak şeffaf hale getirmeyi başardı
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    Geçmişte şeffaf güneş pili üretmeye çalışanların başına bela olan farklı renk tonlarının ortaya çıkması hadisesi, ekibin dâhiyane fikri ile aşılabilmiş. Kristalin silikon üzerinde insan saçı kalınlığında delikler açan bilim insanları, bu sayede ışığın malzeme içinden geçişini sağlamış.

    Seo ve ekibinin bulduğu yöntem ne yazık ki kusursuz değil. Mevcut güneş pillerinin sahip olduğu %20 ila 25 oranındaki verimlilikle kıyaslandığında şeffaf piller sadece %12.2 oranında verimlilik sunabiliyor.

    İlk hedef verimliliği artırmak

    Şeffaf piller pencere olarak kullanıldığında ise klasik pillere göre daha az kayıp yaşıyor. Bu kayıp dikey olarak yerleştirilen standart pillerde %30 seviyelerindeyken şeffaf pillerde %4’ler seviyesine düşüyor.

    Mevcut pencere sistemlerini değiştirmek istediklerini ifade eden araştırmacılar, şeffaf pillerdeki verimliliği ise %15’ler seviyesine çıkarmak istediklerini belirtmiş. Standart güneş pillerine benzer üretim metotlarının kullanıldığı yeni yöntemin ticari hale getirilmesinin daha kolay olacağı bilgisi de ayrıca paylaşılmış.



    https://newatlas.com/materials/scientists-punched-holes-solar-cells-transparent/ Yorum Yaz
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    Spider_hip 15 sa. en beğenilen
    Sanki seneler önce benzer bir haber çıkmıştı. Hatta evlerinizin camlarından elektrik üretebileceksiniz falan deniyordu. Şayet gelişirse bu teknoloji arabalara, evlere hatta saatlere uygulanabilir ama telefon işi yaş gibi. Zaten ısınmaya çok yatkın olan telefonu direk güneşe bıraktığınızda tehlikeli. Üstüne o sırada batarya şarj olsa daha ısınacak, hele bir de güneşte hem telefonu şarj olurken oyun oynayayım diyen biri çıkarsa direk bomba yani.
    Sanki seneler önce benzer bir haber çıkmıştı. Hatta evlerinizin camlarından elektrik üretebileceksiniz falan deniyordu. Şayet gelişirse bu teknoloji arabalara, ...
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    Çaylak_Doktor 6 sa.
    güneş pili derken gündş ışığıyla çalışN şarj olan paneller mi ?
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    mehmednaim 7 sa.
    Güneş pili dediğiniz güneş paneli değil mi? İkisi birbirinden farklı olmalı.
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    1ses1 8 sa.
    Verim çok düşük ama Kullanım alanı diğer panellerin yapamadığını yapıyor. Güneş enerjisini hale verimli kullanamıyoruz. %20-25 lerde kalıyor max. Oda kağıt üzerinde.
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    Ahmet DOĞAN 10 sa.
    İşte Beklediğim Haber Buydu. İnşallah Yakın Zamanda Gökdelenler Araçların Camları Gibi Alanlarda Kullanılabilir Hale Gelir Hatta Sadece Cam Alanlarla Sınırlamakta Yanlış Olur Örneğin Bir Aracın Kaportası veya Tüm Dış Yüzeyi Bir Evin Tüm Çevre Duvarları Gibi. Müthiş Bir Gelişme Terbik Etmek Lazım Bu Adamları
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    Spider_hip 15 sa. en beğenilen
    Sanki seneler önce benzer bir haber çıkmıştı. Hatta evlerinizin camlarından elektrik üretebileceksiniz falan deniyordu. Şayet gelişirse bu teknoloji arabalara, evlere hatta saatlere uygulanabilir ama telefon işi yaş gibi. Zaten ısınmaya çok yatkın olan telefonu direk güneşe bıraktığınızda tehlikeli. Üstüne o sırada batarya şarj olsa daha ısınacak, hele bir de güneşte hem telefonu şarj olurken oyun oynayayım diyen biri çıkarsa direk bomba yani.
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