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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Jeep Renegade ve Compass modellerinde nisan ayına özel fırsat

    Jeep'in kompakt SUV ailesinden Renegade veya Compass modellerine sahip olmak isteyenler nisan ayında özel sunulan fiyat avantajından faydalanabiliyor.
    22 Nisan 2021, 23:30 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Jeep Renegade ve Compass modellerinde nisan ayına özel fırsat
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    Jeep, nisan ayında Renegade ile Compass için özel fiyatlar sunuyor. Şirket, Renegade ve sınırlı sayıda Compass modelini avantajlı fiyatlarla yeni sahipleriyle buluşturuyor.

    Jeep’in kabiliyetli küçük SUV’si Renegade, yeni 1.3 litrelik 150 HP’lik benzinli motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle, 319 bin 500 TL’den satışa sunuluyor. Markanın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi Compass ise sınırlı adette geçerli 359 bin 900 TL’lik fiyat ile yeni sahiplerini bekliyor.

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    Kampanyada ayrıca sınırlı sayıdaki 1.6 litrelik dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı 2020 model Jeep Renegade’lerin Longitude ve Limited versiyonlarına 50 bin TL’ye varan indirim ile sahip olunabiliyor.



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