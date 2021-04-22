Google, sıfır ve ikinci el araç ilanları göstermeye başlayacak

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Google, sahibinden.com gibi araç alım satım platformlarına alternatif olacak yeni araç listeleme hizmeti için kolları sıvamış durumda. Öyle ki arama devinin araç ilanlarıyla ilgili test yayınından ilk görüntü geldi bile.

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Test yayınları başladı

Araç listeleme hizmetiyle kullanıcılar ikinci el ya da sıfır otomobil ilanlarını Google üzerinden görüntüleyebilecek. Ayrıca marka, kullanım durumu ve ilan konumu gibi filtreleme seçenekleri de kullanıcıya sunulacak.

Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen araç listeleme hizmetinin ne zaman ve hangi bölgelerde kullanıma sunulacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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