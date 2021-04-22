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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, sıfır ve ikinci el araç ilanları göstermeye başlayacak

    Arama devi Google, ikinci el ve sıfır araç ilanlarının yer aldığı ilan hizmetini devreye almaya hazırlanıyor. Böylece Google'ın araç alım satım platformlarına rakip olması bekleniyor.
    22 Nisan 2021, 15:00 (Güncellendi, 2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Google, sahibinden.com gibi araç alım satım platformlarına alternatif olacak yeni araç listeleme hizmeti için kolları sıvamış durumda. Öyle ki arama devinin araç ilanlarıyla ilgili test yayınından ilk görüntü geldi bile.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı 2021 Volkswagen Polo, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda"

    Test yayınları başladı

    Araç listeleme hizmetiyle kullanıcılar ikinci el ya da sıfır otomobil ilanlarını Google üzerinden görüntüleyebilecek. Ayrıca marka, kullanım durumu ve ilan konumu gibi filtreleme seçenekleri de kullanıcıya sunulacak.

    Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen araç listeleme hizmetinin ne zaman ve hangi bölgelerde kullanıma sunulacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.



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    F
    frostburn 4 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 1 gün önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 1 gün önce

    Aha yeni seks robotu.

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    CaglarAkcam (Çağlar Akçam) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tutacağını hiç sanmıyorum. Bizim milletimiz alışkanlığından kolay kolay vazgeçmez.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arama motoru olarak istifade edinebilen bir sürü alternatifi varken internet şeytanı Google'ı kullanmaya devam etmek mi
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rekabet Kurumu, Sahibinden'in önünü kesmemek için Google'a yüklü ceza keser. Türkiye'ye geleceğini sanmıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) theJuDGe_41
    Sahibinden’in tekel durumu ne olacak peki ?
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