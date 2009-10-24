Jen Hsun Huang: Nvidia için en kârlı pazar iş istasyonları

Fermi kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlem mimarisinin kullanıldığı DirectX 11 destekli ekran kartları merakla beklenen Nvidia'dan önemli açıklamalar geldi. Nvidia'nın kurucusu ve tepe yöneticisi Jen Hsun Huang verdiği yeni bir demecinde merak edilen bazı noktalara açıklık getirdi. DirectX 11 jenerasyonunda en yüksek oyun performansını sunacağı iddia edilen Fermi mimarisinin geliştirme çalışmalarında Nvidia'nın özellikle HPC olarak bilinen yüksek performanslı bilgi-işlem segmentini, profesyonel tasarım alanlarını ve mühendislik uygulamalarını ön planda tuttuğu sık sık dile getiriliyor. Hatta firmaya yakın kimi kaynaklar, yeni nesil GPU'ların Quadro serisi baz alınarak tasarlandığı devamında ise son kullanıcılar için GeForce serisine uyarlandığı yönünde dikkat çekici bazı açıklamalarda da bulunuyorlar.
Nvidia tepe yöneticisi Jen Hsun Huang açıklamasında bu duruma açıklık getirdi. Nvidia'nın gelirlerinde 2/3 oranı oyunculara yönelik çözümlerin oluşturduğunu belirten Huang, kâr oranları söz konusu olduğunda ise 2/3 oran ile en büyük kaynağın Quadro serisi profesyonel grafik kartlarının olduğunu söyledi. İş istasyonları için dünyanın en büyük grafik teknolojisi sağlayıcısı olduklarını belirten Huang, Nvidia'nın %95 pazar payı ile profesyonel arenada lider olduğunu, arabadan trene, uçaktan ayakkabıya ve hatta petrol araştırmalarıan kadar hemen her alanda Quadro serisi profesyonel kartlarının kullanıldığına dikkat çeken Huang, bu alanda şu ana kadar ulaşılmış en yüksek pazar payına sahip olduklarını, iş istasyonu pazarı çok büyük olmasa bile çok önemli olduğunu dile getirdi.
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Hocam ayıp oluyor ama aile var burda
Vallahi kusura bakmayın ama şu silinen yorumunuzada bir daha koptum :)) (kesinlikle ben sildirmedim onuda belirteyim vede yorumlarımız yani kopmalarımız birazcık olsun neşelenmek için yapılmıştır, kesinlikle hasımane yada düşmanca bir art niyet taşımamıştır yani elin bilmem nesi için 3 günlük dünyada kalp kırmaya değmez hani)
Lakin adamlar bu noktaya nasıl geldi bildiğimiz için...Nvidia oyun kartı yapmaktan (ki aslında GPU )kartı işortakları yapıyor ,asla ama asla vazgeçmez ,firma adına bu kadar reklam ve sansasyon yaratan ve gündemde tutan bir kol daha varmı?Kaldıki diğer taraftan iş istasyonlarına yönelmesi Asla ve asla Ati'nin daha hızlı olmasından değil , olsa olsa beceriksizliğinden olur.Ahanda Ati'ciler üstüme gelcek emmeee :D
Bir de oyunlar için gpu tasarlamak ayrıcana zevk işidir ve mühendislerin kendi ideallerini gerçekleştirdikleri bir alandır , diyelim ki Nvidia ilerde dediki hoş demez ya ,ben sadece para kazanmak istiyorum işistasyonları için yapacam ne yapacaksam , ozaman Nvidia mühendislerinden bir kaçı Nvidia'dan ayrılıp küçük bir şirket kurarak yollarına devam ederler , tıpkı Nvidia'yı kuran abilerin SGI 'den ayrılıp Nvidia'yı gerçekleştirmesi gibin.
Oyunlar VE GPU'ları yada her ne ile çalıştırılıyorlar ise ,her zaman gündem de olacaktır.
Sürçü lisan ettiysek affola!
Her gün bir Jen Hsun Huang fotoğrafı koyun , millet kopsun gitsin. en çok ta buna koptum iyimi :))))
Gelir mi önemli yoksa kar mı sorusu çıkıyor ortaya. 2/3 oran gelir getiriyor olabilir ama karlarda durumu 1/3, yani Quadro satmak daha karlı bir iş Nvidia için, haberde belirtildiği gibi. Karın büyüğünü zaten iş istasyonlarından kazanıyorken oyun sektörüne bu kadar yatırım yapmaz, maliyeti düşürür, karını arttırır. Paraya bakıyor hepsi, verecekleri performansa değil. Çıkmak değil ama yatırımlarını azaltma yönüne gidebilir rahatlıkla.
Fermi mimarisi, Intel'in hesaplarını alt üst etmiş ve Larabee, daha doğmadan ölmüş olabilir. Yalnız Nvidia fazla gecikirse, AMDATI ve Globalfoundries sinerjisi karşısında oyun pazarını kaptırabilir.
monopolcu rekabet piyasası
cok sayida firma tarafindan uretilen ve birbirleri yerine rahatlikla ikame edilebilen bir grup malin, birbirinden farkli imis gibi gosterilmesinin saglanmasi sonucu, her firmanin belli bir alici kitlesine sahip olmayi basardigi yani belli bir alici kitlesi uzerinde monopol gucu sagladigi piyasadir. mal farklilastirmasini basarmanin kriteri, firmanin malini alicilarin zihninde ayni ihtiyaci karsilayan oteki mallarla ikame edilemez izlenimini yaratmis olmasidir. (orkid, selpak vs.)
Durum böyle olunca malını farklılaştırmak ve diğerleri arasında fark yaratması çok doğal. Ayrıca %95 piyasa hakimiyeti olan profesyonel piyasaya dünya yarı iletken devi başka bir firma çomak sokmaya geliyor. Zaten adam kendi ağzıyla söylemiş en karlı piyasa profesyonel piyasa 1 e üret 3 e sat, rekabet edende yok mecburen Larabee ye önlem alacak.
nvidia da Globalfoundries le çalışacagını acıklamıstı dıye hatırlıyorum.
ayrıca kar-gelir fark etmez. adamlar amd-ati prof kartlara yonelse o pazardan da mı cekılecek? amd ne donemlerden gectı hala gecıyor işlemci pazarından cıktı mı? gecen bır arkdas yazmıstı amd kuruldugundan berı akr etmemıs ama hala pazarda