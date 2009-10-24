Jen Hsun Huang: Nvidia için en kârlı pazar iş istasyonları

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Fermi kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlem mimarisinin kullanıldığı DirectX 11 destekli ekran kartları merakla beklenen Nvidia'dan önemli açıklamalar geldi. Nvidia'nın kurucusu ve tepe yöneticisi Jen Hsun Huang verdiği yeni bir demecinde merak edilen bazı noktalara açıklık getirdi. DirectX 11 jenerasyonunda en yüksek oyun performansını sunacağı iddia edilen Fermi mimarisinin geliştirme çalışmalarında Nvidia'nın özellikle HPC olarak bilinen yüksek performanslı bilgi-işlem segmentini, profesyonel tasarım alanlarını ve mühendislik uygulamalarını ön planda tuttuğu sık sık dile getiriliyor. Hatta firmaya yakın kimi kaynaklar, yeni nesil GPU'ların Quadro serisi baz alınarak tasarlandığı devamında ise son kullanıcılar için GeForce serisine uyarlandığı yönünde dikkat çekici bazı açıklamalarda da bulunuyorlar.

Nvidia tepe yöneticisi Jen Hsun Huang açıklamasında bu duruma açıklık getirdi. Nvidia'nın gelirlerinde 2/3 oranı oyunculara yönelik çözümlerin oluşturduğunu belirten Huang, kâr oranları söz konusu olduğunda ise 2/3 oran ile en büyük kaynağın Quadro serisi profesyonel grafik kartlarının olduğunu söyledi. İş istasyonları için dünyanın en büyük grafik teknolojisi sağlayıcısı olduklarını belirten Huang, Nvidia'nın %95 pazar payı ile profesyonel arenada lider olduğunu, arabadan trene, uçaktan ayakkabıya ve hatta petrol araştırmalarıan kadar hemen her alanda Quadro serisi profesyonel kartlarının kullanıldığına dikkat çeken Huang, bu alanda şu ana kadar ulaşılmış en yüksek pazar payına sahip olduklarını, iş istasyonu pazarı çok büyük olmasa bile çok önemli olduğunu dile getirdi.