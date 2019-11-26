Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    JJ Abrams: “Skywalker’ın Yükselişi’nin senaryo kopyası Ebay’e düştü!”

    Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi'nin yönetmeni JJ Abrams, bir TV programında yaptığı bir açıklamada filmin senaryosunun Ebay'de satışa çıktığını söyledi. Yönetmene göre sorumlu; dikkatsiz bir aktör.
    55 dk.
    268
    19
    1
    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    JJ Abrams: “Skywalker’ın Yükselişi’nin senaryo kopyası Ebay’e düştü!”
    Tam Boyutta Gör

    Aktörlerin çalışması için dağıtılan senaryo kopyaları, gizli evrak niteliğindedir. Star Wars filmleri ise basılı senaryo kopyalarının gizliliği konusunda nam salmış yapımların başında geliyor. Filmlerin başrol oyuncularına dağıtılan kopyalarda, aktör isimlerinden ziyade numaraların kullanıldığı bir ortamdan bahsediyoruz.

    Gizliliği bu kadar ön planda tutan bir markaya ait son filminin senaryosu ise bir aktörün dikkatsizliği sebebiyle dünyanın en kapsamlı açık arttırma ve çevrimiçi satış sitesi olan Ebay’e düşmüş. Filmin yönetmeni JJ Abrams’ın Good Morning America adlı programda gündeme getirdiği hadise, kadrodaki aktör ya da aktrislerden birinin senaryoyu bir otel odasında unutmasıyla ortaya çıkmış.

    Ayrıca Bkz. "UUİ’de görevli bir astronot, Dünya’daki ay taşıtı prototipini yörüngeden kontrol etti"

    Abrams’ın bu konuda yaptığı açıklamada, “Aktörlerimizden biri, adını söylemek istiyorum ancak söylemeyeceğim, senaryoyu yatağının altında unutmuş. Aktörün kaldığı odayı temizlemek için gelen görevli, bulduğu senaryoyu başka birine vermiş ve o da belgeyi Ebay üzerinden satışa çıkarmış.” ifadelerini kullanmış.

    Açıklamaların devamında, senaryoyu platformda gören bir Disney çalışanının belgeyi hemen satın aldığı ve olayın büyümesini engellediği ifade ediliyor. Halihazırda bir sıkıntının olmadığını ifade eden Abrams, sadece birkaç tane basılı senaryonun bulunduğunu ve bunların da kopyalanamaz kâğıtta olduğunu belirtmiş.

    Yaşanan olayın doğruluğunu teyit etmek pek mümkün görünmese bile, anlatılanların filme olan ilgiyi taze tutmak adına kurgulanmış olabileceğini de düşünmek yanlış olmayacaktır. 24 Kasım günü çekimlerinin tamamlandığı ifade edilen film, 20 Aralık’ta gösterime girecek.



    https://www.gamesradar.com/uk/a-star-wars-the-rise-of-skywalker-script-ended-up-on-ebay-thanks-to-a-careless-actor/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob 45 dk.
    yakında film'in kendisi de nete düşer
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 26 dk. WhatsApp'ın iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi 55 dk. GÖRÜNTÜLENEN JJ Abrams: “Skywalker’ın Yükselişi’nin senaryo kopyası Ebay’e düştü!” Sonraki Boston Dynamics'in robot köpeği, bomba imha timi tarafından kullanılıyor 10 sa. NASA astronotu uzaya çöp bırakırken görüntülendi 10 sa. Apple gelecek yıl 100 milyon 5G iPhone satmayı bekliyor 11 sa. Huawei Watch GT2'den büyük başarı: 45 günde 1 milyondan fazla sattı 11 sa. Qualcomm’a karşı Intel ve MediaTek ortaklığı 12 sa. Huawei iki ayda 7 milyondan fazla Mate 30 satmayı başardı 13 sa. Nvidia macOS üzerinde CUDA desteğini sonlandırıyor 13 sa. Cybertruck siparişleri 200.000'e ulaştı: Tesla hisseleri yükselişte 14 sa. AMD Ryzen Threadripper 3990X’in çıkış tarihi sızdı 15 sa. 2020 Honda City, ilk kez sunulan RS paketiyle birlikte tanıtıldı 15 sa. Turkcell e-Şirket ile işletmeler 2020 vergi düzenlemesine hazır 15 sa. Huawei ilk akıllı hoparlörünü tanıttı: Sound X 16 sa. Yeni Huawei MateBook D dizüstü modelleri duyuruldu 16 sa. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistin açılışına terminal ertelemesi 16 sa. Ubisoft’tan önemli blok zinciri atağı 17 sa. Ezber bozan televizyon | Samsung The Wall 17 sa. Mobilefest'te Omuz uygulamasını geliştiricisinden dinledik 17 sa. Xiaomi çok işlevli kahvaltı makinesi çıkardı 18 sa. UUİ’de görevli bir astronot, Dünya’daki ay taşıtı prototipini yörüngeden kontrol etti 18 sa. İstanbul'da düşen UH-1'lerde standart dışı parça kullanılmış olabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Samsung Galaxy S11e tasarımı ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Tesla 146 bin Cybertruck ön siparişi aldı
    DonanımHaber
    AMD Ryzen Master ve işletim sisteminde yer alan çekirdek tanım...
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    ehlıyet fıyatlarına bak 3 bın tl
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim