JJ Abrams: “Skywalker’ın Yükselişi’nin senaryo kopyası Ebay’e düştü!”

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Aktörlerin çalışması için dağıtılan senaryo kopyaları, gizli evrak niteliğindedir. Star Wars filmleri ise basılı senaryo kopyalarının gizliliği konusunda nam salmış yapımların başında geliyor. Filmlerin başrol oyuncularına dağıtılan kopyalarda, aktör isimlerinden ziyade numaraların kullanıldığı bir ortamdan bahsediyoruz.

Gizliliği bu kadar ön planda tutan bir markaya ait son filminin senaryosu ise bir aktörün dikkatsizliği sebebiyle dünyanın en kapsamlı açık arttırma ve çevrimiçi satış sitesi olan Ebay’e düşmüş. Filmin yönetmeni JJ Abrams’ın Good Morning America adlı programda gündeme getirdiği hadise, kadrodaki aktör ya da aktrislerden birinin senaryoyu bir otel odasında unutmasıyla ortaya çıkmış.

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Abrams’ın bu konuda yaptığı açıklamada, “Aktörlerimizden biri, adını söylemek istiyorum ancak söylemeyeceğim, senaryoyu yatağının altında unutmuş. Aktörün kaldığı odayı temizlemek için gelen görevli, bulduğu senaryoyu başka birine vermiş ve o da belgeyi Ebay üzerinden satışa çıkarmış.” ifadelerini kullanmış.

Açıklamaların devamında, senaryoyu platformda gören bir Disney çalışanının belgeyi hemen satın aldığı ve olayın büyümesini engellediği ifade ediliyor. Halihazırda bir sıkıntının olmadığını ifade eden Abrams, sadece birkaç tane basılı senaryonun bulunduğunu ve bunların da kopyalanamaz kâğıtta olduğunu belirtmiş.

Yaşanan olayın doğruluğunu teyit etmek pek mümkün görünmese bile, anlatılanların filme olan ilgiyi taze tutmak adına kurgulanmış olabileceğini de düşünmek yanlış olmayacaktır. 24 Kasım günü çekimlerinin tamamlandığı ifade edilen film, 20 Aralık’ta gösterime girecek.

https://www.gamesradar.com/uk/a-star-wars-the-rise-of-skywalker-script-ended-up-on-ebay-thanks-to-a-careless-actor/