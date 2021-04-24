Kablosuz kulaklık temizleyici

Kablosuz kulaklıkları kirlerinden arındıracak mini çamaşır makinesine benzeyen bir cihaz tasarlandı. Cardlax EarBuds Washer birçok kablosuz kulaklık modeliyle uyumlu.

Kablosuz kulaklıklar yoğun kullanımla birlikte sıklıkla kirlenebiliyor. Mini çamaşır makinesini andıran Cardlax EarBuds Washer bu soruna çözüm getirmek için tasarlandı. Cardlax EarBuds Washer, kare şeklinde beyaz bir gövdeye sahip.

Temizlik işlemi için kulaklıklar öncelikle dönen fırçaya tutularak kabaca kirlerinden arındırılıyor. Daha sonra anti-bakteriyel temizlik solüsyonu püskürtülerek kalan kiri ortadan kaldırması için makinenin içerisindeki dönen tamburun üzerine yerleştiriliyor.