Dünyanın ilk diş büyütme ilacı insanlar üzerinde denenecek

Başarılı olması durumunda kalıcı diş eksikliği olan hastalara uygulanabilecek
Damar içi tedavi ile gelincik ve fare modellerinde hiçbir önemli yan etki olmaksızın başarılı bir şekilde yeni dişler üretildi. Bunun üzerine insan dişleri üzerindeki etkinliğinin test edilmeye başlanmasına karar verildi.
11 aylık ilk aşamanın ardından araştırmacılar, ilacı, insanların yüzde 1'ini etkilediği tahmin edilen doğuştan diş eksikliği nedeniyle en az dört dişi eksik olan 2-7 yaş arası hastalar üzerinde deneyecek.
Araştırmacılar daha sonra denemeyi kısmi dişsizliği olan veya çevresel faktörler nedeniyle 1 ila 5 kalıcı dişi eksik olan kişileri kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Bunun görülme sıklığı ise ülkeden ülkeye değişiyor.
İlaç, diş büyümesini baskılayan rahim duyarlılığıyla ilişkili USAG-1 proteinini devre dışı bırakıyor. USAG-1'in diğer proteinlerle etkileşiminin engellenmesi ise yeni kemik oluşumuna yardımcı olan Kemik Morfogenetik Proteini'ni (BMP -Bone Morphogenetic Protein) tetikliyor. Bu protein sayesinde yumuşak dokularda kemikleşme yaşanıyor ve sonrasında dişin büyümesi gerçekleşiyor.
İnsanlarla neredeyse aynı USAG-1 özelliklerini paylaşan türler olan fare ve gelinciklerin ağızlarında yeni dişlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Araştırmacılar, USAG-1 proteininin insanlar ve fareler dahil olmak üzere farklı türler arasında %97'lik yüksek bir amino asit homolojisine sahip olduğunu düşünüyor.
Moleküler biyolog ve diş hekimi Takahashi, diş kaybı veya yokluğundan muzdarip olanlara yardım etmek için bir şeyler yapmak istediklerini ve bugüne kadar kalıcı bir tedavi olmamasına rağmen insanların diş büyümesine ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.
Takahashi, 2005 yılından bu yana diş rejenerasyonu üzerinde çalıştıklarını ve bu tedavinin sadece doğuştan diş hastalıkları için değil her yaşta diş kaybetmiş herkes için bir umut olduğunu belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.