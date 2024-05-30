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    Dünyanın ilk diş büyütme ilacı insanlar üzerinde denenecek

    Dişleri yenileyebilen bir ilacın dünyadaki ilk insan denemesi birkaç ay içinde başlayacak. İlacın 2030 gibi erken bir tarihte ticari olarak piyasaya sunulması bekleniyor.
    Dünyanın ilk diş büyütme ilacı insanlar üzerinde denenecek
    Kyoto Üniversitesi Hastanesi dişleri yenileyebilen ilacının dünyadaki ilk insan denemesini Eylül 2025 tarihine kadar tamamlamayı amaçlıyor. Gerçekleştirilecek olan denemelerde en az bir azı dişi eksik olan 30-64 yaşlarındaki 30 erkek tedavi edilecek.

    Başarılı olması durumunda kalıcı diş eksikliği olan hastalara uygulanabilecek

    Damar içi tedavi ile gelincik ve fare modellerinde hiçbir önemli yan etki olmaksızın başarılı bir şekilde yeni dişler üretildi. Bunun üzerine insan dişleri üzerindeki etkinliğinin test edilmeye başlanmasına karar verildi.

    11 aylık ilk aşamanın ardından araştırmacılar, ilacı, insanların yüzde 1'ini etkilediği tahmin edilen doğuştan diş eksikliği nedeniyle en az dört dişi eksik olan 2-7 yaş arası hastalar üzerinde deneyecek.

    Araştırmacılar daha sonra denemeyi kısmi dişsizliği olan veya çevresel faktörler nedeniyle 1 ila 5 kalıcı dişi eksik olan kişileri kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Bunun görülme sıklığı ise ülkeden ülkeye değişiyor.

    İlaç, diş büyümesini baskılayan rahim duyarlılığıyla ilişkili USAG-1 proteinini devre dışı bırakıyor. USAG-1'in diğer proteinlerle etkileşiminin engellenmesi ise yeni kemik oluşumuna yardımcı olan Kemik Morfogenetik Proteini'ni (BMP -Bone Morphogenetic Protein) tetikliyor. Bu protein sayesinde yumuşak dokularda kemikleşme yaşanıyor ve sonrasında dişin büyümesi gerçekleşiyor.

    İnsanlarla neredeyse aynı USAG-1 özelliklerini paylaşan türler olan fare ve gelinciklerin ağızlarında yeni dişlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Araştırmacılar, USAG-1 proteininin insanlar ve fareler dahil olmak üzere farklı türler arasında %97'lik yüksek bir amino asit homolojisine sahip olduğunu düşünüyor.

    Moleküler biyolog ve diş hekimi Takahashi, diş kaybı veya yokluğundan muzdarip olanlara yardım etmek için bir şeyler yapmak istediklerini ve bugüne kadar kalıcı bir tedavi olmamasına rağmen insanların diş büyümesine ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

    Takahashi, 2005 yılından bu yana diş rejenerasyonu üzerinde çalıştıklarını ve bu tedavinin sadece doğuştan diş hastalıkları için değil her yaşta diş kaybetmiş herkes için bir umut olduğunu belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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