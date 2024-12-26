Dünyanın en ilginç iğnesi geliştirildi: İşitme kaybı tedavilerinde devrim

Columbia Üniversitesi’nden Kulak Burun Boğaz (KBB) cerrahı Dr. Anil Lalwani ve makine mühendisi Jeffrey Kysar tarafından tasarlanan bu yenilikçi cihaz, iç kulağın hassas bölgelerine ulaşmada çığır açan bir çözüm sunuyor.
İşitme kaybına yenilikçi tedavi
Mikroiğne teknolojisi, özellikle koklea adı verilen spiral şeklindeki iç kulak yapısında yer alan, işitmeden sorumlu hücrelere zarar vermeden tedavi ulaştırmayı amaçlıyor. Lalwani, bu buluşun önemini şu sözlerle ifade ediyor: “Mikroiğnemizin iç kulak için hassas tıbbın anahtarı olabileceğini söylemek abartı olmaz”
Koklea, yalnızca 2 milimetre genişliğinde olan ve yırtılması durumunda kalıcı işitme kaybı ve denge sorunlarına yol açan bir zarla çevrilidir. Geleneksel cerrahi aletlerin bu zara zarar verme riski, yeni tedavilerin uygulanmasını güçleştiriyordu. Bu mikroiğne sadece tedavi sunmakla kalmayıp, kokleadan sıvı örneği alarak Meniere hastalığı gibi rahatsızlıkların daha iyi anlaşılmasını ve tedavi edilmesini de kolaylaştıracak.
Lalwani ve Kysar’ın iş birliği, yaklaşık 12 yıl önce, ortak çalışan iki doktora sonrası araştırmacının tanışmasıyla başladı. Kysar, iç kulağa erişimde yaşanan zorlukları öğrendiğinde oldukça şaşırdığını dile getiriyor: “Doktorların insan vücudunun her yerine kolayca ulaşılabileceğini düşünürdüm.”
3D baskı ile gelen inovasyon
Geliştirilen mikroiğne, zar üzerinde yalnızca kendi çapı kadar küçük bir delik açıyor ve bu delik 48 saat içinde kendiliğinden iyileşiyor. Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde, cihazın işitme kaybına veya başka olumsuz etkilere neden olmadığı da gözlemlendi. Gen terapisi için de uygun olan iğnenin tasarımınıgeliştirmeye devam eden Lalwani ve Kysar, mikroiğnelerinin potansiyeli konusunda iyimserler.Kaynakça https://interestingengineering.com/health/worlds-first-3d-printed-microneedles https://www.cuimc.columbia.edu/news/most-interesting-needle-world Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D
su tabancası haberi nerde ya
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.