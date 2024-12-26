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    Dünyanın en ilginç iğnesi geliştirildi: İşitme kaybı tedavilerinde devrim

    İşitme kaybı ve diğer iç kulak rahatsızlıklarına yönelik tıbbi tedavileri gerçekleştirebilmek için 3D baskı yöntemiyle yenilikçi bir mikroiğne geliştirildi. Bu çalışma neredeyse 10 yıl sürdü.
    İşitme kaybı tedavilerinde 3D baskılı mikroiğne devrimi Tam Boyutta Gör
    Tıp dünyası ve mühendislik alanında çalışan bir ekip, on yılı aşkın süredir yürüttüğü araştırmalar sonucu işitme kaybı ve iç kulak rahatsızlıklarının tedavisinde devrim yaratacak bir mikroiğne geliştirdi.

    Columbia Üniversitesi’nden Kulak Burun Boğaz (KBB) cerrahı Dr. Anil Lalwani ve makine mühendisi Jeffrey Kysar tarafından tasarlanan bu yenilikçi cihaz, iç kulağın hassas bölgelerine ulaşmada çığır açan bir çözüm sunuyor.

    İşitme kaybına yenilikçi tedavi

    Mikroiğne teknolojisi, özellikle koklea adı verilen spiral şeklindeki iç kulak yapısında yer alan, işitmeden sorumlu hücrelere zarar vermeden tedavi ulaştırmayı amaçlıyor. Lalwani, bu buluşun önemini şu sözlerle ifade ediyor: “Mikroiğnemizin iç kulak için hassas tıbbın anahtarı olabileceğini söylemek abartı olmaz”

    İşitme kaybı tedavilerinde 3D baskılı mikroiğne devrimi Tam Boyutta Gör
    Bir gen terapisi vektörünün (alt sıra) ve bir kontrol solüsyonunun (üst sıra) mikroiğne yoluyla enjeksiyonundan sonra kokleadaki hücreler.

    Koklea, yalnızca 2 milimetre genişliğinde olan ve yırtılması durumunda kalıcı işitme kaybı ve denge sorunlarına yol açan bir zarla çevrilidir. Geleneksel cerrahi aletlerin bu zara zarar verme riski, yeni tedavilerin uygulanmasını güçleştiriyordu. Bu mikroiğne sadece tedavi sunmakla kalmayıp, kokleadan sıvı örneği alarak Meniere hastalığı gibi rahatsızlıkların daha iyi anlaşılmasını ve tedavi edilmesini de kolaylaştıracak.

    Lalwani ve Kysar’ın iş birliği, yaklaşık 12 yıl önce, ortak çalışan iki doktora sonrası araştırmacının tanışmasıyla başladı. Kysar, iç kulağa erişimde yaşanan zorlukları öğrendiğinde oldukça şaşırdığını dile getiriyor: “Doktorların insan vücudunun her yerine kolayca ulaşılabileceğini düşünürdüm.”

    3D baskı ile gelen inovasyon

    İşitme kaybı tedavilerinde 3D baskılı mikroiğne devrimi Tam Boyutta Gör
    Ancak iç kulak mühendislik açısından keşfedilmemiş bir bölgeydi. Bu zorluk, Kysar’ı daha fazla araştırmaya yönlendirdi. Koklea zarının inceliklerini anlamak ve uygun bir çözüm geliştirmek için ileri üretim teknikleri kullandı. Kysar ve ekibi, iki fotonlu fotolitografi (two-photon lithography) adı verilen yüksek çözünürlüklü 3D baskı teknolojisini kullanarak insan saçından daha ince bir mikroiğne üretti. Bu teknoloji sayesinde mevcut tıbbi iğnelerden daha keskin ve dayanıklı bir cihaz ortaya çıktı.

    Geliştirilen mikroiğne, zar üzerinde yalnızca kendi çapı kadar küçük bir delik açıyor ve bu delik 48 saat içinde kendiliğinden iyileşiyor. Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde, cihazın işitme kaybına veya başka olumsuz etkilere neden olmadığı da gözlemlendi. Gen terapisi için de uygun olan iğnenin tasarımınıgeliştirmeye devam eden Lalwani ve Kysar, mikroiğnelerinin potansiyeli konusunda iyimserler.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/health/worlds-first-3d-printed-microneedles https://www.cuimc.columbia.edu/news/most-interesting-needle-world
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    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

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    4S14N_HUNT3R 17 dakika önce

    Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D

    L
    LastStand 5 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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