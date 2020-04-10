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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kapıda servis hizmetiyle Apple kullanıcıları evden çıkmayacak

    Apple, Türkiye'deki yetkili servis sağlayıcıları ile destek hizmetini kapınıza getiriyor. Apple ürünleri adresinizden alınıyor ve problem giderildikten sonra tekrar adresinize teslim ediliyor.
    7 sa.
    3,3b
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    4
    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Kapıda servis hizmetiyle Apple kullanıcıları evden çıkmayacak
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    Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fiziksel mağazalarını kapatan Apple, destek hizmetinin aksamaması için 0216 282 15 11 numaralı destek hattı ve yetkili servis sağlacıları ile müşterilerinin yanında. 

    Koronavirüs salgını sebebiyle evden çıkmamamız gereken şu günlerde destek ihtiyacına duyan kullanıcılar, Apple destek hattı aracılığıyla uzaktan yazılımsal destek alabiliyor. Daha ayrıntılı teknik desteğe ihtiyaç duyulması halinde ise devreye yetkili servis sağlayıcıları giriyor.

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    Apple yetkili servis sağlayıcıları ile destek hizmeti adresinize geliyor

    Apple cihazları için destek almak isteyen kullanıcılar, Apple yetkili servis sağlayıcıları ile cihaz desteğini evlerinden çıkmadan alabilecekler. Apple destek sayfasına ulaşan ya da Apple destek hattını arayan müşteriler, kullanım ve yazılım ile ilgili destek aldıkları gibi onarım ihtiyaçları için de yetkili servis sağlayıcılarına yönlendirilecek.

    Kapıda servis hizmetiyle Apple kullanıcıları evden çıkmayacak

    Sosyal mesafenin korunması adına içinde olduğumuz özel dönem süresince, cihazlar belirtilen adreslerden ücretsiz olarak teslim alınacak ve gerekli işlemler sağlandıktan sonra yine ücretsiz olarak adreslere teslim edilecek.

    Apple cihazınızın ücretsiz olara adresinizden teslim alınmasına ilişkin adımlar, yetkili servis sağlayıcılarına göre değişiklik göstermekte olup sürece ilişkin yönlendirmeler, servis sağlayıcılarının web sitelerinde yer almaktadır.  



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    drjacob (... ) 6 sa. en beğenilen
    güzel işe güzel deriz
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    evlbleef 1 sa. yeni yorumcu
    Apple yine farkını ortaya koymuş.

    AMOLED yanığına servisi tarafından "3. parti yazılım (Instagram) kurmuşsunuz ondan yanmış" diyen bir marka var hani, amiral gemileri iPhone'dan daha pahalıya satılan, baş harfi Samsung olan,

    hah, o marka görsün hizmet neymiş müşteri memnuniyeti neymiş.
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    frudi (ferdi istanbul) 2 sa.
    Apple bu işi biliyor zaten servise giden cihazında gerçekten kullanıcı hatası olmayan bir hata varsa arkasında duruyor. Karaktersiz firmalar ve servisleride örnek alsınlar diyecem ama onlar bunu yapsada tamir etmeden getirir ve yol ücretinide cihaz sahibinden alırlar ekranı sararan ve yanan telefonlara oyun oynamışsın diyen markada dahil 🙃😁🤩
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    BekirTemel (Bekir ) 6 sa.
    xioami fiyatını görünce tüm markalar apple a çalışıyor diyorum, garantili cihaz alınacaksa iphone 11 alınır, yurt dışı ürün alınacaksa androidlere gidilir, fiyatı daha alınır olacaktır
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    drjacob (... ) 6 sa. en beğenilen
    güzel işe güzel deriz
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