Kapıda servis hizmetiyle Apple kullanıcıları evden çıkmayacak

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fiziksel mağazalarını kapatan Apple, destek hizmetinin aksamaması için 0216 282 15 11 numaralı destek hattı ve yetkili servis sağlacıları ile müşterilerinin yanında.

Koronavirüs salgını sebebiyle evden çıkmamamız gereken şu günlerde destek ihtiyacına duyan kullanıcılar, Apple destek hattı aracılığıyla uzaktan yazılımsal destek alabiliyor. Daha ayrıntılı teknik desteğe ihtiyaç duyulması halinde ise devreye yetkili servis sağlayıcıları giriyor.

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Apple yetkili servis sağlayıcıları ile destek hizmeti adresinize geliyor

Apple cihazları için destek almak isteyen kullanıcılar, Apple yetkili servis sağlayıcıları ile cihaz desteğini evlerinden çıkmadan alabilecekler. Apple destek sayfasına ulaşan ya da Apple destek hattını arayan müşteriler, kullanım ve yazılım ile ilgili destek aldıkları gibi onarım ihtiyaçları için de yetkili servis sağlayıcılarına yönlendirilecek.

Sosyal mesafenin korunması adına içinde olduğumuz özel dönem süresince, cihazlar belirtilen adreslerden ücretsiz olarak teslim alınacak ve gerekli işlemler sağlandıktan sonra yine ücretsiz olarak adreslere teslim edilecek.

Apple cihazınızın ücretsiz olara adresinizden teslim alınmasına ilişkin adımlar, yetkili servis sağlayıcılarına göre değişiklik göstermekte olup sürece ilişkin yönlendirmeler, servis sağlayıcılarının web sitelerinde yer almaktadır.

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