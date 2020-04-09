Katlanabilir ekranlı mı olsun yoksa her şeyin en iyisi mi? Galaxy Z Flip vs. Galaxy S20 Ultra

Bir tarafta yepyeni bir akıllı telefon deneyimi sunan katlanabilir ekranlı Galaxy Z Flip, bir tarafta ise 2020 yılı için bir amiral gemisi akıllı telefonun sahip olması gereken tüm özellikleri bünyesinde barındıran Galaxy S20 Ultra.

İki Samsung telefon arasında kararsız kaldıysanız, bu yazımızda Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 Ultra'yı çeşitli yönleriyle ele alıyor ve iki telefon arasındaki farklılıklara yakından bakıyoruz.

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Ekran ve tasarım

Galaxy Z Flip ile Galaxy S20 Ultra arasındaki en temel farklılık ekran ve tasarım noktasında karşımıza çıkıyor. Galaxy Z Flip, 6.7 inç büyüklüğünde ve 2636 x 1080 Full HD+ çözünürlüğünde delikli Dinamik AMOLED ekran üzerine kuruluyor. İçe doğru katlanabilen bu ekran, yazılım desteğiyle birlikte daha işlevsel hale geliyor. Öyle ki telefonun yazılımı alt ve üst ekranda iki ayrı pencere çalıştırılmasına izin veriyor. Uyumlu uygulamaları alt ekrana kontrol panelini yerleştirebilecek.

Telefonun arkasında da bildirimleri gösteren ve özçekim vizörü olarak kullanılabilen 1.06 inçlik dokunmatik bir AMOLED ekran daha var.

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Galaxy S20 Ultra'da ise 6.9 inç büyüklüğünde ve Quad HD+ çöznürülüklü Dinamik AMOLED ekrana yer veriliyor. Üst tarafında selfie kamerası için ortaya hizalanmış bir deliğe ev sahipliği yapan bu ekran, 120 Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor.

Galaxy Z Flip; parlak mor ve parlak siyah renk opsiyonlarına sahipken, Galaxy S20 Ultra ise kozmik giri ve kozmik siyah renk seçenekleriyle geliyor.

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Donanım

İki telefon arasında bazı donanımsal farklılıklar bulunuyor. Özellikle yonga seti, batarya ve RAM kapasitesindeki farklılıklar dikkat çekiyor. Galaxy S20 Ultra, gücünü 7nm EuV sürecinden geçerek üretilen 8 çekirdekli Exynos 990 yongasından alıyor. Galaxy Z Flip ise geçtiğimiz yılın amiral gemisi akıllı telefonlarına güç veren Qualcomm Snapdragon 855+ çipsetinden besleniyor.

Yonga tarafındaki fraklılığın yanı sıra, RAM ve depolama kapasitesinde de iki telefonun birbirinden ayrıştığını görüyoruz. Öyle ki Galaxy Z Flip 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimine ev sahipliği yaparken, Galaxy S20 Ultra ise 12 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip.

Bir diğer farklılık ise batarya kapasitesinde. Galaxy S20 Ultra 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelirken, Galaxy Z Flip'te ise bu değer 3300 mAh'a düşüyor.

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Kamera

Galaxy Z Flip ile Galaxy S20 Ultra, kamera özellikleriyle de birbirlerinden ayrışıyor. Galaxy S20 Ultra 108 MP çözünürlüklü ana görüntü sensörü ile donatılmış dörtlü kamera paketi ile gelirken, Galaxy Z Flip ise 12 MP çözünürlüklü ikili kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor.

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Galaxy S20 Ultra kamera özellikleri

108 MP çözünürlüklü geniş açılı ana kamera (f/1.8 diyafram değeri, 26 mm odak uzaklığı, 1/1.33 sensör boyutu, 0.8 µm piksel boyutu, 79 derece çekim açısı, piksel birleştirme teknolojisiyle birlikte 12 MP çözünürlük ve 2,4μm piksel boyutu)

48 MP periskop kamera (f/3.5 diyafram değeri, 103 mm odak uzaklığı, 1/2.0 sensör boyutu, 0.8 µm piksel boyutu, 10x hibrit yakınlaştırma, 24 derece çekim açısı)

12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram değeri, 13 mm odak uzaklığı, 1.4 µm piksel boyutu, 120 derece çekim açısı)

0.3 MP çözünürlüklü 3D ToF derinlik kamera (f/1.0 diyafram değeri)

Galaxy Z Flip kamera özellikleri

12 MP çözünürlüklü geniş açılı ana kamera (f/1.8 diyafram değeri, 27 mm odak uzaklığı, 1/2.55 sensör boyutu, 1.4 µm piksel boyutu, 78 derece çekim açısı)

12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram değeri, 12 mm odak uzaklığı, 1.12 µm piksel boyutu, 123 derece çekim açısı)

Her iki telefonun ön kamerası da ekranın üst tarafında ortaya hizalanan deliklerin içerisine yerleştirilmiş. Galaxy S20 Ultra'nın ön kamerası 40 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahipken, Galaxy Z Flip'in ön kamerası ise 10 MP çözünürlüğünde ve f/2.4 diyafram değerinde.

Her iki telefon da 11 Şubat'ta düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulmuş olup, kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor.

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