1977'de uzaydan gelen gizemli "Wow! Sinyali” çözüldü

Nedir bu "Wow! Sinyali”
Ohio Eyalet Üniversitesi'nin Big Ear radyo teleskobu, 1970'lerin başından 1995'e kadar süren, tarihin en uzun süreli SETI programında kullanıldı. 1977 yılında Big Ear, çok özel bir sinyal tespit etti: Wow! Sinyali. Bu sinyal, nötr hidrojen frekansına çok yakın, güçlü bir dar bant radyo sinyaliydi. Big Ear teleskobu artık yok, ancak bu sinyalin ne olduğu konusundaki çalışmalar devam ediyor.
Sinyal, Big Ear'ın gözlemleyebildiği 72 saniyelik süre boyunca sürdü. Birkaç gün sonra, astronom Jerry R. Ehman, bilgisayar çıktısında bu sinyali gördü ve yanına "Wow!" yazdı. Sinyal, bu isimle anılmaya başlandı. Sinyalin bir diğer adı ise 6EQUJ5. Bu kod, sinyalin zaman içindeki yoğunluk değişimini temsil ediyor.
Bazıları bu sinyalin dünya dışı bir kaynaktan geldiğini düşündü, bazıları ise bunun insan kaynaklı bir parazit olabileceğini öne sürdü. Diğer bir grup ise, bu sinyalin açıklanamayan doğal bir fenomen olduğunu iddia etti.
Ancak yeni araştırmalar, Wow! Sinyali'nin tamamen doğal bir açıklamaya sahip olduğunu gösteriyor.
Başından beri hidrojenmiş
2020 yılı Şubat ve Mayıs ayları arasında yapılan son gözlemlerin, hidrojen hattına yakın, ancak orijinal Wow! Sinyalinden daha az yoğun olan benzer dar bant sinyallerin varlığını ortaya çıkardığı belirtiliyor. Araştırmacılar, bu sinyallerin astrofiziksel bir fenomenle kolayca açıklanabileceğini ve orijinal Wow! Sinyali'nin de bu şekilde açıklanabileceğini söylüyor.
Buna göre Araştırmacılar, Wow! Sinyali'nin, güçlü bir geçici radyasyon kaynağı, örneğin bir magnetar patlaması veya yumuşak gama tekrarlayıcı (SGR, Soft Gamma Repeater) gibi, hidrojen hattından uyarılmış yayılma ile meydana gelen ani bir parlamadan kaynaklandığını varsayıyor. Bu olayların hassas koşullar ve hizalanmalar altında nadiren olduğuna dikkat çekiliyor. Bu şartlar sağlandığında hidrojen bulutlarının birkaç saniye veya dakika boyunca önemli ölçüde parlaması mümkün oluyor.
Araştırmacılar, 1977'de Big Ear'ın gördüğü şeyin, teleskopun görüş alanındaki birkaç nötr hidrojen (H1) bulutundan birinin geçici parlaması olduğunu söylüyor. 1977 sinyali, birçok açıdan Arecibo'nun gördüğü sinyallere benziyordu. Arecibo'da gözlemlenen sinyaller ile Wow! Sinyali arasındaki tek farkın parlaklıkları olduğu aktarılıyor.
Araştırmacılar, sinyalden sorumlu bulutları tanımlayabildiler ancak kaynağı belirleyemediler. Sonuçlar, kaynağın hidrojen sinyalini üreten bulutlardan çok daha uzakta olduğunu gösteriyor. Ancak ek analizler ile kesin konum tespitinin mümkün olduğunu söylüyor araştırmacılar. Wow! Sinyali başlangıçta birçok kişi tarafından teknolojik bir imza olarak yorumlanmıştı. Bu araştırma ise sinyalin nereden geldiğini açıklayarak durumun bir yanlış alarm olduğunu ortaya koyuyor.Kaynakça https://www.universetoday.com/168176/the-wow-signal-deciphered-it-was-hydrogen-all-along/ https://tr.wikipedia.org/wiki/Wow!_sinyali Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.