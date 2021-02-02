Karsan'dan 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüs

Haber Editörü
Dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü olarak nitelendirilen Atak Electric'in seri üretim versiyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı.
Karsan ve ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen otonom Atak Electric'in seri üretim versiyonu bugün resmi olarak tanıtıldı. Otonom Atak Electric, dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü olarak nitelendiriliyor.
Otonom Atak Electric'in tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan ve bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısına Karsan'ın otonom otobüsüyle gitti.