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    Karsan'dan 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüs

    02 Şubat 2021, 23:59
    20b
    1
    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü olarak nitelendirilen Atak Electric'in seri üretim versiyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı.

    Karsan ve ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen otonom Atak Electric'in seri üretim versiyonu bugün resmi olarak tanıtıldı. Otonom Atak Electric, dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü olarak nitelendiriliyor.

    Otonom Atak Electric'in tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan ve bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısına Karsan'ın otonom otobüsüyle gitti.



    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    micro77 (Namık Tırak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Akıllı olun biraz, TOGG gelmeden yerli piyasayı yabancı elektrikli araçlar istilası olmasın diye alınan bir karar olmasın?
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    eca2424 (Eyüp C.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gurur verici.
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    cizmelikedii 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ÖTV fiyatlarını okuyunca bir durdum ben
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    Bloodin 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli araçların ÖTV'lerinin usülsüzce 4 kata çıkarıldığı bir dönemde komik bir haber...
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