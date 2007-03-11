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Karşınızda Nvidia'nın son bombaları: GeForce 8600GT ve 8600GTS

12 yıl
10,6b
1
84
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürdüğü yeni nesil DirectX 10 destekli grafik işlemcisi G80 ve G80 tabanlı GeForce 8800 serisi ekran kartları ile en azından şu an için rakipsiz olarak yoluna devam eden Nvidia, 15-21 Mart tarihleri arasında Hannover / Almanya'da yapılacak olan dünyanın en büyük bilişim organizasyonlarından Cebit'e de sıkı bir şekilde hazırlanıyor. GeFoce 8 serisi ile ciddi başarı yakalayan ve şimdiye kadar 400.000'den fazla kart satmaya başaran firmaya yönelik beklentiler daha uygun fiyatlarıyla orta segment kullanıcılarını mutlu edecek yeni çözümlerini piyasaya sürmesine yönelikti. Özellikle son günlerde Nvidia'yı en hareketli sınıf olan ve firmalar arası rekabetin doruk noktasına ulaştığı orta segmentte temsil edecek olan GeForce 8600 serisine yönelik bilgiler gün yüzüne çıkmaya başlamış, bizde sizlerle haberlerini forumlarımzda paylaşmıştık. Ama elimize ulaşan son bilgiler ile GeForce 8600 serisinin top modeli olan 8600GTS modeli ile birçok kişinin merak ile beklediği 8600GT modeli Donanım Haber farkıyla Türkiye'de herkesten önce yine sizlerle buluşuyor.

Karşınızda Nvidia'nın son bombaları: GeForce 8600GT ve 8600GTS
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Resmini yayınladığımız GeForce 8600GTS modeli en azından belli olan yol haritasına göre, Nvidia'yı orta sınıfta temsil edecek en üst model olacak. Firmanın G84-400 kod adlı grafik işlemcisini temel alan yeni 860GTS'in geride bıraktığımız GeForce 7 serisinden 7900GS ile 7950GT'nin yerini alması bekleniyor. 675MHz'lik gpu hzının yanı sıra 128-bit bellek veri yoluna sahip olacak 8600GTS 2000MHz'de çalışan GDDR3 bellekler ile birlikte üreticisine bağlı olarak 256 ve/veya 512MB belleğe sahip 2 farklı model alternatifi ile piyasaya girecek. Sektör içi uzmanların son açıklamalarına rağmen 2000MHz'lik yüksek saat hızları ile birlike GDDR3 bellekler için belirlenen teknik bariyere yaklaştığı iddia edilen firmanın çözümlerinde GDDR4 bellek kullanımına geçişe de yakın bir zaman içerisinde yavaş yavaş başlayacağı belirtiliyor.

17 Nisan tarihi ile birlikte resmen duyurulması beklenen GeForce 8600GTS, kardeşi 8600GT modelinin de peformans farkı dışında bazı noktalarda ayrılması bekleniyor. Öncelikle PCB yapısı olarak 8600GT modeline göre biraz daha uzun olan 8600GTS modeli 6-pinlik güç girişi ile birlikte geliyor. GeForce 8600GT modelinde ise ekstra güç girişi kullanılmayacak.. İki adet DVI-I çıkışı ile birlikte SLI desteğine de sahip olan GeForce 8600GTS'in yine marka ve modeline göre 200 ile 250$ arasında değişen fiyatlar ile 17 Nisan'dan itibaren satışa çıkması bekleniyor.

Karşınızda Nvidia'nın son bombaları: GeForce 8600GT ve 8600GTS
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Birçok kişinin merakle beklediği GeForce 8600GT modeli ise Nvidia'nın kod adı G84-300 olan grafik işlemcisini kullanacak. 540MHz'lik çekirdek hızının yanı sıra 1400MHz'de çalışan GDDR3 bellekler ile gelecek olan 8600GT modelinin bellek veri yolu da 128-bit olacak. Ek olarak belirtmekte fayda var, 8600GT modellerinin ilk etapta yüksek çözünürlüklü içeriği korumaya yönelik olan HDCP içerik koruma teknolojisine destek vermeyecek. Fakat Nvidia'nın daha sonra güncelleyeceği G84-305 gpu'su ile birlikte 8600GT modeline HDCP desteği de kazandırması bekleniyor.

128 ve 256MB bellek alternatifi ile gelecek olan GeForce 8600GT modeli performans olarak eski seriden GeForce 7600GT'nin yerini alacak. Mayıs ayının başında satışına başlanacak olan GeForce 8600GT modelinin de çift DVI-I ve HDTV desteğine sahip olması bekleniyor. SLI desteğine de sahip olacak olan 8600GT, abisi 8600GTS modelinin aksine ek güç girişi gerektirmeyecek. Son gelen bilgilere göre, Nvidia 8600GT ile birlikte 8500GT modelini de aynı gün piyasaya sürmeyi planlıyor.

Fiyat konusunda Nvidia'nın orta sınıf oyuncularının sıralamasının ise şu şekilde olacağı ifade ediliyor,

8600GTS > $200-250
8600GT > $150-180
8500GT > $90


http://www.ocworkbench.com/2007/nvidia/8600gts/g1.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mr.hahn91 9 yıl
Bendede zotac 8600gt şekli şemali zotacın sitesindeki hiç bi 8600e benzemio ayrıcı kart pci-ex sli girişi yok üsütünde acaba aldığım yere götürüp itiraz mı etsem çünkü kutuda sli ready yazıyor ?
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kobb 12 yıl
Fiyat ayarlamak ve bulunduğu fiyat ve performans aralıklarını uygun ürünlerle doldurmakta Nvidia'nın bence üstüne yok. Göreceksiniz bu kartlar çıkınca va çıktıktan sonra gayet güzel bir fiyat ve performans dizilimiyle sıralanmış olacaklar. Ayrıca emin olun hepsinin performansı ve özellikleri de parasının hakkını verecek. HDMI ve HDCP özelliklerinin olmaması da maliyet yüzündendir kesin. Bu kartların rakipleri Ati'ler 65 nm olacak çünkü. Orta ve alt seviyede kıran kırana bir rekabet izleyeceğiz.
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fx57 12 yıl
Yeni resimler,

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validebag2002 12 yıl
AOPEN H600 B28 400 Watt kasa ve Asus 6600GT kullanıyorum. 8600GTS almayı dusunuyorum, fakat 6 pinli güç girişi ile geliyormuş. Bu durumda 400 Watt'lık bu kasa yeterli olur mu ?
CPU : P4 3.0
Ram : 1 GB
HDD : 160 GB

Bunun dışında kasada herhangi bir PCI kart takılı değil.
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enoman 12 yıl
Evet yeterli olur dostum
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validebag2002 12 yıl
128 bit olması normalde beni hayal kırıklığına uğratan şey HDMI girişinin olmaması. Aksine AMD yeni kartlarında bu girişi kullanıyor.
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Al PaC 12 yıl
Haber için teşekkürler. Nvidia işi biliyor. Gerek zamanlama gerek fiyatlandırma. Bu kartta kaç pixel işlemcisi vardı?

Not: Hem 8600GT nin hem de GTS nin 128bit olacağı yazıyor
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ABSOLUT 12 yıl
300wattlık psu yeter mi acaba buna?
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nirvana16 12 yıl

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nForcer 12 yıl
8600 GTS çekirdeği 90 nm ile mi yoksa 80 nm ile mi üretiliyor? Bir de kartın bellek arabirimi kaç bit?
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