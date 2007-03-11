Karşınızda Nvidia'nın son bombaları: GeForce 8600GT ve 8600GTS

Geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürdüğü yeni nesil DirectX 10 destekli grafik işlemcisi G80 ve G80 tabanlı GeForce 8800 serisi ekran kartları ile en azından şu an için rakipsiz olarak yoluna devam eden Nvidia, 15-21 Mart tarihleri arasında Hannover / Almanya'da yapılacak olan dünyanın en büyük bilişim organizasyonlarından Cebit'e de sıkı bir şekilde hazırlanıyor. GeFoce 8 serisi ile ciddi başarı yakalayan ve şimdiye kadar 400.000'den fazla kart satmaya başaran firmaya yönelik beklentiler daha uygun fiyatlarıyla orta segment kullanıcılarını mutlu edecek yeni çözümlerini piyasaya sürmesine yönelikti. Özellikle son günlerde Nvidia'yı en hareketli sınıf olan ve firmalar arası rekabetin doruk noktasına ulaştığı orta segmentte temsil edecek olan GeForce 8600 serisine yönelik bilgiler gün yüzüne çıkmaya başlamış, bizde sizlerle haberlerini forumlarımzda paylaşmıştık. Ama elimize ulaşan son bilgiler ile GeForce 8600 serisinin top modeli olan 8600GTS modeli ile birçok kişinin merak ile beklediği 8600GT modeli Donanım Haber farkıyla Türkiye'de herkesten önce yine sizlerle buluşuyor.

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Resmini yayınladığımız GeForce 8600GTS modeli en azından belli olan yol haritasına göre, Nvidia'yı orta sınıfta temsil edecek en üst model olacak. Firmanın G84-400 kod adlı grafik işlemcisini temel alan yeni 860GTS'in geride bıraktığımız GeForce 7 serisinden 7900GS ile 7950GT'nin yerini alması bekleniyor. 675MHz'lik gpu hzının yanı sıra 128-bit bellek veri yoluna sahip olacak 8600GTS 2000MHz'de çalışan GDDR3 bellekler ile birlikte üreticisine bağlı olarak 256 ve/veya 512MB belleğe sahip 2 farklı model alternatifi ile piyasaya girecek. Sektör içi uzmanların son açıklamalarına rağmen 2000MHz'lik yüksek saat hızları ile birlike GDDR3 bellekler için belirlenen teknik bariyere yaklaştığı iddia edilen firmanın çözümlerinde GDDR4 bellek kullanımına geçişe de yakın bir zaman içerisinde yavaş yavaş başlayacağı belirtiliyor.

17 Nisan tarihi ile birlikte resmen duyurulması beklenen GeForce 8600GTS, kardeşi 8600GT modelinin de peformans farkı dışında bazı noktalarda ayrılması bekleniyor. Öncelikle PCB yapısı olarak 8600GT modeline göre biraz daha uzun olan 8600GTS modeli 6-pinlik güç girişi ile birlikte geliyor. GeForce 8600GT modelinde ise ekstra güç girişi kullanılmayacak.. İki adet DVI-I çıkışı ile birlikte SLI desteğine de sahip olan GeForce 8600GTS'in yine marka ve modeline göre 200 ile 250$ arasında değişen fiyatlar ile 17 Nisan'dan itibaren satışa çıkması bekleniyor.

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Birçok kişinin merakle beklediği GeForce 8600GT modeli ise Nvidia'nın kod adı G84-300 olan grafik işlemcisini kullanacak. 540MHz'lik çekirdek hızının yanı sıra 1400MHz'de çalışan GDDR3 bellekler ile gelecek olan 8600GT modelinin bellek veri yolu da 128-bit olacak. Ek olarak belirtmekte fayda var, 8600GT modellerinin ilk etapta yüksek çözünürlüklü içeriği korumaya yönelik olan HDCP içerik koruma teknolojisine destek vermeyecek. Fakat Nvidia'nın daha sonra güncelleyeceği G84-305 gpu'su ile birlikte 8600GT modeline HDCP desteği de kazandırması bekleniyor.

128 ve 256MB bellek alternatifi ile gelecek olan GeForce 8600GT modeli performans olarak eski seriden GeForce 7600GT'nin yerini alacak. Mayıs ayının başında satışına başlanacak olan GeForce 8600GT modelinin de çift DVI-I ve HDTV desteğine sahip olması bekleniyor. SLI desteğine de sahip olacak olan 8600GT, abisi 8600GTS modelinin aksine ek güç girişi gerektirmeyecek. Son gelen bilgilere göre, Nvidia 8600GT ile birlikte 8500GT modelini de aynı gün piyasaya sürmeyi planlıyor.

Fiyat konusunda Nvidia'nın orta sınıf oyuncularının sıralamasının ise şu şekilde olacağı ifade ediliyor,

8600GTS > $200-250

8600GT > $150-180

8500GT > $90

http://www.ocworkbench.com/2007/nvidia/8600gts/g1.htm