Karşınızda yekpare gövdeli beyaz Macbook

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Haziran ayında Alüminyum yekpare gövdeli 13-inçlik Macbook Pro'dan sonra geleceğinin ne olacağı tartışılan Macbook'ın yeni versiyonunu bugün satışa sunuldu. 999 Dolarlık fiyatını koruyan yeni nesil Macbook'da en büyük revizyon ise kasa yapısında ve bataryasında yapılmış. Öğrenciler arasında oldukça popüler olan Macbook artık 7 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor.

Beyaz rengini ve polikarbon plastik malzemesini koruyan Macbook bir önceki modelden farklı olarak Macbook Pro ailesinde de kullanılan yekpare (tek parça) kasaya sahip. Yine Macbook Pro ailesinde bulunan cam'dan çoklu dokunmatik trackpad'e de sahip olan yeni nesil Macbook'un 13 inçlik ekranı arkadan LED aydınlatmalı ve maksimum 1280x800 çözünürlüğü destekliyor. Intel'in Core2 Duo 2.26GHz'lik işlemcisinin kullanıldığı cihazda grafik işlemcisi olarak NVIDIA GeForce 9400 tercih edilmiş. Bünyesinde 2GB'lık DDR3 belleği barındıran Macbook standart olarak 5400devir/dakika hızına sahip 250GB'lık sabit diskle gelirken, kullanıcının isteğine bağlı olarak depolama alanı 320GB ve 500GB'a da yükseltilebiliyor.

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