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Karşınızda yekpare gövdeli beyaz Macbook

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
29,2b
1
39
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Karşınızda yekpare gövdeli beyaz Macbook
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Haziran ayında Alüminyum yekpare gövdeli 13-inçlik Macbook Pro'dan sonra geleceğinin ne olacağı tartışılan Macbook'ın yeni versiyonunu bugün satışa sunuldu. 999 Dolarlık fiyatını koruyan yeni nesil Macbook'da en büyük revizyon ise kasa yapısında ve bataryasında yapılmış. Öğrenciler arasında oldukça popüler olan Macbook artık 7 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor.

Beyaz rengini ve polikarbon plastik malzemesini koruyan Macbook bir önceki modelden farklı olarak Macbook Pro ailesinde de kullanılan yekpare (tek parça) kasaya sahip. Yine Macbook Pro ailesinde bulunan cam'dan çoklu dokunmatik trackpad'e de sahip olan yeni nesil Macbook'un 13 inçlik ekranı arkadan LED aydınlatmalı ve maksimum 1280x800 çözünürlüğü destekliyor. Intel'in Core2 Duo 2.26GHz'lik işlemcisinin kullanıldığı cihazda grafik işlemcisi olarak NVIDIA GeForce 9400 tercih edilmiş. Bünyesinde 2GB'lık DDR3 belleği barındıran Macbook standart olarak 5400devir/dakika hızına sahip 250GB'lık sabit diskle gelirken, kullanıcının isteğine bağlı olarak depolama alanı 320GB ve 500GB'a da yükseltilebiliyor.

Karşınızda yekpare gövdeli beyaz Macbook
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Karşınızda yekpare gövdeli beyaz Macbook
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Karşınızda yekpare gövdeli beyaz Macbook
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DH Misafiri 9 yıl
ya bnde ibook var web sayfasında yazılar küçücük oldu yazıları nasıl büyültebilirim yardımcı olursanız sevinirim acil
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Jeak 9 yıl
Alttaki logo fazla buyuk olmadigindan yakismis bence :)
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Majorümsü Minör 9 yıl
harika bi makine olmuş. Allah bize de nasip eder inşallah
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Speed_Passion 9 yıl
Bunlardan alicam bir rane gercekten çok gicel yapıyor apple
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hook1903 9 yıl

Speed_Passion

Bunlardan alicam bir rane gercekten çok gicel yapıyor apple

cidden apple bu işi iyi biliyor
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orqun_0693 10 yıl
gayet güzel özellikleri ve tasarımı.. bide buna xp kurarsak ooohh daha ne olsun... xD xD
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@dministrator 10 yıl
Güzel cihaz , hepimize hayırlı olsun.
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Bshady 10 yıl

orqun_0693
bide buna xp kurarsak ooohh daha ne olsun... xD xD


yuh.. mac alıp xp kurmak

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ugur_dn 9 yıl

orqun_0693

gayet güzel özellikleri ve tasarımı.. bide buna xp kurarsak ooohh daha ne olsun... xD xD


kurarsın tabi 4 işletim sistemi birden mbp'yu kullanıyorum.
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