Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AI ve biyogüvenlik alanında tarihin ilk “zero day” olayı

    Microsoft araştırması, yapay zekanın ölümcül proteinleri güvenlik kontrollerinden kaçırabilecek şekilde tasarlayabildiğini ortaya koydu. Uzmanlar biyogüvenlik konusunda endişeli.

    AI ve biyogüvenlik alanında tarihin ilk “zero day” olayı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yapay zekanın biyolojik silah tasarımını fark edilmeden kolaylaştırabileceğini ortaya koyan çarpıcı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaştı. Ekim 2023’te iki Microsoft araştırmacısı, kötü niyetli kişilerin yapay zeka araçlarıyla tehlikeli proteinler üretmesini önlemeyi amaçlayan güvenlik sistemlerinde şaşırtıcı bir güvenlik açığı keşfetti.

    Bu açıklar ve keşif süreci geçtiğimiz Perşembe gününe kadar gizli tutuldu. Bu sır perdesi, araştırmacıların 72 farklı toksinin yapay zeka destekli binlerce yeni versiyonunu, güvenlik sistemlerine yakalanmayacak şekilde nasıl geliştirdiğini göstermesiyle kalktı. İlgili rapor Science dergisinde yayımlandı.

    Microsoft’un öncülüğündeki ekip, dört farklı tarama yönteminde tespit edilen bu açığı gidermek için bir güvenlik yaması tasarladı. Ancak uzmanlar, benzer güvenlik boşluklarının gelecekte de ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

    Microsoft’un baş bilim sorumlusu Eric Horvitz, çalışmayı anlatırken, “Bu, gezegen için bir Windows güncellemesi modeli gibi. Gerekli olduğunda yamalar göndermeye devam edeceğiz ve ileriye dönük en iyi uygulamaları belirleyerek süreci sürekli takip edeceğiz” dedi. Ekip bu olayı, yazılım dünyasında geliştiricilerin farkında olmadığı ve saldırılara açık bırakan güvenlik boşluklarını tanımlamak için kullanılan “zero day” teriminden ödünç alarak AI ve biyogüvenlik alanında ilk “zero day” olayı olarak nitelendirdi.

    Son yıllarda araştırmacılar, yapay zekayı kullanarak özel proteinler tasarlamaya başladı. Bu araçlar, plastik kirliliğini parçalamaktan hastalıklarla mücadeleye, tarım ürünlerini daha dayanıklı hale getirmeye kadar bilimsel birçok alanda büyük potansiyel sunuyor. Ancak bu potansiyelin farklı bir yüzü de var. Bu sistemler kötücül amaçlar için de kullanılabilir. Bu nedenle Microsoft ekibi da yapay zekayı kullanarak tespit sistemlerinden kaçabilen proteinler üretmeye çalıştı. Ancak proteinler gerçekten fiziksel olarak üretilmedi.

    Yaşamın yapı taşları, proteinler

    AI ve biyogüvenlik alanında tarihin ilk “zero day” olayı Tam Boyutta Gör
    Proteinler, yaşamın yapı taşları olarak hücrelerde hayati işlevler görüyor. Kas inşa etmekten patojenlerle mücadeleye, gerekli kimyasal reaksiyonları gerçekleştirmeye kadar pek çok görevi bulunuyor. Bu proteinler harf dizisi şeklinde yazılabilse de üç boyutlu katlanma biçimleri işlevlerini belirliyor. Uzun yıllar, protein yapısını doğru tahmin etmek bilim dünyası için büyük bir meydan okumaydı.

    Geçen yılın Nobel Kimya Ödülü sahipleri, bilim insanlarının protein yapısını tahmin edebilmesini ve AI kullanarak farklı şekil ve işlevlere sahip proteinler tasarlamasını sağlayan çalışmalarıyla ödüllendirildi. Bu tasarımlar pozitif amaçlarla kullanılabileceği gibi - örneğin çevresel toksinleri tespit eden biyosensörler ya da hastalık teşhisi - kötü amaçlarla da kullanılabiliyor.

    Microsoft ekibi, çalışmada test vakası olarak risin adlı ölümcül zehri seçti. Ekip, AI araçlarıyla risinin genetik kodunu dijital ortamda “yeniden yazdı” ve farklı yazımlara sahip olmasına rağmen muhtemelen halen toksik olan on binlerce yapay protein varyantı oluşturdu.

    Bu dijital konseptlerin gerçek proteinlere dönüştürülmesi bu alanda çalışan ve DNA dizileri üreten şirketlere bağlı. Bu şirketler, bilinen toksinleri veya patojen bileşenlerini tespit ederek kötüye kullanımı önleyen biyogüvenlik yazılımlarına sahipler. Bu şirketlere gelen “siparişler” bu tip yazılımlarla taranıyor ve ortada riskli bir durumun olup olmadığı tespit ediliyor.

    AI proteinleri tespit edilemedi!

    Araştırmacılar, iki büyük şirketin tarama yöntemlerini test ettiğinde AI ile üretilmiş risine benzer proteinlerin tespit edilemediğini gördü. Çünkü bu yeni proteinler artık orijinal risine benzemiyordu. Oysa proteinin işlevi aynıydı.

    Bu güvenlik açığı ortaya çıkınca ekip, işbirlikçilerini genişletti ve araştırmayı onlarca toksin ve virüs bileşenine uyguladı. AI teknikleriyle kodları “yeniden yazılan” ve zararlı yapılarını koruyan 70 binden fazla sentetik protein versiyonu oluşturuldu. Mevcut tarama programları orijinal toksinleri ayıklamada başarılı olsa da, bu yeni versiyonların binlercesi tespit edilmeden geçti.

    Araştırma, biyogüvenlik düzenlemelerinin evrimleşen yapısına da ışık tutuyor. Federal fon alan araştırmacılar, DNA sentezi siparişlerini biyogüvenlik tarama yazılımı kullanan şirketlerden yapmakla yükümlü. Ancak uzmanlar, sistemin büyük ölçüde gönüllülüğe dayandığını ve AI tasarımı toksinlerin fark edilmeden üretilebileceği birçok boşluk bulunduğunu vurguluyor.

    Tüm sentezin büyük şirketlerde yapılmaması da başka bir sorun. Küçük masaüstü cihazlarla kısa DNA dizileri üretilebiliyor ve bunlar birleştirilerek proteinler oluşturulabiliyor. Dahası, bazı toksinler mevcut proteinlere benzediği için tespit edilirken, tamamen yeni toksin tasarımları gözden kaçabiliyor.

    Uzmanlar, çözüm yollarından birinin AI yazılımına daha laboratuvara gelmeden önleyici güvenlik önlemleri entegre edilmesi olduğunu belirtiyor. Bazı uzmanlar içinse en net çözüm, DNA sentez kayıt sistemi kurmak.

    Kaynakça https://news.microsoft.com/signal/articles/researchers-find-and-help-fix-a-hidden-biosecurity-threat/ https://www.washingtonpost.com/science/2025/10/02/ai-toxins-biosecurity-risks
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 1 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lustral kullananlar yorum ayakları soğuk suda bekletmek zararlı mı ayda 100 bin tl kazandiran işler uzun dönem askerlik çıkması için taktikler rölantide egzozdan pat pat ses gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum