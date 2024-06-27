Dünyaca ünlü Türk bilim insanları ve çalışmaları

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tarih boyunca bilim ve teknolojiye katkıda bulunan Türk bilim insanları astronomi, tıp, matematik ve mantık alanlarında çok sayıda eser yazmıştır. Farabi’den Ali Kuşçu’ya, Türkiye’nin ilk nükleer mühendisi Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre’den Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’a, pek çok Türk bilim insanı dünya çapında ses getiren çalışmalarıyla bilime ve teknolojiye yön vermiştir.

En iyi uzay filmleri 5 ay önce eklendi

Bilim insanlarının ortak özellikleri 🔭 Tam Boyutta Gör Meraklı

Sabırlı

Cesur

Ayrıntı odaklı

Yaratıcı

Israrcı

Açık fikirli ve önyargısız

Eleştirel düşünen ve problem çözücü

Öğrenmeye hevesli

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