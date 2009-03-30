Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kibrit kutusu büyüklüğünde Linux PC; AarLogic C10/3

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,9b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kibrit kutusu büyüklüğünde Linux PC; AarLogic C10/3
Tam Boyutta Gör

Gömülü sistemler üzerine çalışan Round Solutions firması AarLogic C10/3 adını verdiği Linux bilgisayarını duyurdu. Sadece kibrit kutusu (104mm x 63mm) büyüklüğünde olan bu bilgisayar özellikle üzerinde barındırdığı gelişmiş iletişim teknolojileriyl dikkat çekmeyi başarıyor. Hem dört band GPRS modülüne hem de GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) çipsetine sahip olan platforma iki adet ARM işlemcisi güç veriyor.

Açıklanan detaylara göre işlemcilerden biri GSM komponenti diğeri ise sistem üzerinde gömülü gelen Linux işletim sistemiyle çalıştırılacak uygulamalar için kullanılıyor. Ethernet ve USB portlarına sahip olan AarLogic C10/3, 4MB dahili bellek ile geliyor. Ayrıca daha yüksek bellek ihtiyacı için sistem SD kart desteği de sunuyor. WiFi ve Bluetooth kullanımına da açık olan sistemde klavye ile birlikte kamera ve diğer okuma cihazları da kullanılabiliyor.

AarLogic C10/3 yurt dışında SIM kart tutucusuyla birlikte 192 Avro'luk fiyat üzerinden satın alınabiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scan 10 yıl
şimdi bunun normal symbian veya wm li telefonların anakartlarından ne farkı var ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 10 yıl
Daha hızlı olabilir ve linux farkları gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyberfox 10 yıl
çift çekirdek değil, 2 ayrı fiziksel cpu galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jackalman 10 yıl
bazı telefonlarda usb girişi zaten mevcut temelini kablosuz iletişim teknolojisinden alan cep telefonlarına ethernet girişi koymakda komik olur heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 10 yıl
2 adet ARM işlemci.Yani bu çift çekirdek gibi birşey mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 10 yıl
yakında ethernet ve usb girişi olan telefonlar çıkarsa şaşırmamamız lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 10 yıl
Linux'u cep telefonu seviyesine indirmiş adamlar. Bunu içeren toplu bir cihaz var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Samsung T260HD; Full HD LCDTV + Monitör 10 yıl Western Digital ile depolama teknolojileri üzerine röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim