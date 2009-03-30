Kibrit kutusu büyüklüğünde Linux PC; AarLogic C10/3

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Gömülü sistemler üzerine çalışan Round Solutions firması AarLogic C10/3 adını verdiği Linux bilgisayarını duyurdu. Sadece kibrit kutusu (104mm x 63mm) büyüklüğünde olan bu bilgisayar özellikle üzerinde barındırdığı gelişmiş iletişim teknolojileriyl dikkat çekmeyi başarıyor. Hem dört band GPRS modülüne hem de GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) çipsetine sahip olan platforma iki adet ARM işlemcisi güç veriyor.

Açıklanan detaylara göre işlemcilerden biri GSM komponenti diğeri ise sistem üzerinde gömülü gelen Linux işletim sistemiyle çalıştırılacak uygulamalar için kullanılıyor. Ethernet ve USB portlarına sahip olan AarLogic C10/3, 4MB dahili bellek ile geliyor. Ayrıca daha yüksek bellek ihtiyacı için sistem SD kart desteği de sunuyor. WiFi ve Bluetooth kullanımına da açık olan sistemde klavye ile birlikte kamera ve diğer okuma cihazları da kullanılabiliyor.

AarLogic C10/3 yurt dışında SIM kart tutucusuyla birlikte 192 Avro'luk fiyat üzerinden satın alınabiliyor.