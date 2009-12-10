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Kingmax Golden Tiger serisi yeni USB belleklerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Kingmax, Golden Tiger serisi yeni USB belleklerini duyurdu. Junior Tiger ve King Tiger olarak isimlendirilen yeni sürücü modellerinden Junior Tiger 2GB, 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile geliyor.

Pakette Ürün teknolojisi ile sayesinde 31.5 x 12.4 x 2.2 mm boyutlarında kompakt bir yapıya sahip olan ayrıca su geçirmez ve darbelere dayanıklı yapıda olan harici depolama sürücü USB 2.0 ara birimini kullanıyor. King Tiger serisinde 2GB ve 32GB arasında farklı kapasite seçenekleri sunulmakta. 62 x 18 x 9.2 mm boyutlarında olan yeni sürücünün Kar Beyazı ve Mürekkep Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile hazırlandığı belirtiliyor. Önümüzdeki haftlarda satışa sunulacak belleklerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 9 yıl
başarılarınızdan dolayı sızı ıctenlıkle kutluyorum
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tolgaciik 9 yıl
Okuma ve yazma hızları hakkında bir bilgi yokmu ?
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