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Bellek üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Kingston, 16GB kapasiteli microSD bellek kartını duyurdu. Yüksek kapasite ve performans hedefiyle hazırlanan microSD bellek kartının, Class 10 performans derecelendirmesine sahip olduğu ve en az 10MB/sn veri transfer hızı sunabildiği belirtiliyor. 3.0 sürüm numaralı SD spesifikasyonuyla hazırlanan 16GB kapasiteli microSD bellek kartı, tercihe bağlı olarak /SD+miniSD adaptörleriyle alınabilecek. Ömür boyu garanti ile kullanıma sunulan microSD bellek kartının yurt dışı satış fiyatı ise yaklaşık 75 £ seviyesinde.

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