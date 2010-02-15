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Kingston 16GB kapasiteli microSD bellek kartını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston 16GB kapasiteli microSD bellek kartını duyurdu
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Bellek üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Kingston, 16GB kapasiteli microSD bellek kartını duyurdu. Yüksek kapasite ve performans hedefiyle hazırlanan microSD bellek kartının, Class 10 performans derecelendirmesine sahip olduğu ve en az 10MB/sn veri transfer hızı sunabildiği belirtiliyor. 3.0 sürüm numaralı SD spesifikasyonuyla hazırlanan 16GB kapasiteli microSD bellek kartı, tercihe bağlı olarak /SD+miniSD adaptörleriyle alınabilecek. Ömür boyu garanti ile kullanıma sunulan microSD bellek kartının yurt dışı satış fiyatı ise yaklaşık 75 £ seviyesinde.

Kingston 16GB kapasiteli microSD bellek kartını duyurdu
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sariugur 9 yıl
ne güzel ürünler var dışarda ülkemize gelmiyor, bunların daha düşüklerine daha fazla para ödüyoruz... gerçi ben kendime bundan birtane sipariş ettim amazon.com'dan, 85$ şuanki satış fiyatı, indirimde baya. 16GB Class10 için hemde kingston kalitesinde gayet iyi bir fiyat. arayanlar önerimdir amazonda "kingston 16 gb class 10 microsd" diye aratabilir.
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Bukalemun 9 yıl
Bu ömür boyu garanti olayı çok iyi , ama takip edilmiyor - işleyiş prosedür dolu. bu ürünleri PC ye takıp SSD disk tarzında kullanılabilir mi? 16gb NETBOOK için bile hdd olur düşüncesindeyim.
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istblacken 9 yıl
Kingston ın ürünleri aynı fiyatla rakiplerine göre biraz daha az performanslı oluyor ama genelde diğerlerinden daha dayanıklı.
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XenonMan58 9 yıl
bayjkartal
vergileri karıştırma şimdi onu katarsan 150 e olur...bu ülkede...
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bayjkartal 9 yıl
yaklaşık 75 £ vergiler dahil türk parası kaç lira yapar bu....?
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golge3546 9 yıl
Bir zamanlar satın aldığım motorola e398'in kutusundan 64 mb microsd çıkmıştıda,kendi kendime'Vay be şuncacık şey 64 mb demiştim':)
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lvlono 9 yıl
Kingston SD bellekleri tutmuyorum artık.Yaklaşık 2-3 sene evvel LG telefonumla beraber 1 Gb lık hafıza kartı gelmişti Kingston.Bellek birşekilde bozulmuş, satandart işletim sistemini çökermişti telefonun.Çok uğraşmıştım ama bundan böyle Kingston a HAYIR...
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daywalker148 9 yıl
Bir zamanlar 128mb için bi ton para verirdik şimdi 16gb. Nereye kadar...
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sertacaygun 9 yıl
Şu küçücük yere 16GB, yaklaşık 4 DVD... Teknolojiye can kurban...
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TELESCOPE 9 yıl

sertacaygun

Şu küçücük yere 16GB, yaklaşık 4 DVD... Teknolojiye can kurban...



dana ileride nelerle karşılaşacağız acep
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