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Kingston 40GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston 40GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün önde gelen kuruluşlarından Kingston, SSD gamını yeni modellerle güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile giriş seviyesindeki modelleri kapsayan V (Value) serisi SSD ailesine düşük kapasiteli yeni bir model daha ekledi. Firmanın 40GB depolama sunan, NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüsünde Intel teknolojisi temel alınıyor.

34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücüsü, SATA-II ara birimine destek sunuyor. Intel tarafından hazırlanan NAND flash bellek kontrolcüsünün kullanıldığı 40GB kapasiteli depolama sürücüsünün 170MB/sn okuma ve 40MB/sn yazma hızlarını desteklediği açıklandı.

Hata öncesi kullanım süresi 1 milyon saat olan yeni sürücünün üç yıllık garantive 115$'lık etiket fiyatı ile 9 Kasım'dan itibaren raflardaki yerini almaya başlayacak. Ayrıca aynı sürücünün, veri güvenliği için yedekleme yazılımı içeren ikinci bir versiyonunun ise 130$'lık fiyat üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.


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ssonerb 10 yıl
pazarlama politikasına bak biz sabırsızlıkla bekliyoruz ssd leri adamlar sabırla ufak ufak geliyor.40gb gibi bi degeri ve 40mb yazma hızını nası uydurdu bilmiyorum bildigim tek bişi var cok ugrastıgı.adamlar ellerindeki ssd leri kırpıyor. para para para
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AviatoR 10 yıl
kusura bakmayın arkadaşlar yeniyim bu konularda da SSD nedir
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tanak 10 yıl
yazma hızı cok dusuk. en az 100 olmalı
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ENIGMA 10 yıl
hız icin degilde...guvenlik icin dusunulebilir...sonucta mekanik disklerden daha guvenli oldugu kesin.....nanoteknoloji cagindayiz hala mekanik cagdisi disklerle ugrasiyoruz..aglanacak halimize guluyoru
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aykutx 10 yıl
Yakında biri alır ssd raid 0 yapar herhalde.Performansını merak ediyorum açıkcası.
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Gt95 10 yıl
haber icin tesekkurler fx57 kardesim ilk ciktiklari icin ssd hardiskler zamanla dusucektir __Tyler Durden__ nicli kardesimize katiliyorum 1999 senelerde 40 gb hardiskler dudak ucurtan fiyatlardaydi simdi 50 tl almayani dovuyorlar insalah 1 tb ssdler 120 dolara satilirken gorucez magazalarda bunun icinde 4 sene gecmesi lazim herhalde yanlisim varsa duzeltin
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NemesisR3 10 yıl
bu fiyata SDD güzel doğrusu

sanırım fiyatları ucuzlamaya başladı sonunda, belki kapasite olarak çok az ama işletim sistemi kurmak için güzel olur bu

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toonjai 10 yıl
ucuz ssd üreteceğim diye içine etmiş bu firma! ucuz kontrolcü ve yongalarla yazma(ma) hızı anca 40mb/sn olmuş.yani mekanik disklerle neredeyse aynı ! performans arayan kullanıcı yanına bile yaklaşmaz zaten bu tip ssd lerin.
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Towarscke 10 yıl
arkadaslar..
ben sadece sistem icin 80gb harddisk kullaniyorum ve programlarimin tumu ile beraber 20gb'in uzerindeyim.. 40gb harddsik hem sistem hemde programlar icin yeterli ve performansli olacaktir...

SSD harddiskler'e film, muzik ve resim koymak anlamsiz gelecektir... bu tip media dosyalarinin sistem performansina etkisi yok.. Windows calisacak sadece bunun uzerinde.. baska bisey koymayacaksiniz.. gerek yok cunku.. eski harddiskinizi depo yapacaksiniz...boyle bisey alsam 80gb harddiski cikartirim...
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venom88 10 yıl
40MB/sn yazma şaka gibi.
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Codest 9 yıl

venom88

40MB/sn yazma şaka gibi.

Kapasitesi kaç bak bakayım?
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tahir40 10 yıl
170mb/s ile nasıl üst düzey disklerle yarışır? Orta seviye kartlar 200, üst seviyeler 250mb/s yapıyor. Yazma hızı zaten 40mb/s,komik... Bunu alıcağın paraya 2tane WD Black Caviar 500gb al,raid 0 bağla, güle güle kullan :)
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SupermanPrime 10 yıl
40mb/sn mi ikitane 500 gb alıp raid yapsak daha iyi olmazmı ? ne anlamı kaldı ssd nin amacının dışına çıkmış biraz sanki
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@nano@ 10 yıl
40gb çok olmuş 4gb olsa tadından yenmezdi
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-dehşet- 10 yıl
40MB/sn

140MB/sn olmasın o.Doğruysa ne anladım ben SSD den.
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serhatti 10 yıl
Bu SSD'nin bir iki yerde testini gördüm,veri okumada ve erişim süresinde piyasadaki en hızlı ve pahalı ssd'leri ya geçmiş ya da başa baş sonuçlar almış.
Cihazın zayıf yönü okuma.Fiyatı düşük tutmak için okuma hızını iyice kırpmışlar ama sadece sistem kurmak için kullanılırsa bunun da pek bir önemi kalmıyor.
Yurtdışı fiyatı için yazılım ve kutu içeriksiz,tek ssd olarak 85 dolar diye geçiyor fiyatı....
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__Tyler Durden__ 10 yıl
SSD'lerin de fiyatları düşmeye başladı. Kapasiteleri biraz daha artar ve fiyatlar biraz daha makülleşirse harddiskleri yalnızca depo olarak kullanacağız anlaşılan.
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Exxcrea 10 yıl
bende teknoloji geliştikce kapasiteler articak saniyodum.

artik bukadar kucuk kapasiteli depolama için işe yaramayan şeyleri niye uretiyolar. ucuz olcak diye de 1 filmi almayan şeyi vercekler bize
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