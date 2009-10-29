Kingston 40GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün önde gelen kuruluşlarından Kingston, SSD gamını yeni modellerle güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile giriş seviyesindeki modelleri kapsayan V (Value) serisi SSD ailesine düşük kapasiteli yeni bir model daha ekledi. Firmanın 40GB depolama sunan, NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüsünde Intel teknolojisi temel alınıyor.
34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücüsü, SATA-II ara birimine destek sunuyor. Intel tarafından hazırlanan NAND flash bellek kontrolcüsünün kullanıldığı 40GB kapasiteli depolama sürücüsünün 170MB/sn okuma ve 40MB/sn yazma hızlarını desteklediği açıklandı.
Hata öncesi kullanım süresi 1 milyon saat olan yeni sürücünün üç yıllık garantive 115$'lık etiket fiyatı ile 9 Kasım'dan itibaren raflardaki yerini almaya başlayacak. Ayrıca aynı sürücünün, veri güvenliği için yedekleme yazılımı içeren ikinci bir versiyonunun ise 130$'lık fiyat üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.
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sanırım fiyatları ucuzlamaya başladı sonunda, belki kapasite olarak çok az ama işletim sistemi kurmak için güzel olur bu
ben sadece sistem icin 80gb harddisk kullaniyorum ve programlarimin tumu ile beraber 20gb'in uzerindeyim.. 40gb harddsik hem sistem hemde programlar icin yeterli ve performansli olacaktir...
SSD harddiskler'e film, muzik ve resim koymak anlamsiz gelecektir... bu tip media dosyalarinin sistem performansina etkisi yok.. Windows calisacak sadece bunun uzerinde.. baska bisey koymayacaksiniz.. gerek yok cunku.. eski harddiskinizi depo yapacaksiniz...boyle bisey alsam 80gb harddiski cikartirim...
Kapasitesi kaç bak bakayım?
140MB/sn olmasın o.Doğruysa ne anladım ben SSD den.
Cihazın zayıf yönü okuma.Fiyatı düşük tutmak için okuma hızını iyice kırpmışlar ama sadece sistem kurmak için kullanılırsa bunun da pek bir önemi kalmıyor.
Yurtdışı fiyatı için yazılım ve kutu içeriksiz,tek ssd olarak 85 dolar diye geçiyor fiyatı....