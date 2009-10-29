Kingston 40GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu

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Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün önde gelen kuruluşlarından Kingston, SSD gamını yeni modellerle güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile giriş seviyesindeki modelleri kapsayan V (Value) serisi SSD ailesine düşük kapasiteli yeni bir model daha ekledi. Firmanın 40GB depolama sunan, NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüsünde Intel teknolojisi temel alınıyor.

34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücüsü, SATA-II ara birimine destek sunuyor. Intel tarafından hazırlanan NAND flash bellek kontrolcüsünün kullanıldığı 40GB kapasiteli depolama sürücüsünün 170MB/sn okuma ve 40MB/sn yazma hızlarını desteklediği açıklandı.

Hata öncesi kullanım süresi 1 milyon saat olan yeni sürücünün üç yıllık garantive 115$'lık etiket fiyatı ile 9 Kasım'dan itibaren raflardaki yerini almaya başlayacak. Ayrıca aynı sürücünün, veri güvenliği için yedekleme yazılımı içeren ikinci bir versiyonunun ise 130$'lık fiyat üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.