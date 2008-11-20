Kingston, DataTraveler 150 serisine 64GB kapasiteli yeni bir USB bellek ekledi

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Bellek ve depolama çözümlerinde endüstrinin lider isimlerinden Kingston, DataTraveler 150 serisi USB bellek ailesini yüksek kapasiteli yeni bir model ile genişletiyor.

Firmadan gelen bilgilere göre seriye 64GB'lık yeni bir model daha ilave ediliyor. Kendi boyutundaki en yüksek kapasiteli USB bellek çözümlerinden biri olduğu ifade edilen Kingston'ın yeni modeli ile özellikle yüksek boyutlu dosyaların yedeklenmesi veya taşınması noktasında kullanıcılara kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

Windows (2000 veya üstü), MacOS X (10.3 veya üstü), Linux kernel 2.6+ gibi işletim sistemleriyle kullanılabilen 64GB'lık USB belleğin 177$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulduğu bildiriliyor.