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Kingston, DataTraveler 150 serisine 64GB kapasiteli yeni bir USB bellek ekledi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston, DataTraveler 150 serisine 64GB kapasiteli yeni bir USB bellek ekledi
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Bellek ve depolama çözümlerinde endüstrinin lider isimlerinden Kingston, DataTraveler 150 serisi USB bellek ailesini yüksek kapasiteli yeni bir model ile genişletiyor.

Firmadan gelen bilgilere göre seriye 64GB'lık yeni bir model daha ilave ediliyor. Kendi boyutundaki en yüksek kapasiteli USB bellek çözümlerinden biri olduğu ifade edilen Kingston'ın yeni modeli ile özellikle yüksek boyutlu dosyaların yedeklenmesi veya taşınması noktasında kullanıcılara kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

Windows (2000 veya üstü), MacOS X (10.3 veya üstü), Linux kernel 2.6+ gibi işletim sistemleriyle kullanılabilen 64GB'lık USB belleğin 177$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulduğu bildiriliyor.


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yxdl11 10 yıl
200 tl'ye 1 TB harici bellekler var, çin işi min işi..
gereksiz ve o paraya yazık..
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ozcanseker 11 yıl
64gb USB 2.0 hızıyla doldurulması biraz uzun sürebilir. O yüzden USB 3.0 a uyumlu olmayan usb bellek alınmamalı. Mümkünse USB 3.0 a uyumlu olan usbler beklenmeli. Yoksa onca para boşa gidebilir.
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SnRkRkMn 11 yıl
o kadar para verilmezki kardeşim 177$ çok o paraya 2 tane 250 harıcı alırım hemde 2.5"
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dred 11 yıl
türkiyede halen 16 gb usb bellek bile bulmak zor 64 gblar ne zaman geli,r acaba?
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dmltnman 11 yıl

Orjinalden alıntı: SnRkRkMn

o kadar para verilmezki kardeşim 177$ çok o paraya 2 tane 250 harıcı alırım hemde 2.5"


Bu dediğin bu parayla şu notebook u alacağıma bu masaüstü bilgisayarı alırım gibi birşey olmuş..

Boş ve gereksiz bir yorum..
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mutaki 11 yıl
Allamışlar boyamışlar yeni modeli çıkarmışlar... Benim King den ağzım yanı... 64 GB yi kaç saatte kopyalar acaba ??
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