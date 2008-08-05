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Kingston DataTraveler Mini Slim serisi yeni usb belleklerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
11,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek teknolojilerinde sektörün lider isimlerinden biri olan Kingston, DataTraveler Mini Slim adını verdiği yeni USB bellek ailesini duyurdu. 38.85x16.40x6.44mm boyutlarında olan ve kompakt yapısı ile dikkat çeken yeni bellekler ilk etapta 2GB ve 4GB'lık kapasiteler ile kullanıma sunulurken takip eden süreçte 8GB'lık modelin de pazara sürülmesi bekleniyor. Siyah, Mavi ve Pembe gibi farklı renk alternatiflerine sahip olan Kingston'un yeni bellek serisi usb 2.0 arabirimini kullanıyor ve iki yıllık garanti ile geliyorlar. Kingston'ın DataTraveler Mini Slim serisi 2 ve 4GB'lık yeni bellekleri sırasıyla 11$ ve 19$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahipler.
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mamad 11 yıl
Anahtarlık niyetine kullanılır yav!!!


Fiyatı da güzelmiş iyi valla yakında cd die bişi kalmıcak bu gidişle...
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RaptorFX 11 yıl
8gb yi alip anahtarlik yaparim. güzel ürünler...
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Tolgá 11 yıl
güzel miş siyah oolan güzel duruo..haber için saol fx57
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freestyler7 11 yıl
Ewt güzel aletler baya bi miniklermiş mavi şekil duruo
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