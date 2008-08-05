Kingston DataTraveler Mini Slim serisi yeni usb belleklerini duyurdu

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Bellek teknolojilerinde sektörün lider isimlerinden biri olan Kingston, DataTraveler Mini Slim adını verdiği yeni USB bellek ailesini duyurdu. 38.85x16.40x6.44mm boyutlarında olan ve kompakt yapısı ile dikkat çeken yeni bellekler ilk etapta 2GB ve 4GB'lık kapasiteler ile kullanıma sunulurken takip eden süreçte 8GB'lık modelin de pazara sürülmesi bekleniyor. Siyah, Mavi ve Pembe gibi farklı renk alternatiflerine sahip olan Kingston'un yeni bellek serisi usb 2.0 arabirimini kullanıyor ve iki yıllık garanti ile geliyorlar. Kingston'ın DataTraveler Mini Slim serisi 2 ve 4GB'lık yeni bellekleri sırasıyla 11$ ve 19$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahipler.