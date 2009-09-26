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Kingston DataTravler 410 serisi USB belleklerinde performans güncellemesi yaptı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston DataTravler 410 serisi USB belleklerinde performans güncellemesi yaptı
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, DataTraveler 410 serisi USB belleklerinde performans güncellemes yaptı. Firmanın 65.76 x 17.98 x 10.7 mm boyutlarındaki döndürüebilir tasarımlı DataTraverler 410 modellerinde yapılan güncelleme ile birlikte okuma ve yazma hızlarının 20MB/sn'ye ulaştığı açıklandı.

Windows ReadyBoost teknolojisiyle uyumlu olan USB bellek ailesiyle kullanıcılara 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB kapasiteli taşınabilir depolama sürücüleri sunuluyor. SecureTraveler güvenlik yazılımıyla gelen ve beş yıllık garanti ile sunulan Kingston DataTraveler 410 serisi 26$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.


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baybay 9 yıl
Türkiyeye Ne zaman gelecek acaba hiçbir sitede bulamadım Sadece DT 400 var.
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Yazılımcı Online 9 yıl
Trancend diye bir marka almıştım tipi çok hoş küçük bişey 4GB fakat okuma hızı 20mb iken yazma hızı 3-8 arası değişiyor. Samsung bigboy belleğim gibi çatır çatır dosya atabileceğim bir usb bellek önerir misiniz acaba. :)
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OverClocK1ng 10 yıl
Tasarımını beğenmedim. Aynı boyutta veya daha ufak ama daha güzel mesela o dönen şey olmadan yapabilirlerdi. OCZ Diesel daha ufak ama daha hızlı.
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sertacaygun 10 yıl
Çok güzel olmuş da ... Önceki bellek 20 yerine 19'la mı transfer yapıyordu ?
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