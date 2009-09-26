Kingston DataTravler 410 serisi USB belleklerinde performans güncellemesi yaptı

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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, DataTraveler 410 serisi USB belleklerinde performans güncellemes yaptı. Firmanın 65.76 x 17.98 x 10.7 mm boyutlarındaki döndürüebilir tasarımlı DataTraverler 410 modellerinde yapılan güncelleme ile birlikte okuma ve yazma hızlarının 20MB/sn'ye ulaştığı açıklandı.

Windows ReadyBoost teknolojisiyle uyumlu olan USB bellek ailesiyle kullanıcılara 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB kapasiteli taşınabilir depolama sürücüleri sunuluyor. SecureTraveler güvenlik yazılımıyla gelen ve beş yıllık garanti ile sunulan Kingston DataTraveler 410 serisi 26$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.