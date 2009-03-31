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Kingston, Nehalem sunucular için hazırladığı DDR3 bellekleri satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston, Nehalem sunucular için hazırladığı DDR3 bellekleri satışa sundu
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, Intel'in pazara henüz giren Nehalem mimarili Xeon 5500 serisi profesyonel işlemcileri için hazırladığı yeni bellekleri duyurdu. Firmanın 1066MHz ve 1333MHz'de çalışan registered ECC bellek modülllerinin 1GB ve 2GB'lık kapasite seçenekleriyle kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Üç kanal bellek konfigürasyonunda yeni nesil Xeon işlemcileriyle çalışmak üzere hazırlandığı belirtilen sunucu belleklerinin ömür boyu garanti ile satışa sunulduğu belirtilirken fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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yekoo 10 yıl
o kadar çok f/p ramlar varken artık kingston vasattan öte değil. heleki ocz a-data vs vs.. gibi rakipler varken :)
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By MuRaT 10 yıl
Fiyatlar Netleşirse(ucuz) Ve İstenilen Performans(Yüksek) Alınırsa..
Nehalem Tabanında Tutulacak Gibi Gözüküyor
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