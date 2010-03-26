Kingston sadece bu ay 30.000 adet 30GB SSD sürücü sattı

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sabit disklerin yerini alması beklenen NAND flash tabanlı SSD depolama sürücüleri, yüksek maliyetlerinden ötürü en azından şu an için bu öngörüyü güçlü kılacak kullanım yaygınlığına ulaşmış değil. Ancak üreticiler tarafından çift sürücülü sistemler için hazırlanan 30GB/40GB kapasiteli modeller, SSD sürücülerin yaygınlaşmasında itici güç olacak gibi görünüyorlar.

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama ile SSDNow V serisi altında hazırladığı 30GB kapasiteli SSD modelini pazara sunmuştu. 100 dolar civarındaki satış fiyatıyla öne çıkan sürücü için Kingston, bu ay içerisinde şimdiye kadar 30.000 adet satan SSD modelinin beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini belirtti.

Çift sürücülü sistemlerde yaygınlaşacağı düşünülen düşük maliyetli SSD sürücüler için girişimde bulunan bir diğer isim de Intel olmuş ve firma 40GB kapasiteli X25-V Value modelini 125 dolar civarında bir fiyatlandırma ile satışa sunmuştu. 43nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Toshiba MLC yongasının kullanıldığı Kingston çözümünden farklı olarak Intel, sürücülerinde kendi geliştirdiği 32nm çipleri kullanıyor.

Kingston ve Intel ile birlikte OCZ gibi bazı bellek üreticileri de düşük kapasiteli SSD sürücülerini pazara sunuyorlar.

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