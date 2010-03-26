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Kingston sadece bu ay 30.000 adet 30GB SSD sürücü sattı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sabit disklerin yerini alması beklenen NAND flash tabanlı SSD depolama sürücüleri, yüksek maliyetlerinden ötürü en azından şu an için bu öngörüyü güçlü kılacak kullanım yaygınlığına ulaşmış değil. Ancak üreticiler tarafından çift sürücülü sistemler için hazırlanan 30GB/40GB kapasiteli modeller, SSD sürücülerin yaygınlaşmasında itici güç olacak gibi görünüyorlar.

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama ile SSDNow V serisi altında hazırladığı 30GB kapasiteli SSD modelini pazara sunmuştu. 100 dolar civarındaki satış fiyatıyla öne çıkan sürücü için Kingston, bu ay içerisinde şimdiye kadar 30.000 adet satan SSD modelinin beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini belirtti.

Çift sürücülü sistemlerde yaygınlaşacağı düşünülen düşük maliyetli SSD sürücüler için girişimde bulunan bir diğer isim de Intel olmuş ve firma 40GB kapasiteli X25-V Value modelini 125 dolar civarında bir fiyatlandırma ile satışa sunmuştu. 43nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Toshiba MLC yongasının kullanıldığı Kingston çözümünden farklı olarak Intel, sürücülerinde kendi geliştirdiği 32nm çipleri kullanıyor.

Kingston ve Intel ile birlikte OCZ gibi bazı bellek üreticileri de düşük kapasiteli SSD sürücülerini pazara sunuyorlar.

Kingston sadece bu ay 30.000 adet 30GB SSD sürücü sattı
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stradosphere 9 yıl
OCZ nin ürünleri ile karşılaştırılınca Kingston amele gibi kalıyor yanında.
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1963bursa 9 yıl
Önce geçen senenin fiyatlarına geri dönsün Kingstone, ondan sonra sattım haberlerini piyasaya yedirmeye çalışsın, 30 bin adet satabiliyordu da, geçen sene GB başı 2$'ken satamadı da, şimdi fahiş fiyatlayınca mı satabildi, gülemiyorum bile....Belliki bayiilere bişeler dayatmış, bunları almazsanız diğer ürünleri vermem falan yada zoraki sözde eşantiyon uygulamaları...
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Batuist 9 yıl
haberde belirtilen satış rakamı Kingstonun distrübütörler tarafından verilen ve onlara dağıtılan satış rakamı olmasın?? Yani son kullanıcının aldığı satış rakamı olduğunu hiç düşünmüyorum.. bu rakamın son kullanıcılar tarafından alınan adedi Yizde 10-20'yi geçtiğini hiç düşünmüyorum.. Ki birde hepsinin elinde stok tuttuğunu düşünün dünya genelinde... haberleri daha net vermek lazım diye düşünüyorum.. havada duran ifadeler..
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baysan240 9 yıl
shuttring ??
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spaydix 9 yıl
5 para etmez ilk seriyi sattı tabi okuma 100mb yazma 80 mb kingston un kendini çok geliştirmesi lazım
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CeFurkan 9 yıl
arkadaslar ilk seri ssd ler cok kotu

yazarken inanilmaz shuttring yapiyor

uzak durun
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Bionic. 9 yıl

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