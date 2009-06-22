Kingston T1 serisi 1600MHz DDR3 bellek kitini satışa sunuyor

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128GB kapasiteli USB bellek modelini ilk defa duyuarak ses getiren Kingston, T1 serisi altında yeni bellek kitini kullanıma sunuyor. Firmanın Intel Core i7 platformu için hazırladığı 6GB kapasiteli bellek kiti, 2GB'lık 3 adet bellek modülünden oluşuyor. T1 serisine özgü özel soğutucu ile donatılan bellek kiti 1600MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde CAS9 zamanlamalarıya geliyor. Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) teknolojisine de destek veren DDR3 bellek kiti ömür boyu garanti ile geliyor

Kingston 1600MHz'de çalışan, T1 serisi üç kanal DDR3 bellek kitini 155$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla pazara sunuyor.