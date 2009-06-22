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Kingston T1 serisi 1600MHz DDR3 bellek kitini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston T1 serisi 1600MHz DDR3 bellek kitini satışa sunuyor
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128GB kapasiteli USB bellek modelini ilk defa duyuarak ses getiren Kingston, T1 serisi altında yeni bellek kitini kullanıma sunuyor. Firmanın Intel Core i7 platformu için hazırladığı 6GB kapasiteli bellek kiti, 2GB'lık 3 adet bellek modülünden oluşuyor. T1 serisine özgü özel soğutucu ile donatılan bellek kiti 1600MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde CAS9 zamanlamalarıya geliyor. Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) teknolojisine de destek veren DDR3 bellek kiti ömür boyu garanti ile geliyor

Kingston 1600MHz'de çalışan, T1 serisi üç kanal DDR3 bellek kitini 155$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla pazara sunuyor.


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selcuksert38 10 yıl
ben de iko68 e katılıyorum.2x2gb kıngston 800mhz cl5 ram kullanıyorum ve yaklasık % 50 oc yapmama ragmen hiçbir sorun yasamadım bilginize....
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iko68 10 yıl
ABD hakkında yalnış bilgilere sahipsiniz. Özetle Michael Moore'un belgesellerini izlemenizi öneririm. 3. Dünya ülkesi kavramı sömürgeleştirilmiş ülkeler için kullanılır. Tarihimizde hiçbir zaman sömürge olmadık. Ama bu ürünlerin daha uygun fiyatlı olması temenninize katılıyorum. Ayrıca Kingston ramler oldukça stabil ve sorunsuz oluşlarıylada bilinir. Yıllardır tercih eder ve kullanırım.
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dstk 10 yıl
CAS9 DDR3-1600 kullanacağıma DDR2-1200 CAS5 kullanırım daha iyi...
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Momo-Oz 10 yıl
milyondabir arkadasım +1 diyorum hükümetimiz sağolsun ..kaz gibi yolunuyoruz neyse konuya dönelim kingstone ramlerine ısınamadım nedendir bilmiyorum corsair bana daha sıcak geliyo :D
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reys 10 yıl
Kingstonlar konusunda bir sürü şikayet duydum.Kingston ramler seçeceğin son markadır.Ayrıca cas9 zamanı yüksek olmuş 8 olmasını beklerdim.
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milyondabir 10 yıl
abd yasayan insanlar cok sansli valla hem alim gucu cok iyi hem de fiyatlari cok iyi
burda hem alim gucu yok herseye vergi cok
fiyarlar da kotu 3 dunya ulkesiyiz ne aci bisey
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