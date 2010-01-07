Kingston'dan 1600$'a DDR3 bellek kiti, işte detaylar

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, yüksek kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu. Firmanın üç kanal bellek desteği sunan Intel Bloomfield platformu (Core i7 900 serisi ve X58 çipset) için hazırladığı bellek kiti, her biri 4GB kapasiteli 6 adet özel soğutuculu bellek modülünden oluşuyor. 1598$ seviyesinden pazara sunulan 24GB'lık kitin yanı sıra çift kanal bellek desteği sunan LGA 1156 formundaki Intel işlemciler (Corei i3, Core i5, Core i7) içinse yine her biri 4GB kapasiteli 4 modülden oluşan 16GB'lık kit hazırlayan Kingston, bu kiti ise 1065$ seviyesinden satışa sunuyor.

Kingston yüksek kapasiteli bellek kitlerine ek olarak Kingston, 2.5-inç boyutundaki yeni SSD sürücüsünü de pazara sunuyor. Boot sürücüsü olarak kullanılması planlanan 30GB kapasiteli yeni SSD, 180MB/sn okuma ve 50MB/sn yazma hızlarını destekleyen ayrıca Windows / TRIM uyumluluğu bulunan sürücü yurt dışında 109$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine snulyor.