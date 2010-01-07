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Kingston'dan 1600$'a DDR3 bellek kiti, işte detaylar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston'dan 1600$'a DDR3 bellek kiti, işte detaylar
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, yüksek kapasiteli DDR3 bellek kitini duyurdu. Firmanın üç kanal bellek desteği sunan Intel Bloomfield platformu (Core i7 900 serisi ve X58 çipset) için hazırladığı bellek kiti, her biri 4GB kapasiteli 6 adet özel soğutuculu bellek modülünden oluşuyor. 1598$ seviyesinden pazara sunulan 24GB'lık kitin yanı sıra çift kanal bellek desteği sunan LGA 1156 formundaki Intel işlemciler (Corei i3, Core i5, Core i7) içinse yine her biri 4GB kapasiteli 4 modülden oluşan 16GB'lık kit hazırlayan Kingston, bu kiti ise 1065$ seviyesinden satışa sunuyor.

Kingston yüksek kapasiteli bellek kitlerine ek olarak Kingston, 2.5-inç boyutundaki yeni SSD sürücüsünü de pazara sunuyor. Boot sürücüsü olarak kullanılması planlanan 30GB kapasiteli yeni SSD, 180MB/sn okuma ve 50MB/sn yazma hızlarını destekleyen ayrıca Windows / TRIM uyumluluğu bulunan sürücü yurt dışında 109$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine snulyor.


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Tolgá 9 yıl
görende dominator gt gibi bellekler yapıyor zannetcek
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Godolphin 9 yıl
Mhz'si yazmıyormu benmi görmedim ?
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cengizhan72 9 yıl
Dünyada bulunmayan bir maden yada metaldenmi yapılmış acaba?
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genelkurmay89 9 yıl
onun fiyatı ne öle ya






ben o fiyata sistem toplarım hocam aman bizden uzak dursun


ayrıca haber için teşekkürler...
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quzman 9 yıl
Resmen ben bi fiyat sallayayım bi kodaman çıkarsa satarım anlayışı olmuş ...
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TRQX 9 yıl
Firmaların birbirlerine sükse yapmak için piyasaya sürdüğü tepe ürünlerden biri bu. Bak ben bunu yapabiliyorum diyorlar özetle. Yoksa şu an için bizi ilgilendiren bir durum değil.
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Thehunt 9 yıl
petrol kralı olsaydım alırdım ...
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Dan-ger 9 yıl

okyanusum

petrol kralı olsaydım alırdım ...

ya petrol kralı olmak lazım yada kingstonın sahibiyle akraba falan

haber için teşekkürler
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