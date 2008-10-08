Kingston'dan yüksek kapasiteli yeni usb bellek; DataTraveler

Lider bellek üreticilerinden Kingston, DataTraveler çatısı altında hazırladığı en yüksek kapasiteli usb belleğini duyurdu. DataTraveler 150 adı verilen yeni bellek 77.9 mm x 22 mm x 12.05 mm boyutlarında. Kullanıcılarına 32GB'lık depolama alanı sunan Kingston'ın yeni çözümü kapaklı tasarıma ve Turuncu renkli dış kasa kaplamasına sahip.

Başta Windows Vista olmak üzere güncel Windows işletim sistemleri, Linux ve MacOS ile kullanılabilen DataTraveler 150, Vista ile birlikte gelen ReadyBoost teknolojisini de desteklemekte. 5 yıllık garanti ile kullanıma sunulan yüksek kapasiteli USB belleğin yurt dışı satış fiyatı ise 139$ olarak belirlenmiş.