Kingston'dan yüksek kapasiteli yeni usb bellek; DataTraveler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Lider bellek üreticilerinden Kingston, DataTraveler çatısı altında hazırladığı en yüksek kapasiteli usb belleğini duyurdu. DataTraveler 150 adı verilen yeni bellek 77.9 mm x 22 mm x 12.05 mm boyutlarında. Kullanıcılarına 32GB'lık depolama alanı sunan Kingston'ın yeni çözümü kapaklı tasarıma ve Turuncu renkli dış kasa kaplamasına sahip.
Başta Windows Vista olmak üzere güncel Windows işletim sistemleri, Linux ve MacOS ile kullanılabilen DataTraveler 150, Vista ile birlikte gelen ReadyBoost teknolojisini de desteklemekte. 5 yıllık garanti ile kullanıma sunulan yüksek kapasiteli USB belleğin yurt dışı satış fiyatı ise 139$ olarak belirlenmiş.
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bunu aldıgın zman ole bı anda tek parca halınde 32 gb dolduruyomus gıbı dusunme:)
64çıktığına göre yakınsa 128-256-512-1024gb diye sıralanır bunlar. gerçi cebimizde o kadar veriyi taşıyıp ne yaparız orası ayrı.
128gb dan sonra okuma-yazma hızlarına yada farklı teknolojilre yönelebilirler gibi geliyor bana. yok öyle olmaz yukarıda yazdığım ütopik gibi görünen şekilde büyürse çok yakında ssd pazarı klasik hdd pazarını yutabilir