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Kingston'dan yüksek kapasiteli yeni usb bellek; DataTraveler

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lider bellek üreticilerinden Kingston, DataTraveler çatısı altında hazırladığı en yüksek kapasiteli usb belleğini duyurdu. DataTraveler 150 adı verilen yeni bellek 77.9 mm x 22 mm x 12.05 mm boyutlarında. Kullanıcılarına 32GB'lık depolama alanı sunan Kingston'ın yeni çözümü kapaklı tasarıma ve Turuncu renkli dış kasa kaplamasına sahip.

Başta Windows Vista olmak üzere güncel Windows işletim sistemleri, Linux ve MacOS ile kullanılabilen DataTraveler 150, Vista ile birlikte gelen ReadyBoost teknolojisini de desteklemekte. 5 yıllık garanti ile kullanıma sunulan yüksek kapasiteli USB belleğin yurt dışı satış fiyatı ise 139$ olarak belirlenmiş.


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natcenk 11 yıl
şekil güzelde ler çok önceden çıktı be hacım :S
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A ®h Pozitif 11 yıl
asalete bak be kingston güzel mal üretiyor
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racer87 11 yıl
cok gec kıngston:(:( transcend yaklasık 1 yıldır 32 gb belleklerı zaren turkıyede satıyor ve omur boyu garantı verıyor.ve yıne transcend 64 gb flash belleklerı turkıyeye sokuyor cok yakında tum teknomarketlerde yer alıcakmıs.cebıttekı standından aldım bu haberı:)
bunu aldıgın zman ole bı anda tek parca halınde 32 gb dolduruyomus gıbı dusunme:)
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furkan_ 11 yıl
her sene ortalama 2 kere kapasite arttırımı olan flash disk pazarında 2009 sonunda 256gb lık modelleri görebiliriz. ve bu hızla giderlerse ki büyük konuşmamak lazım 2010 sonunda 1tb flash disk hayatımıza girebilir. neticede bu flash disk olayı hdd gibi büyümüyor sürekli 2 katı olarak kapasite artıyor.

64çıktığına göre yakınsa 128-256-512-1024gb diye sıralanır bunlar. gerçi cebimizde o kadar veriyi taşıyıp ne yaparız orası ayrı.

128gb dan sonra okuma-yazma hızlarına yada farklı teknolojilre yönelebilirler gibi geliyor bana. yok öyle olmaz yukarıda yazdığım ütopik gibi görünen şekilde büyürse çok yakında ssd pazarı klasik hdd pazarını yutabilir
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max975 11 yıl
32gb baya iyi ama bu kadar yüksek kapasitelide okuma yazmaya zaman dayanmaz
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