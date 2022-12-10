Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Klozet kapağı açıkken sifon çekilirse ne olur? Yeşil lazer korkunç gerçeği gözler önüne serdi

    Tuvalet sonrasında sifonu çekerken mutlaka klozet kapağının kapalı olması gerektiği söyleniyor. Bilim insanları yeşil lazer ve özel kamera ekipmanı kullanarak sifonun saçtıklarını görüntüledi.
    Oy Ver
    Klozet açıkken sifon çekilirse ne olur? Yeşil lazer gösterdi Tam Boyutta Gör
    Sifonu çekerken klozet kapağını açık bırakmanın önemli zararları olduğu daha önce birçok kez gündeme gelmişti. Bilim insanları bunun insan sağlığı için ne kadar tehlikeli olabileceğini parlak yeşil lazer ve yüksek çözünürlüklü kamera kaydıyla gözler önüne serdi.

    Colorado Boulder Üniversitesi'nden araştırmacılar bu görünmez sıçramaların mikroskobik idrar ve dışkı partikülleri içerdiğini söylüyor. Yayınlanan video su damlacıklarının saniyede 2 metre hızla havaya fışkırdığını ve yaklaşık 1.5 metre yüksekliğe çıktığını ortaya koydu.

    Hastalık yayılmasına davetiye çıkarıyor

    En büyük damlacıklar saniyeler içinde yüzeylere çökme eğilimi gösterirken, daha küçük partiküller havada dakikalarca veya daha uzun süre asılı kalabiliyor. Koli basili, C. difficile, norovirüsler ve adenovirüsler gibi patojenleri taşıyabilen bu partiküller insan sağlığı için oldukça tehlikeli.

    Umumi tuvaletlerde durum daha da riskli. Zira on kez sifon çekmek bile klozeti önceki ziyaretçilerin geride bıraktığı aerosol parçacıklarından temizlemeye yetmiyor. Sonuç olarak tuvalette sifonu çekerken klozet kapağının kapalı tutulması bir alışkanlık haline getirilmeli.

    Klozet açıkken sifon çekilirse ne olur? Yeşil lazer gösterdi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları sıhhi tesisat üreticilerinin yapılan bu araştırmayı dikkate alıp tuvaletlerin tasarımını nasıl iyileştireceklerini düşünmelerini, ayrıca halk sağlığı uzmanlarının umumi tuvaletler için dezenfeksiyon ve havalandırma stratejilerini geliştirmeye kafa yormalarını umuyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız