Klozet kapağı açıkken sifon çekilirse ne olur? Yeşil lazer korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Tam Boyutta Gör Sifonu çekerken klozet kapağını açık bırakmanın önemli zararları olduğu daha önce birçok kez gündeme gelmişti. Bilim insanları bunun insan sağlığı için ne kadar tehlikeli olabileceğini parlak yeşil lazer ve yüksek çözünürlüklü kamera kaydıyla gözler önüne serdi.

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Colorado Boulder Üniversitesi'nden araştırmacılar bu görünmez sıçramaların mikroskobik idrar ve dışkı partikülleri içerdiğini söylüyor. Yayınlanan video su damlacıklarının saniyede 2 metre hızla havaya fışkırdığını ve yaklaşık 1.5 metre yüksekliğe çıktığını ortaya koydu.

Hastalık yayılmasına davetiye çıkarıyor

En büyük damlacıklar saniyeler içinde yüzeylere çökme eğilimi gösterirken, daha küçük partiküller havada dakikalarca veya daha uzun süre asılı kalabiliyor. Koli basili, C. difficile, norovirüsler ve adenovirüsler gibi patojenleri taşıyabilen bu partiküller insan sağlığı için oldukça tehlikeli.

Umumi tuvaletlerde durum daha da riskli. Zira on kez sifon çekmek bile klozeti önceki ziyaretçilerin geride bıraktığı aerosol parçacıklarından temizlemeye yetmiyor. Sonuç olarak tuvalette sifonu çekerken klozet kapağının kapalı tutulması bir alışkanlık haline getirilmeli.

Tam Boyutta Gör Bilim insanları sıhhi tesisat üreticilerinin yapılan bu araştırmayı dikkate alıp tuvaletlerin tasarımını nasıl iyileştireceklerini düşünmelerini, ayrıca halk sağlığı uzmanlarının umumi tuvaletler için dezenfeksiyon ve havalandırma stratejilerini geliştirmeye kafa yormalarını umuyor.

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Klozet açıkken sifon çekilirse ne olur? Yeşil lazer gösterdi