Klozet kapağı açıkken sifon çekilirse ne olur? Yeşil lazer korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Colorado Boulder Üniversitesi'nden araştırmacılar bu görünmez sıçramaların mikroskobik idrar ve dışkı partikülleri içerdiğini söylüyor. Yayınlanan video su damlacıklarının saniyede 2 metre hızla havaya fışkırdığını ve yaklaşık 1.5 metre yüksekliğe çıktığını ortaya koydu.
Hastalık yayılmasına davetiye çıkarıyor
En büyük damlacıklar saniyeler içinde yüzeylere çökme eğilimi gösterirken, daha küçük partiküller havada dakikalarca veya daha uzun süre asılı kalabiliyor. Koli basili, C. difficile, norovirüsler ve adenovirüsler gibi patojenleri taşıyabilen bu partiküller insan sağlığı için oldukça tehlikeli.
Umumi tuvaletlerde durum daha da riskli. Zira on kez sifon çekmek bile klozeti önceki ziyaretçilerin geride bıraktığı aerosol parçacıklarından temizlemeye yetmiyor. Sonuç olarak tuvalette sifonu çekerken klozet kapağının kapalı tutulması bir alışkanlık haline getirilmeli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım