    Çin, beyin çipi teknolojilerinde gaza basıyor

    Çin, beyin-bilgisayar arayüzü alanında küresel liderlik için yeni tıbbi cihaz standardını açıkladı. 2026’da yürürlüğe girecek düzenleme, 2027’ye kadar teknik engellerin aşılmasını hedefliyor.

    Çin, beyin çipi teknolojilerinde gaza basıyor Tam Boyutta Gör
    Çin, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) olarak da bilinen beyin çipi alanında küresel yarışa hızla dahil oluyor. Ülkenin attığı son adım, “Beyin-Bilgisayar Arayüzü Teknolojisi Kullanan Tıbbi Cihaz Terminolojisi” başlıklı yeni bir endüstri standardının yayımlanması oldu. Bu standart, Çin’in FDA muadili kurum tarafından 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

    Standartlar ile gelişim hızlanacak

    Son dönemde BCI alanındaki gelişmeler daha çok Elon Musk destekli Neuralink ile gündeme gelse de, Çin’in adımları dikkat çekiyor. Yılın başlarında dört uzvunu da kaybetmiş hastanın yarış oyunlarını oynayabilmesi ve başka bir gönüllünün Black Myth: Wukong ile Honor of Kings gibi karmaşık PC oyunlarını deneyimlemesi bu alandaki ilerlemenin somut örnekleri oldu.

    Çin uzun süredir, sahip olduğu geniş araştırma kapasitesini ve özel sektör potansiyelini tek bir çatı altında koordine etme hedefini açıkça ortaya koyuyor. Bu kapsamda devletin öncülük ettiği girişimlerle, bakanlıklar, planlayıcı kurumlar ve düzenleyici otoriteler arasında iş birliği sağlanarak Ar-Ge’den ticarileştirmeye uzanan 17 maddelik bir yol haritası hazırlandı. Yeni standardın kabul edilmesi de bu büyük stratejinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

    Yeni düzenlemede tıbbi cihazlarda BCI teknolojisinin kullanımına dair terminolojiyi netleştiriyor. Uzmanlara göre bir alanda standart koymak erken benimseyenlere ciddi avantajlar sağlıyor. Standartların yaygın kabul görmesi ise bir ülkeyi veya şirketi küresel lider konumuna taşıyabiliyor.

    Çin, planın eksiksiz hayata geçirilmesiyle birlikte 2027’ye kadar teknik engellerin büyük ölçüde aşılacağını, 2030’a gelindiğinde ise küresel ölçekte rekabet edebilecek 2-3 büyük BCI şirketinin oluşacağını öngörüyor. Bununla birlikte, Çin’in teknoloji hedefleri ile gerçek hayattaki sonuçları arasında zaman zaman farklar olabildiği biliniyor. Bu nedenle bazı uzmanlar, öngörülen tarihlere birkaç yıl eklemenin daha gerçekçi olabileceğini düşünüyor.

