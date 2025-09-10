Elon Musk’ın beyin çipi artık 12 kişide

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink, 12 hastaya implant yapıldığını ve bu cihazların toplamda 2.000 gün boyunca, 15.000 saatin üzerinde kullanıldığını açıkladı. Şirketin klinik deneyleri artık yalnızca ABD ile sınırlı değil; Kanada, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de araştırmalar yürütülüyor.

Hasta sayısı hızla artıyor

Haziran ayında yalnızca 7 hastanın cihazı kullandığı açıklanmıştı. Bugün bu sayı 12’ye ulaştı. Bu kişiler arasında omurilik felci nedeniyle ellerini ve kollarını kullanamayan hastalar da bulunuyor. Neuralink’in beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) sayesinde bu kişiler yalnızca düşünceleriyle bilgisayarları ve dijital araçları kontrol edebiliyor.

Neuralink’in insan üzerinde ilk deneme için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alması kolay olmamıştı. Şirket, 2022’nin başında yaptığı başvuruda, cihazın lityum bataryası ve implantın beyin içinde kayma ihtimali gibi güvenlik endişeleri nedeniyle reddedilmişti. Ancak gerekli değişikliklerin ardından Mayıs 2023’te onay çıkmış ve Eylül ayında ilk gönüllülerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştı.

İlk beyin çipi 2024’te takıldı

Ocak 2024’te ise ilk hastaya beyin çipi yerleştirildi. Kısa süre içinde hastanın sağlığına kavuştuğu ve yalnızca düşünce gücüyle bilgisayar imlecini hareket ettirebildiği duyuruldu. Mart ayında implantı kullanan felçli Noland Arbaugh, düşünceleriyle satranç oynayabildiğini ve uzun saatler boyunca Civilization VI oyununu oynayabildiğini açıklayarak büyük ses getirdi.

İnsan kök hücreleri uzayda hızla yaşlanıyor 2 gün önce eklendi

Daha sonra ikinci implant onayı geldi ve yeni bir hasta, cihazı özel oyun kumandası Quadstick ile birlikte kullanarak Counter-Strike 2 oynayabildi. Çip, kullanıcının nereye nişan almak istediğini düşünmesiyle doğrudan tepki veriyor. Böylece hareket, hedef alma ve ateş etme aynı anda gerçekleşebiliyor. Neuralink, bu yılın Ağustos ayında ABD dışındaki ilk ameliyatını Kanada’da gerçekleştirdi. Benzer denemelerin İngiltere ve BAE’de de sürdüğü bildirildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Elon Musk’ın beyin çipi artık 12 kişide

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: