    Elon Musk’ın beyin çipi artık 12 kişide

    Elon Musk’ın Neuralink’i, 12 hastaya beyin çipi yerleştirdi. Toplam 2.000 gün ve 15.000 saatin üzerinde kullanılan cihaz, felçli hastalara düşünceyle kontrol olanağı sunuyor.

    Elon Musk'ın beyin çipi artık 12 kişide
    Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink, 12 hastaya implant yapıldığını ve bu cihazların toplamda 2.000 gün boyunca, 15.000 saatin üzerinde kullanıldığını açıkladı. Şirketin klinik deneyleri artık yalnızca ABD ile sınırlı değil; Kanada, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de araştırmalar yürütülüyor.

    Hasta sayısı hızla artıyor

    Haziran ayında yalnızca 7 hastanın cihazı kullandığı açıklanmıştı. Bugün bu sayı 12’ye ulaştı. Bu kişiler arasında omurilik felci nedeniyle ellerini ve kollarını kullanamayan hastalar da bulunuyor. Neuralink’in beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) sayesinde bu kişiler yalnızca düşünceleriyle bilgisayarları ve dijital araçları kontrol edebiliyor.

    Neuralink’in insan üzerinde ilk deneme için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alması kolay olmamıştı. Şirket, 2022’nin başında yaptığı başvuruda, cihazın lityum bataryası ve implantın beyin içinde kayma ihtimali gibi güvenlik endişeleri nedeniyle reddedilmişti. Ancak gerekli değişikliklerin ardından Mayıs 2023’te onay çıkmış ve Eylül ayında ilk gönüllülerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştı.

    İlk beyin çipi 2024’te takıldı

    Ocak 2024’te ise ilk hastaya beyin çipi yerleştirildi. Kısa süre içinde hastanın sağlığına kavuştuğu ve yalnızca düşünce gücüyle bilgisayar imlecini hareket ettirebildiği duyuruldu. Mart ayında implantı kullanan felçli Noland Arbaugh, düşünceleriyle satranç oynayabildiğini ve uzun saatler boyunca Civilization VI oyununu oynayabildiğini açıklayarak büyük ses getirdi.

    Daha sonra ikinci implant onayı geldi ve yeni bir hasta, cihazı özel oyun kumandası Quadstick ile birlikte kullanarak Counter-Strike 2 oynayabildi. Çip, kullanıcının nereye nişan almak istediğini düşünmesiyle doğrudan tepki veriyor. Böylece hareket, hedef alma ve ateş etme aynı anda gerçekleşebiliyor. Neuralink, bu yılın Ağustos ayında ABD dışındaki ilk ameliyatını Kanada’da gerçekleştirdi. Benzer denemelerin İngiltere ve BAE’de de sürdüğü bildirildi.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 11 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 2 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

