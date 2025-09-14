iPhone 17 serisinde Wi-Fi 7 desteği 160 MHz ile sınırlı: Peki bu ne anlama geliyor?

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın kısa süre önce tanıttığı iPhone 17 serisi, kablosuz bağlantı tarafında önemli bir yenilikle karşımıza çıktı. Yeni akıllı telefonlarda ilk kez Apple'ın kendi geliştirdiği N1 bağlantı çipine yer verildi. Söz konusu çip Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve akıllı ev cihazları için Thread protokolünü destekliyor.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından yayınlanan belgelerde önemli bir detay ortaya çıktı. iPhone 17 serisinde Wi-Fi 7 desteği var ama bant genişliği 320 MHz yerine 160 MHz ile sınırlandırılmış. Bu da iPhone 17 akıllı telefonların, kağıt üzerinde en yüksek Wi-Fi 7 hızlarına ulaşamayacağı anlamına geliyor.

Peki bu durum son kullanıcı için ne ifade ediyor? Aslına bakılırsa bu fark çoğu kullanıcı için günlük kullanımda pek hissedilmeyecek. Zira internet hızları genellikle servis sağlayıcılarının sunduğu hizmet, kullanılan ağ ekipmanları veya çevredeki sinyal yoğunluğu gibi faktörlerle zaten sınırlanıyor. Yani pratikte, 320 MHz'lik bir kanal genişliğine sahip olsanız bile, bu hızı kullanabileceğiniz bir senaryo bulmak oldukça zor.

Apple N1'in farklı avantajları var

Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 16 modellerinde de (16e hariç) Wi-Fi 7 desteği bulunuyordu ve aynı şekilde 160 MHz ile sınırlıydı. Ancak o dönem cihazlarda Broadcom'un çipleri kullanılmıştı. Apple'ın kendi çipine geçmesiyle birlikte 320 MHz desteğinin geleceğine yönelik beklenti oluştu, ancak bu karşılık bulmadı.

Bununla birlikte N1 çipin farklı avantajlar sunduğunu da hatırlatalım. Şirket yeni çipin daha kararlı bir Kişisel Erişim Noktası (Hotspot) deneyimi, daha hızlı ve sorunsuz AirDrop bağlantıları sağladığını, aynı zamanda yeni iPhone'ların enerji verimliliğini artırdığını ifade ediyor.

