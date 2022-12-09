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    Wikipedia'nın kurucusu Elon Musk'ı uyardı: Ansiklopedi satılık değil!

    Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'a Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales'tan uyarı geldi. Wales, Musk tarafından taraflı olmakla suçlanan ansiklopedinin satılık olmadığını söyledi.
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    Wikipedia'nın kurucusundan Elon Musk'a: Ansiklopedi satılık değil Tam Boyutta Gör
    Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ı internet ansiklopedisinin satılık olmadığı konusunda uyardı. Business Insider'ın haberine göre Wales, ünlü milyarderin Wikipedia'ya yönelik eleştirilerine bu şekilde yanıt verdi.

    Wales bir gazetecinin Elon Musk'ı etiketleyerek "Wikipedia'nın maliyeti ne kadar acaba?" yazdığı gönderiye karşılık olarak kısaca "Ansiklopedi satılık değil" yanıtını verdi.

    Twitter'ın yeni patronu Musk bundan birkaç gün önce ABD başkanının oğlu Hunter Biden'ın adının karıştığı skandalla ilgili makaleleri taraflı bir şekilde düzenlediği için Wikipedia'yı eleştirmişti.

    Wales: Musk'ın Twitter ile ilgili teşhisleri yanlış

    Kişisel sosyal medya hesabından Wales'a seslenen Elon Musk, Wikipedia editörlerinin Biden'ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili suçlayıcı bilgiler içeren bir makaleyi neden kaldırmak istedikleri konusunda şahsen yorum yapmasını istedi. Ancak bu talebine yanıt alamadı.

    Kasım ayında Wales, Musk'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter ile ilgili sorunları sorunları yanlış teşhis ettiğini söylemişti. Wikipedia'nın kurucusu, "Twitter'ın ifade özgürlüğü eksikliği değil, trolleme ve hakaretlerle ilgili gerçek bir sorunu var" dedi.

    Musk daha önce Twitter'ın 2020 yılına ait iç belgelerinin yayınlanmasına izin verdi. Söz konusu tarihte sosyal ağ herhangi bir gönderiyi "bir siyasi partinin isteği üzerine" silebiliyordu. Buna örnek olarak, ABD başkanlık seçimleri arifesinde Biden'ın oğlu Hunter ile ilgili makalelerin retweet edilmesinin engellenmesi gösterildi.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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