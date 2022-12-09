Wikipedia'nın kurucusu Elon Musk'ı uyardı: Ansiklopedi satılık değil!

Wales bir gazetecinin Elon Musk'ı etiketleyerek "Wikipedia'nın maliyeti ne kadar acaba?" yazdığı gönderiye karşılık olarak kısaca "Ansiklopedi satılık değil" yanıtını verdi.
Twitter'ın yeni patronu Musk bundan birkaç gün önce ABD başkanının oğlu Hunter Biden'ın adının karıştığı skandalla ilgili makaleleri taraflı bir şekilde düzenlediği için Wikipedia'yı eleştirmişti.
Wales: Musk'ın Twitter ile ilgili teşhisleri yanlış
Kişisel sosyal medya hesabından Wales'a seslenen Elon Musk, Wikipedia editörlerinin Biden'ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili suçlayıcı bilgiler içeren bir makaleyi neden kaldırmak istedikleri konusunda şahsen yorum yapmasını istedi. Ancak bu talebine yanıt alamadı.
Kasım ayında Wales, Musk'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter ile ilgili sorunları sorunları yanlış teşhis ettiğini söylemişti. Wikipedia'nın kurucusu, "Twitter'ın ifade özgürlüğü eksikliği değil, trolleme ve hakaretlerle ilgili gerçek bir sorunu var" dedi.
Musk daha önce Twitter'ın 2020 yılına ait iç belgelerinin yayınlanmasına izin verdi. Söz konusu tarihte sosyal ağ herhangi bir gönderiyi "bir siyasi partinin isteği üzerine" silebiliyordu. Buna örnek olarak, ABD başkanlık seçimleri arifesinde Biden'ın oğlu Hunter ile ilgili makalelerin retweet edilmesinin engellenmesi gösterildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım