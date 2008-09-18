Kodak'tan dünyanın ilk OLED tabanlı dijital fotoğraf çerçevesi

Önümüzdeki yıllarda sektör standardı olması beklenen Organik Işık Yayan Diyot teknolojisi (OLED) üzerinde yapılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Hacimli üretimi planlanan pek çok cihazda yüksek maliyetlerden ötürü kullanımı henüz yaygınlaşabilmiş olmasa da OLED tabanlı televizyon, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu vb. cihazların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Peki OLED teknolojisini öne çıkaran, analistlere pozitif öngörüler yaptıran temel farklılıkları neler?

Flash bellek teknolojisinin esas alan katı halli disklerin yani SSD'lerin günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik disklere karşı sahip olduğu üstün noktaların benzerleri standart LCD ekranlara karşı OLED için de geçerli. Zira son derece düşük güç tüketimine sahip olan OLED ekranların üreticiler tarafından üzerinde durulan belkide en önemli avantajları çok daha az yer kaplamaları. Zira çeşitli fuarlarda sergilenen sadece birkaç mm kalınlığındaki OLED tabanlı büyük ekran televizyonlar buna en güzel örnek.

Yukarıda belirttiğimiz özelliklere ek olarak renk kalitesi ve görüş açısı gibi oldukça önemli teknik parametrelerde de OLED'in daha avantajlı olduğu üstelik gelişime de müsait olduğu uzmanlar tarafından sık sık dile getirilmekte. Fotoğraf ve görüntüleme teknolojilerinde sektör lideri isimlerden biri olan Kodak'ın OLED'e olan yatırımları da devam ediyor. İlgili teknoloji için çalışmlara yıllar önce başlayan firma OLED tabanlı ilk dijital fotoğraf makinesinden (LS633) sonra ilk dijital fotoğraf çerçevesini de duyurdu.

Teknoloji ve donanım dünyasında yaşanan hızlı gelişim/değişim hayatımızın hemen her noktasında kendisini hissettiriyor. Fotoğrafçılıkta yaşanan devrim ve dijital fotoğraf teknolojisinin avucumuzun içine kadar girmesinden sonra ilgili değişimin yan ürünlerde yaşanması da kaçınılmazdı. Zira satış rekorları kıran dijital fotoğraf makinelerinden sonra dijital fotoğraf çerçeveler de yeni yüzyılın son dönemde öne çıkan teknolojik gelişmelerinden biri olarak hem üretici firmalar hem de son kullanıcılar arasında hızla yaygınlaşıyor.

Tam Boyutta Gör

Çok sayıda resmi arka arkaya gösterebilmesi ve dilenirse çoklu ortam oynatıcısı olarak ta kullanılabilmesi dijital çerçevelerin en önemli avantajları arasında. Firmalar özellikle "hediye" olarak kullanılabilecek dijital çerçeveler için yeni modellerini arka arkaya duyururken Kodak sektöre yeni bir farklılık getirerek endüstrinin OLED tabanlı ilk dijital fotoğraf çerçevesini duyurdu. 7.6" boyutunda ekrana sahip olan ve 800x480 çözünürlüğünü destekleyen yeni fotoğraf çerçevesi teknik özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

OLED teknolojisinin önemli bir getirisi olarak segmentinin en ince ekranlarından birine sahip olan Kodak'ın yeni çerçevesi 30.000:1 olarak belirlenen yüksek karşıtlık değeri ve 180 derecelik görüş açısı ile merak uyandırma başarıyor. Zira her iki değer de dijital fotoğraf çerçevelerindeki teknik standartları adeta yeniden çiziyor. Video oynatım yeteneğine de sahip olan yeni çerçeve, yine OLED tabanlı olması sayesinde LCD ekranlarda zaman zaman gündeme gelen "ghosting" problemini de elemine edebiliyor.

Video oynatım yeteneğine ek olarak müzik desteği de sunabilen Kodak'ın yeni fotoğraf çerçevesi, WiFi desteğine de sahip. Cihaz bu sayede hem lokal olarak hem de internet üzerinden içerik paylaşımına olanak tanıyabilmekte. Yapılan açıklamalara bakılırsa Kodak'ın kendi online galerisi ve ek olarak Flickr ile FrameChannel da görsel kaynak olarak kullanılabiliyor. 2GB'lık depolama alanı sunan yeni çerçeve, Kodak'ın ifadesine göre 10.000 adet tipik fotoğrafı hafızasında tutabiliyor ve ekranında gösterebiliyor.

Dijital çerçeve dünyasının en yeni ve iddialı temsilcilerinden biri olan Kodak'ın yeni modeli OLED tabanlı ekranı ve WiFi desteğiyle adından söz ettirirken, cihaz hakkında sıkça konuşulacak konulardan biri de hiç şüphe yok ki fiyatı olacak. Zira ilkleri beraberinde getiren ve Kasım ayında kullanıma sunulması beklenen ürün, fiyatıyla "pamuk eller cebe" dedirtecek. Çünkü yılbaşında veya sevgililer gününde "OLED ekranlı fotoğraf çerçevesi" ideal hediye olabilir diye düşünecek olanların 999$'lık yurt dışı etiket fiyatını da karşılamaları gerekecek.

http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=10521/12478&pq-locale=en_US