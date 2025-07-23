Konserlerde baskılı güneş paneli dönemi resmen başladı

Coldplay konserinde kullanıldı
Sistem, Avustralya merkezli Kardinia Energy tarafından geliştirildi ve 550 metrekarelik organik, geri dönüştürülebilir film kullanıldı. Film metrekare başına sadece 300 gram ağırlığında ve rulo şeklinde sarılabiliyor. Kurulumu ise iki kişilik bir ekip tarafından yalnızca kablo bağları ve gerdirme kayışlarıyla iki saatten kısa sürede tamamlanabiliyor. Coldplay’in bu sistemi daha küçük ölçeklerde 18 aydır denediği belirtildi.
Verimlilik dezavantajı olsa da Kardinia’nın baskılı güneş teknolojisi on kat daha ucuz olduğu da aktarılıyor. Şirketin paylaştığı verilere göre aynı enerji üretimi için yaklaşık dört kat daha fazla yüzey alanına ihtiyaç duyuluyor. Coldplay, bu panelleri 2025 sonuna kadar turnede kullanmaya devam etmeyi planlıyor.
Ticari üretime geçiyor
Avustralya merkezli Kardinia Energy, bu işbirliği sonrasında 2,25 milyon dolarlık hibe desteği de aldı. Firma, bu yatırımla dünyanın ilk ticari baskılı güneş paneli üretim tesisini kurmayı hedefliyor.
Kardinia’nın baskılı güneş paneller tarafından toplanan enerji, bataryalarda depolanarak konserin çeşitli bölümlerinde kullanılıyor. Şu ana kadar 19 ülkede 21 farklı stadyumda uygulandı ve her konser için sıfır emisyon hedeflendi.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/06/05/coldplay-kardinia-energy-roll-out-printed-solar-during-concert-at-stanford-stadium/ https://reneweconomy.com.au/australian-printed-solar-tech-used-at-coldplays-world-tour-among-projects-to-secure-nsw-funding/ https://interestingengineering.com/energy/coldplays-stanford-show-test-bed-for-printed-solar Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya