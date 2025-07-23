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    Konserlerde baskılı güneş paneli dönemi resmen başladı

    Müzik grubu Coldplay, Avustralya merkezli Kardinia Energy ile işbirliğine giderek konserlerinde baskılı, organik güneş panelleri kullandı. Teknoloji, şimdi ticari üretime geçiyor.

    Konserlerde baskılı güneş paneli dönemi resmen başladı Tam Boyutta Gör
    Dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay, ABD'deki Stanford Stadyumu'nda verdiği konserinde dikkat çekici bir enerji çözümüne imza attı. Grup, sahne arkası ve C sahnesini besleyen enerji ihtiyacını baskılı, organik güneş panelleriyle karşıladı. Bu uygulama, mobil güneş enerjisi alanında bugüne kadar yapılan en geniş ölçekli canlı etkinlik kurulumlarından biri oldu.

    Coldplay konserinde kullanıldı

    Sistem, Avustralya merkezli Kardinia Energy tarafından geliştirildi ve 550 metrekarelik organik, geri dönüştürülebilir film kullanıldı. Film metrekare başına sadece 300 gram ağırlığında ve rulo şeklinde sarılabiliyor. Kurulumu ise iki kişilik bir ekip tarafından yalnızca kablo bağları ve gerdirme kayışlarıyla iki saatten kısa sürede tamamlanabiliyor. Coldplay’in bu sistemi daha küçük ölçeklerde 18 aydır denediği belirtildi.

    Konserlerde baskılı güneş paneli dönemi resmen başladı
    Projenin temelinde, silikon yerine karbon bazlı yarı iletken polimerlerin plastik yüzeylere düşük maliyetle basılması yatıyor. Üstelik bu baskı, bir şarap etiketi yazıcısı dönüştürülerek gerçekleştirildi. Her ne kadar geleneksel silikon panellere göre verimlilik açısından geri planda kalsa da, baskılı güneş panelleri; hafif yapıları, hızlı kurulabilirliği ve şekil esnekliğiyle statlar, depolar ve afet bölgeleri gibi özel kullanım alanlarında öne çıkıyor. Ayrıca panellerin ömrü dolduğunda geri dönüştürülebiliyorlar.

    Verimlilik dezavantajı olsa da Kardinia’nın baskılı güneş teknolojisi on kat daha ucuz olduğu da aktarılıyor. Şirketin paylaştığı verilere göre aynı enerji üretimi için yaklaşık dört kat daha fazla yüzey alanına ihtiyaç duyuluyor. Coldplay, bu panelleri 2025 sonuna kadar turnede kullanmaya devam etmeyi planlıyor.

    Ticari üretime geçiyor

    Avustralya merkezli Kardinia Energy, bu işbirliği sonrasında 2,25 milyon dolarlık hibe desteği de aldı. Firma, bu yatırımla dünyanın ilk ticari baskılı güneş paneli üretim tesisini kurmayı hedefliyor.

    Kardinia’nın baskılı güneş paneller tarafından toplanan enerji, bataryalarda depolanarak konserin çeşitli bölümlerinde kullanılıyor. Şu ana kadar 19 ülkede 21 farklı stadyumda uygulandı ve her konser için sıfır emisyon hedeflendi.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/06/05/coldplay-kardinia-energy-roll-out-printed-solar-during-concert-at-stanford-stadium/ https://reneweconomy.com.au/australian-printed-solar-tech-used-at-coldplays-world-tour-among-projects-to-secure-nsw-funding/ https://interestingengineering.com/energy/coldplays-stanford-show-test-bed-for-printed-solar
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    Paetzold 1 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 6 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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